Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bejelentette a Tesco áruházlánc győri tb- és bérszámfejtési csoportja által létrehozott sztrájkbizottság a munkaadó felé, hogy figyelmeztető sztrájkot tartanak.","shortLead":"Bejelentette a Tesco áruházlánc győri tb- és bérszámfejtési csoportja által létrehozott sztrájkbizottság a munkaadó...","id":"20190205_Sztrajkolnak_a_gyori_Tesconal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6b6cc7-4d92-4ef0-bd94-25d2bfb658c0","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Sztrajkolnak_a_gyori_Tesconal","timestamp":"2019. február. 05. 16:02","title":"Sztrájk a győri Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827c84a9-27c1-4700-8e1a-6af73f5c582c","c_author":"","category":"kultura","description":"A műsorvezető a Comedy Central képernyőjén az előző hét országos és globális híreit dolgozza fel. ","shortLead":"A műsorvezető a Comedy Central képernyőjén az előző hét országos és globális híreit dolgozza fel. ","id":"20190204_Heti_dorges_Villam_Geza_John_Oliver_baberjaira_tor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827c84a9-27c1-4700-8e1a-6af73f5c582c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3cc147-bfd2-48a6-b1d6-df74a4e23160","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Heti_dorges_Villam_Geza_John_Oliver_baberjaira_tor","timestamp":"2019. február. 04. 20:18","title":"Heti dörgés: Villám Géza John Oliver babérjaira tör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d79c5e3-0d09-4c6d-95bb-d4fd79dc939e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Prekopa Donát – Ember Illés és Orbán Gáspár mellett – alapítója a Felház nevű keresztény mozgalomnak, hamarosan pedig minden reggel hallható lesz az új budapesti rádióban, a Manna FM-en.","shortLead":"Prekopa Donát – Ember Illés és Orbán Gáspár mellett – alapítója a Felház nevű keresztény mozgalomnak, hamarosan pedig...","id":"20190204_Radios_musorvezeto_lesz_az_Orban_Gasparfele_Felhaz_egyik_alapitoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d79c5e3-0d09-4c6d-95bb-d4fd79dc939e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4f57e5-625e-4b21-836c-3dab16139133","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Radios_musorvezeto_lesz_az_Orban_Gasparfele_Felhaz_egyik_alapitoja","timestamp":"2019. február. 04. 05:30","title":"Rádiós műsorvezető lesz az Orbán Gáspár-féle Felház egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f512efc-0f90-49bc-aea9-83ed2ec73023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több országban, köztük Magyarországon is különleges, keleti hangulatban feldíszített logót láthatnak a Google kereső látogatói a Holdújév 2019 alkalmából. Ma indul a disznó éve.","shortLead":"Világszerte több országban, köztük Magyarországon is különleges, keleti hangulatban feldíszített logót láthatnak...","id":"20190205_holdujev_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f512efc-0f90-49bc-aea9-83ed2ec73023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ae735b-7fdf-461a-92f5-3365fd90ed21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_holdujev_2019","timestamp":"2019. február. 05. 07:49","title":"Miért van ma ez a disznó a Google főoldalán? Mi az a Holdújév 2019?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e556a123-8ab9-4999-b58b-1afa7180e03f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Februártól már büntetnek, ha nincs idei, érvényes jogosultság. Érdemes talán ellenőrizni.","shortLead":"Februártól már büntetnek, ha nincs idei, érvényes jogosultság. Érdemes talán ellenőrizni.","id":"20190205_megyei_matric_autopalya_ematrica","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e556a123-8ab9-4999-b58b-1afa7180e03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7af838-d9f2-4ab7-a29c-703ac531c9d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_megyei_matric_autopalya_ematrica","timestamp":"2019. február. 05. 14:35","title":"Itt lehet megnézni, tényleg van-e érvényes matrica a kocsin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe50771-394b-480f-9bcb-b7410a138497","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De frappáns választ is kaptak.","shortLead":"De frappáns választ is kaptak.","id":"20190204_Jol_kiakasztotta_a_veganokat_a_Hyundai_Super_Bowlreklamja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fe50771-394b-480f-9bcb-b7410a138497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6407ea0-02d6-4df9-8746-ad9f6b7be5e0","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Jol_kiakasztotta_a_veganokat_a_Hyundai_Super_Bowlreklamja","timestamp":"2019. február. 04. 10:41","title":"Jól kiakasztotta a vegánokat a Hyundai Super Bowl-reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f342716-b4ca-4633-a3e5-d97532d58d96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Májusban kezdődnek a rekonstrukciós munkálatok a Mátyás király út és a Pünkösdfürdő utca között.","shortLead":"Májusban kezdődnek a rekonstrukciós munkálatok a Mátyás király út és a Pünkösdfürdő utca között.","id":"20190205_szentendrei_ut_felujitas_egyiranyu_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f342716-b4ca-4633-a3e5-d97532d58d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0917bdd-e988-426e-9f78-00f265e634f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_szentendrei_ut_felujitas_egyiranyu_kozlekedes","timestamp":"2019. február. 05. 18:05","title":"Autósok, felkészülni! Tavasszal feltúrják a Szentendrei utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462a9e36-0128-4633-805e-baa401211efa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koncepcióvideók célja nem az, hogy egyértelműsítsék, milyen is lesz egy-egy új eszköz, sokkal inkább az, hogy megmutassák: akár így is kinézhetne.","shortLead":"A koncepcióvideók célja nem az, hogy egyértelműsítsék, milyen is lesz egy-egy új eszköz, sokkal inkább az...","id":"20190205_conceptsiphone_koncepciovideo_apple_iphone_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462a9e36-0128-4633-805e-baa401211efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3ef414-0b1a-4bb5-adfd-993311f23599","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_conceptsiphone_koncepciovideo_apple_iphone_2019","timestamp":"2019. február. 05. 17:03","title":"Megvenné, ha ilyen lenne? Látványos koncepcióvideó a 2019-es iPhone-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]