Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d04d907b-56a7-44cb-8e47-b6bf4ed6bf44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétvégén és ünnepnapokon is dolgoznia kell, ha a helyzet úgy hozza – ezzel indokolta a hvg.hu-nak a KDNP-s Aradszki András, hogy miért kap az asszisztense a képviselői alkalmazottak között kiugró, 1,2-1,6 milliós, vagy akár 2,6 milliós fizetést. A kirívó bérezést a frakció vezetése sem nézte jó szemmel, pláne, hogy más képviselők többször ekkora választókörzetet visznek, harmadennyit kereső asszisztensekkel. ","shortLead":"Hétvégén és ünnepnapokon is dolgoznia kell, ha a helyzet úgy hozza – ezzel indokolta a hvg.hu-nak a KDNP-s Aradszki...","id":"20190206_Meg_mindig_egymillio_forint_felett_keres_a_KDNPs_Aradszki_Andras_titkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d04d907b-56a7-44cb-8e47-b6bf4ed6bf44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2a9a51-2e81-4a21-8bef-be93fdff150a","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Meg_mindig_egymillio_forint_felett_keres_a_KDNPs_Aradszki_Andras_titkara","timestamp":"2019. február. 06. 13:20","title":"24 órás szolgálattal indokolja a KDNP-s képviselő, hogy a miniszterelnöknél is többet keresett a titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5196028d-965d-43d0-8967-e5cffbaaed53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívszorító fotót tett közzé Facebook-oldalán az eltűnt Premier League-csatár húga.","shortLead":"Szívszorító fotót tett közzé Facebook-oldalán az eltűnt Premier League-csatár húga.","id":"20190205_Emiliano_Sala_kutyaja_meg_mindig_hazavarja_gazdajat__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5196028d-965d-43d0-8967-e5cffbaaed53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a90be55-a915-48db-9268-75f5a921f66c","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Emiliano_Sala_kutyaja_meg_mindig_hazavarja_gazdajat__foto","timestamp":"2019. február. 05. 16:54","title":"Emiliano Sala kutyája még mindig hazavárja gazdáját - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f878409-9a09-44f2-8f45-b90babaa686e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kaptak a dolgozók érdemi választ a követeléseikre a figyelmeztető sztrájk után, ma leállt a munka.","shortLead":"Nem kaptak a dolgozók érdemi választ a követeléseikre a figyelmeztető sztrájk után, ma leállt a munka.","id":"20190206_Sztrajkba_leptek_a_Tesco_berszamfejtoi_tizezrek_fizetese_keshet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f878409-9a09-44f2-8f45-b90babaa686e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b503cdf8-03d3-4e3b-86c5-4ad94dc25577","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Sztrajkba_leptek_a_Tesco_berszamfejtoi_tizezrek_fizetese_keshet","timestamp":"2019. február. 06. 10:08","title":"Sztrájkba léptek a Tesco bérszámfejtői, tízezrek fizetése késhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa511bc-8557-4e10-b791-03084d4c37c5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azonnali hatállyal beszünteti tevékenységét.","shortLead":"Azonnali hatállyal beszünteti tevékenységét.","id":"20190205_Csodeljarast_kert_maga_ellen_a_Germania_nemet_legitarsasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fa511bc-8557-4e10-b791-03084d4c37c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8ba84a-3b70-4235-bf55-d551489def41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Csodeljarast_kert_maga_ellen_a_Germania_nemet_legitarsasag","timestamp":"2019. február. 05. 07:05","title":"Csődeljárást kért maga ellen a Germania német légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bejelentette a Tesco áruházlánc győri tb- és bérszámfejtési csoportja által létrehozott sztrájkbizottság a munkaadó felé, hogy figyelmeztető sztrájkot tartanak.","shortLead":"Bejelentette a Tesco áruházlánc győri tb- és bérszámfejtési csoportja által létrehozott sztrájkbizottság a munkaadó...","id":"20190205_Sztrajkolnak_a_gyori_Tesconal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6b6cc7-4d92-4ef0-bd94-25d2bfb658c0","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Sztrajkolnak_a_gyori_Tesconal","timestamp":"2019. február. 05. 16:02","title":"Sztrájk a győri Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0221b800-0119-4c18-871b-6064d6bb87fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hátrányos megkülönböztetést jelentett, ahogyan átalakították az étkezési utalványok piacát – döntött a bíróság.","shortLead":"Hátrányos megkülönböztetést jelentett, ahogyan átalakították az étkezési utalványok piacát – döntött a bíróság.","id":"20190205_Vesztett_a_magyar_allam_23_milliard_forint_karteritest_fizethet_a_Sodexonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0221b800-0119-4c18-871b-6064d6bb87fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ff6a77-f025-45cc-9d72-2e52d8329f9c","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Vesztett_a_magyar_allam_23_milliard_forint_karteritest_fizethet_a_Sodexonak","timestamp":"2019. február. 05. 13:17","title":"Vesztett a magyar állam, 23 milliárd forint kártérítést fizethet a Sodexónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd19202-6b63-4e7e-8a0d-c06f2d5e42c4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Sándor Anikó elmúlt ötven, mikor felállt a főszerkesztői székből, és úgy döntött, világgá megy. Szó szerint. Utazásaiból könyvek, a könyvekből regények, a tanulságokból pedig mára szakma lett. Anikó szerint a társadalom ma a negyven feletti nőket lejárt szavatosságú termékként kezeli, holott lehetne ez másként is.","shortLead":"Sándor Anikó elmúlt ötven, mikor felállt a főszerkesztői székből, és úgy döntött, világgá megy. Szó szerint...","id":"remifeminplus_20180223_Noiseg_es_valtozokor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cd19202-6b63-4e7e-8a0d-c06f2d5e42c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6557bff5-c2ca-483b-b1d6-6fb47cc75c69","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180223_Noiseg_es_valtozokor","timestamp":"2019. február. 06. 07:09","title":"Valóban lejárt szavatosságú a negyven feletti nő? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"462a9e36-0128-4633-805e-baa401211efa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koncepcióvideók célja nem az, hogy egyértelműsítsék, milyen is lesz egy-egy új eszköz, sokkal inkább az, hogy megmutassák: akár így is kinézhetne.","shortLead":"A koncepcióvideók célja nem az, hogy egyértelműsítsék, milyen is lesz egy-egy új eszköz, sokkal inkább az...","id":"20190205_conceptsiphone_koncepciovideo_apple_iphone_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462a9e36-0128-4633-805e-baa401211efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3ef414-0b1a-4bb5-adfd-993311f23599","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_conceptsiphone_koncepciovideo_apple_iphone_2019","timestamp":"2019. február. 05. 17:03","title":"Megvenné, ha ilyen lenne? Látványos koncepcióvideó a 2019-es iPhone-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]