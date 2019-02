Hibázott Varga István, a kormányzeti médiaholding, KESMA egykori vezetője, amikor kritikusan beszélt a kormánypárti sajtó minőségéről, mondta a Klubrádióban az ATV tudósítása alapján L. Simon László volt kulturális államtitkár. "És nem azért, mert nem lehet az embernek szabad véleménye a sajtó ilyen vagy olyan részének a működéséről, hanem azért, mert ha valaki elvállalja egy ilyen, javarészt kormánypárti médiaalapítvány vezetését, akkor nyilván ennek megfelelően kell nyilatkoznia. Ráadásul, még egy hibát elkövetett, ami szakmai hiba. Olyan ítéletet mondott, ami szakmailag nem volt megalapozott, hiteles."

L. Simon arról is beszélt, hogy Vargát nem mondatták le, hanem magától lépett vissza: "Varga István egy szuverén, autonóm ember, és ha nem akart volna lemondani, higgye el, nem mondott volna le." A 24.hu információi szerint ennek a szuverén, autonóm embernek Rogán Antal kabinetminiszter maga mondta el, hogy kegyvesztett lett.

L. Simon szerint Vargának többet kéne forgatnia a Figyelőt, és akkor rájönne, hogy van az olyan jó, mint a Magyar Narancs.

Varga István kritikusan beszélt a kormányoldali sajtó teljesítményéről, ami miatt még Kocsis Máté frakcióvezetőnek is meg kellett szólalnia. Úgy nyugtatta a kormánysajtót: "Önök azok, akikre a mindennapokban és a leghangosabb politikai csatákban is mindig számíthatunk. Önök azok, akik lehetőséget adnak számunkra, hogy a nyilvánosság előtt elmondhassuk, amit a világról, hazánk ügyeiről gondolunk, és Önök azok, akik – ha kritikusan is – mellettünk állnak, amikor hibázunk", illetve Kocsis nem volt olyan megengedő Vargával és a vélemények szabadságáról, mint L. Simon: "Szégyellem magam az általa elmondottak miatt, ezért helyette is bocsánatot kérek Önöktől".