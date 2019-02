Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"938dcb3f-a98e-4997-a363-e5bdfbc22130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerelmesek napját, vagyis a Valentin-napot a gamerek is ünneplik, a játékosoknak szánt perifériákat gyártó Razer pedig kapott is az alkalmon.","shortLead":"A szerelmesek napját, vagyis a Valentin-napot a gamerek is ünneplik, a játékosoknak szánt perifériákat gyártó Razer...","id":"20190131_valentin_nap_razer_blade_stealth_quartz_pink_gamer_laptop_periferia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=938dcb3f-a98e-4997-a363-e5bdfbc22130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6411a96a-3638-427a-8833-6e35ed88338e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_valentin_nap_razer_blade_stealth_quartz_pink_gamer_laptop_periferia","timestamp":"2019. január. 31. 10:03","title":"Valentin-napra laptopot, billentyűzetet, egeret is rózsaszínben adott ki a Razer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9651a2b2-9d23-4c8b-a177-6dbdbcab50d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De még ráérnek gondolkodni.","shortLead":"De még ráérnek gondolkodni.","id":"20190201_Finnorszag_is_Gripeneket_vehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9651a2b2-9d23-4c8b-a177-6dbdbcab50d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55c5651-65fe-4ccc-8711-ee0307685a47","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Finnorszag_is_Gripeneket_vehet","timestamp":"2019. február. 01. 12:22","title":"Finnország is Gripeneket vehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01e4bee-d9b8-48d8-a91e-2057937b3846","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Áll a bál a triatlonszövetségnél: egy korábbi olimpikon-edző került szembe a vezetőséggel, aminek az élén az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla áll. Az utóbbi években jóval több állami pénz érkezett a sportágba, csakhogy a kritikák szerint el is folyik vitatható megbízásokra és költésekre, miközben a versenyzők és az edzők anyagi áldozatokat hoznak, hogy sportolhassanak. Az elnök tagadta a problémákat, ő azt is rendben lévőnek tartja, hogy saját üzlettársából csinált elnöki tanácsadót. Közben gőzerővel készülnek Tokióra, bár eredetileg a budapesti olimpián szerettek volna dobogóra állni.","shortLead":"Áll a bál a triatlonszövetségnél: egy korábbi olimpikon-edző került szembe a vezetőséggel, aminek az élén az Orbán...","id":"20190131_All_a_bal_a_Magyar_Triatlon_Szovetsegben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01e4bee-d9b8-48d8-a91e-2057937b3846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adebfef2-3371-4ec7-8e68-4babda6aaaef","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_All_a_bal_a_Magyar_Triatlon_Szovetsegben","timestamp":"2019. január. 31. 06:30","title":"Olimpikon keresi az elköltött közpénzt Orbán fogorvosán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alpolgármester szerint senkinek nem lehet megtiltani, hogy eladja a kapott tűzifát, vagy hogy bárki megvegye.","shortLead":"Az alpolgármester szerint senkinek nem lehet megtiltani, hogy eladja a kapott tűzifát, vagy hogy bárki megvegye.","id":"20190131_polgarmester_huga_tiszabura_szocialis_tuzifa_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66cda25a-37ca-4c4d-8056-cc74f932df97","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_polgarmester_huga_tiszabura_szocialis_tuzifa_felvasarlas","timestamp":"2019. január. 31. 12:50","title":"A polgármester húga vásárolja fel a szociális tűzifát a szegényektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok változás a szegedi polgármester vagyonnyilatkozatában nincs, ingóságai és ingatlanjai sem gyarapodtak, csupán a banki számlakövetelése nőtt.","shortLead":"Sok változás a szegedi polgármester vagyonnyilatkozatában nincs, ingóságai és ingatlanjai sem gyarapodtak, csupán...","id":"20190201_Botka_Laszlo_nehany_millio_forinttal_gazdagabb_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfa8bd0-f41f-4a21-a852-703c07bf3881","keywords":null,"link":"/kkv/20190201_Botka_Laszlo_nehany_millio_forinttal_gazdagabb_lett","timestamp":"2019. február. 01. 13:42","title":"Botka László néhány millió forinttal gazdagabb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány éve egy részeg utas megpróbált eltéríteni egy gépet, ezért több járaton is leállították az alkoholos italok árusítását. ","shortLead":"Néhány éve egy részeg utas megpróbált eltéríteni egy gépet, ezért több járaton is leállították az alkoholos italok...","id":"20190201_Kilenc_ev_utan_ujra_lehet_alkoholt_inni_az_orosz_Aeroflot_jaratain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea0aa9d-997b-4500-b261-4b3ab4387e98","keywords":null,"link":"/kkv/20190201_Kilenc_ev_utan_ujra_lehet_alkoholt_inni_az_orosz_Aeroflot_jaratain","timestamp":"2019. február. 01. 14:57","title":"Kilenc év után újra lehet alkoholt inni az orosz Aeroflot járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99baa93-e4a0-4c71-8145-99dad0ffff51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó sikerült a Facebook-alapító keddi napja; 6,2 milliárd dollárral nőtt a vagyona, és ez elég volt ahhoz, hogy rögtön két helyet ugorjon előre a leggazdagabbak listáján.","shortLead":"Jó sikerült a Facebook-alapító keddi napja; 6,2 milliárd dollárral nőtt a vagyona, és ez elég volt ahhoz, hogy rögtön...","id":"20190201_Zuckerberg_egy_nap_alatt_megkereste_vagyonanak_tobb_mint_10_szazalaket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d99baa93-e4a0-4c71-8145-99dad0ffff51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06fcda4-98fb-4904-9dde-8baa55207d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Zuckerberg_egy_nap_alatt_megkereste_vagyonanak_tobb_mint_10_szazalaket","timestamp":"2019. február. 01. 14:35","title":"Zuckerberg egy nap alatt megkereste vagyonának több mint 10 százalákét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8793e19f-5406-4a5c-8a21-04f2ea2db7b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyésznek az elmúlt évben alig valamicskét változott a vagyona.","shortLead":"A legfőbb ügyésznek az elmúlt évben alig valamicskét változott a vagyona.","id":"20190201_polt_peter_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8793e19f-5406-4a5c-8a21-04f2ea2db7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703957f0-caeb-404b-b8fa-cd0ea0f59c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_polt_peter_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:55","title":"Csaknem ötmilliót törlesztett feleségének Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]