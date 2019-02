Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban itt is az Elios csinálta volna a projektet.","shortLead":"Korábban itt is az Elios csinálta volna a projektet.","id":"20190203_szombathely_led_vilagitas_csere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b854ee76-c683-462b-8eec-31f578967069","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_szombathely_led_vilagitas_csere","timestamp":"2019. február. 03. 12:25","title":"Szombathelyen LED-esre cserélik a közvilágítást, csak nem tudni ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy veszteséggel zárta a Ryanair az előző negyedévet, és a Brexit miatt nem is vár sok jót a következő hónapoktól.","shortLead":"Nagy veszteséggel zárta a Ryanair az előző negyedévet, és a Brexit miatt nem is vár sok jót a következő hónapoktól.","id":"20190204_Az_olcso_jegyekkel_magyarazza_a_Ryanair_hogy_majdnem_20_millio_eurot_bukott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b431470-2d3c-48a9-bed2-62e40b75ec9e","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Az_olcso_jegyekkel_magyarazza_a_Ryanair_hogy_majdnem_20_millio_eurot_bukott","timestamp":"2019. február. 04. 12:24","title":"Az olcsó jegyekkel magyarázza a Ryanair, hogy majdnem 20 millió eurót bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába hívtak segítséget egy Gyáli úti hajléktalanhoz, senki, még az egyesületek munkatársai sem mentek ki hozzá – így szól az újabb álhír, amely a Facebook mellett egyre több kamuhíroldalon is felbukkan. Az Utcáról Lakásba Egyesület munkatársa szerint az ilyen írások súlyosan csorbítják a létező ellátási rendszer hitelességét, a férfi ugyanis él.","shortLead":"Hiába hívtak segítséget egy Gyáli úti hajléktalanhoz, senki, még az egyesületek munkatársai sem mentek ki hozzá –...","id":"20190204_alhir_hazugsag_hajlektalan_budapest_gyali_ut_kihules_szocialis_munkas_hajlektalanellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51e578c-1b17-4a94-83ce-cd3762130300","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_alhir_hazugsag_hajlektalan_budapest_gyali_ut_kihules_szocialis_munkas_hajlektalanellatas","timestamp":"2019. február. 04. 09:03","title":"Most egy budapesti hajléktalanról terjed óriási hazugság a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb6e463-e6da-47b5-8b96-f61f19279731","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sokak által egyszerűen csak mini-Megane-nak becézett új Clióból ilyen lehet a felpaprikázott RS változat.","shortLead":"A sokak által egyszerűen csak mini-Megane-nak becézett új Clióból ilyen lehet a felpaprikázott RS változat.","id":"20190204_ime_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_vadonatuj_renault_clio_rs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eb6e463-e6da-47b5-8b96-f61f19279731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d705664a-fe6d-4aa1-840f-ededa308d8ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_ime_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_vadonatuj_renault_clio_rs","timestamp":"2019. február. 04. 11:21","title":"Íme a magyar kéz által megrajzolt vadonatúj Renault Clio RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi sem örök.","shortLead":"Semmi sem örök.","id":"20190204_Mar_el_is_tunt_Bayer_Zsolt_szobra_a_Pozsonyi_utrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3af1f7-d5f4-4696-b802-6d17e6de7ed5","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Mar_el_is_tunt_Bayer_Zsolt_szobra_a_Pozsonyi_utrol","timestamp":"2019. február. 04. 06:24","title":"Már el is tűnt Bayer Zsolt szobra a Pozsonyi útról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589394e0-03d4-49b1-85dd-017521b17526","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság eddig egy szervezetről sem állapította meg, hogy \"bevándorlást segítő\" egyesületként különadót kell fizetnie.","shortLead":"Az adóhatóság eddig egy szervezetről sem állapította meg, hogy \"bevándorlást segítő\" egyesületként különadót kell...","id":"20190204_Meg_mindig_0_forint_a_bevandorlasi_kulonado_bevetele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=589394e0-03d4-49b1-85dd-017521b17526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8211337-de3e-4dc1-abf5-a38732f0ad8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Meg_mindig_0_forint_a_bevandorlasi_kulonado_bevetele","timestamp":"2019. február. 04. 07:55","title":"Még mindig 0 forint a bevándorlási különadó bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc6539f-6896-4f6a-a02f-4db6c9064630","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező cég vette át a tönkrement Magyar Repülő Szövetségtől a budaörsi reptér üzemeltetését, kérdés, ez miért éri meg nekik a jövőben. A vitatott körülmények között megszűnt szakszövetség helyét átvevő szervezet vezetőjének is ismerősen cseng a neve, ő Tuzson Bence államtitkár testvére.","shortLead":"Jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező cég vette át a tönkrement Magyar Repülő Szövetségtől a budaörsi reptér...","id":"20190204_Marad_a_papirforma_Vegervenyesen_a_Rogant_es_Habonyt_reptetok_cegenel_maradhat_a_budaorsi_repter_uzemeltetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dc6539f-6896-4f6a-a02f-4db6c9064630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab22cdb4-3a0c-4018-adae-01f3c1f14e87","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Marad_a_papirforma_Vegervenyesen_a_Rogant_es_Habonyt_reptetok_cegenel_maradhat_a_budaorsi_repter_uzemeltetese","timestamp":"2019. február. 04. 11:50","title":"Végleg a Rogánt reptetők cégénél maradhat a budaörsi reptér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétszázezres kezdő fizetést ajánlott a Metro, a szakszervezet ennél többet kér.","shortLead":"Kétszázezres kezdő fizetést ajánlott a Metro, a szakszervezet ennél többet kér.","id":"20190204_Nem_fogadtak_el_a_Metro_dolgozoi_a_200_ezer_forintos_berajanlatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689baeb5-eeb0-46c5-9943-6868c9207955","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Nem_fogadtak_el_a_Metro_dolgozoi_a_200_ezer_forintos_berajanlatot","timestamp":"2019. február. 04. 06:25","title":"Nem fogadták el a Metro dolgozói a 200 ezer forintos bérajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]