[{"available":true,"c_guid":"8e4e8e72-e243-419b-aa23-fa817fdee5d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Avatar filmért rajongó gyerekek imádni fogják, a felnőtteknek viszont csak közepes élményt nyújt a Discover Pandora kiállítás, ami Európában először látható.","shortLead":"Az Avatar filmért rajongó gyerekek imádni fogják, a felnőtteknek viszont csak közepes élményt nyújt a Discover Pandora...","id":"20190205_A_Pandora_bolygo_meg_sosem_volt_ilyen_kozel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e4e8e72-e243-419b-aa23-fa817fdee5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d49cbef-ade2-4884-a254-12ece6aac4fd","keywords":null,"link":"/elet/20190205_A_Pandora_bolygo_meg_sosem_volt_ilyen_kozel","timestamp":"2019. február. 05. 16:56","title":"A Pandora bolygó még sosem volt ilyen közel - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. Mindezen célok elérésére új Facebook-csoportot hoztak létre Újratervezés néven.","shortLead":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. Mindezen célok elérésére új...","id":"20190204_Osszealltak_az_orvosok_biztonsagos_munkavegzest_melto_korulmenyeket_szeretnenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda1d765-75a5-4b61-a9be-acb854d1bd51","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Osszealltak_az_orvosok_biztonsagos_munkavegzest_melto_korulmenyeket_szeretnenek","timestamp":"2019. február. 04. 09:31","title":"Összeálltak az orvosok: biztonságos munkavégzést, méltó körülményeket szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c712bc-ed9b-4df8-9c50-f8b001cb6e6c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Valószínűleg egy olyan táblás játék sem készült még, amely annyira szórakoztatóan mutatta volna be a magyar politikai élet nem mindig szórakoztató valóságát, mint a Legyél te is Nerlovag! Egy órányi tesztet terveztünk vele, végül két órán át ültünk fölötte. Majd még egy délutánt.","shortLead":"Valószínűleg egy olyan táblás játék sem készült még, amely annyira szórakoztatóan mutatta volna be a magyar politikai...","id":"20190204_legyel_te_is_nerlovag_tarsasjatek_teszt_stromanok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67c712bc-ed9b-4df8-9c50-f8b001cb6e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061475fc-00b5-4d92-a543-09223099cc29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_legyel_te_is_nerlovag_tarsasjatek_teszt_stromanok","timestamp":"2019. február. 04. 17:20","title":"Kipróbáltuk a legmagyarabb mai társasjátékot, amelyben strómanként kell legyőzni a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország ellen hecckampány folyik, aminek a holland elit a zászlóvivője, mondja a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, aki felrója Hágának a hangnemet.\r

\r

","shortLead":"Magyarország ellen hecckampány folyik, aminek a holland elit a zászlóvivője, mondja a nemzetközi kommunikációért...","id":"20190204_Kovacs_Zoltan_es_a_holland_delegacio_a_kormany_kikeri_maganak_a_vizsgalodasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70088c5e-11e6-4132-b1fd-0304bd813268","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Kovacs_Zoltan_es_a_holland_delegacio_a_kormany_kikeri_maganak_a_vizsgalodasokat","timestamp":"2019. február. 04. 09:53","title":"Kovács Zoltán és a holland delegáció: a kormány kikéri magának a vizsgálódásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b838d2-e59b-43a0-80d2-63e1ee9beaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért nem kell impresszumot sem feltüntetniük. ","shortLead":"Ezért nem kell impresszumot sem feltüntetniük. ","id":"20190204_A_mediahatosag_szerint_nem_sajtotermek_a_Minden_Szo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51b838d2-e59b-43a0-80d2-63e1ee9beaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a490c7b-e1a3-44b3-a1ce-e9b169f6dc8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_mediahatosag_szerint_nem_sajtotermek_a_Minden_Szo","timestamp":"2019. február. 04. 18:11","title":"A médiahatóság szerint nem sajtótermék a Minden Szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa511bc-8557-4e10-b791-03084d4c37c5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azonnali hatállyal beszünteti tevékenységét.","shortLead":"Azonnali hatállyal beszünteti tevékenységét.","id":"20190205_Csodeljarast_kert_maga_ellen_a_Germania_nemet_legitarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fa511bc-8557-4e10-b791-03084d4c37c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8ba84a-3b70-4235-bf55-d551489def41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Csodeljarast_kert_maga_ellen_a_Germania_nemet_legitarsasag","timestamp":"2019. február. 05. 07:05","title":"Csődeljárást kért maga ellen a Germania német légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c91b9f-538c-43fc-ad5d-934766eba6ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy szabálytalanul parkoló személyautó alaposan megnehezíti a tömegközlekedés működését.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy szabálytalanul parkoló személyautó alaposan megnehezíti a tömegközlekedés működését.","id":"20190205_emiatt_a_szabalytalanul_parkolo_volvo_miatt_nem_fer_el_most_a_78as_troli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11c91b9f-538c-43fc-ad5d-934766eba6ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcaab519-0ff8-4f9d-bb28-c13e9824c9fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_emiatt_a_szabalytalanul_parkolo_volvo_miatt_nem_fer_el_most_a_78as_troli","timestamp":"2019. február. 05. 13:55","title":"Emiatt a szabálytalanul parkoló Volvo miatt nem fér el most a 78-as troli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd04bcf5-429e-4a62-af88-26fc0bf36139","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miért is ne használná táskaként a papucsát?","shortLead":"Miért is ne használná táskaként a papucsát?","id":"20190205_Itt_a_Crocstaska_es_sosem_hihetjuk_azt_hogy_mar_mindent_lattunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd04bcf5-429e-4a62-af88-26fc0bf36139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc429faa-7709-4383-a6f7-fefe64b6f93e","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Itt_a_Crocstaska_es_sosem_hihetjuk_azt_hogy_mar_mindent_lattunk","timestamp":"2019. február. 05. 09:08","title":"Itt a Crocs táska, és sosem hihetjük azt, hogy már mindent láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]