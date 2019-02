Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c424589-1ce3-4446-ba01-10e27d2f218a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fenyegetések külföldi e-mail-címekről érkeztek, harmincezer embert kellett evakuálni. \r

","shortLead":"A fenyegetések külföldi e-mail-címekről érkeztek, harmincezer embert kellett evakuálni. \r

","id":"20190205_Hamis_bombariadok_okoztak_kaoszt_Moszkvaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c424589-1ce3-4446-ba01-10e27d2f218a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ef4924-e763-489b-b98c-26a7fb2eb90e","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Hamis_bombariadok_okoztak_kaoszt_Moszkvaban","timestamp":"2019. február. 05. 13:56","title":"Hamis bombariadók okoztak káoszt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szabályosan vigasztalja a kormányközeli orgánumok munkatársait azzal, hogy igenis övék az \"intellektuális fölény\", és bocsánatot kért az ennek ellenkezőjét állító kuratóriumi elnök, Varga István helyett. Szerinte látszik, hogy tényleg túl sok \"odaáti\" lapot olvasott Varga, aki helyett bocsánatot kért a valótlan kritikáért.\r

\r

","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szabályosan vigasztalja a kormányközeli orgánumok munkatársait azzal, hogy igenis övék...","id":"20190205_Kocsis_Mate_bocsanatot_kert_a_leminositett_jobboldali_mediamunkasoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7487bf6-64f8-40ab-b3a6-7e2932668eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Kocsis_Mate_bocsanatot_kert_a_leminositett_jobboldali_mediamunkasoktol","timestamp":"2019. február. 05. 15:26","title":"Levélben vigasztalja a legagyizott jobboldali médiamunkásokat Kocsis Máté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile World Congress szakkiállításon, ott valami egészen másfajta telefon lát majd napvilágot.","shortLead":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile...","id":"20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc5af2-8c9d-4049-9d2b-c0187c7d7022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","timestamp":"2019. február. 07. 10:03","title":"Ez valami teljesen más telefon lesz: nem a Huawei P30 fog bemutatkozni az MWC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d502e6dc-d879-4a14-a997-b16af0a8480b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Enox azért fejlesztette ki a Safe Kid One nevű okosórát, hogy a szülők mindig tudják, merre jár a gyermekük. A hackerek viszont ellenük fordíthatják az eszközt.","shortLead":"A német Enox azért fejlesztette ki a Safe Kid One nevű okosórát, hogy a szülők mindig tudják, merre jár a gyermekük...","id":"20190205_europai_bizottsag_enox_safe_kid_one_okosora_visszahivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d502e6dc-d879-4a14-a997-b16af0a8480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1da01b-1028-455e-89d5-bc926c925111","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_europai_bizottsag_enox_safe_kid_one_okosora_visszahivas","timestamp":"2019. február. 05. 16:34","title":"Riasztást adtak ki, visszahívnak egy gyerekeknek szánt órát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcfff99-574d-4733-9387-ed4dedfb25db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Nem túl etikusan cselekedett egy autós, majd az egészet büszkén kiposztolta.","shortLead":"Nem túl etikusan cselekedett egy autós, majd az egészet büszkén kiposztolta.","id":"20190206_autos_video_mcdrive_kerkepar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcfff99-574d-4733-9387-ed4dedfb25db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c784312-9273-44e4-9521-23e88634e7f7","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190206_autos_video_mcdrive_kerkepar","timestamp":"2019. február. 06. 13:21","title":"Inkább videózott a sofőr, mint segített volna – és még be is szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázolás még januárban, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ragályon történt. ","shortLead":"A gázolás még januárban, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ragályon történt. ","id":"20190205_Felmillios_nyomravezetoi_dijat_fizet_a_rendorseg_annak_aki_segit_megtalalni_egy_gazolot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b14139-d467-4cc2-a5b2-804570f50f3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Felmillios_nyomravezetoi_dijat_fizet_a_rendorseg_annak_aki_segit_megtalalni_egy_gazolot","timestamp":"2019. február. 05. 21:48","title":"Félmilliós nyomravezetői díjat fizet a rendőrség annak, aki segít megtalálni egy gázolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japánok szeretnék megelőzni, hogy olyan kibertámadás érje őket a 2020-as nyári olimpia idején, mint ami a dél-koreai téli olimpiánál történt. Hogy ezt elérjék, egy igen radikális eszközhöz nyúlnak.","shortLead":"A japánok szeretnék megelőzni, hogy olyan kibertámadás érje őket a 2020-as nyári olimpia idején, mint ami a dél-koreai...","id":"20190205_japan_kibervedelem_kibertamadas_hackeles_tokio_2020_iot_eszkozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1dd4e4-2880-4bcb-8939-cfe0b24c93c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_japan_kibervedelem_kibertamadas_hackeles_tokio_2020_iot_eszkozok","timestamp":"2019. február. 05. 13:33","title":"200 millió civil eszköz ellen indít hackertámadást Japán, állítják, jó okuk van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b0411-0e44-42a1-a807-48f052a30443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyot néztek, amikor a San Franciscóba került képről bebizonyosodott, hogy valójában egy értékes alkotás. Nagyon is. ","shortLead":"Nagyot néztek, amikor a San Franciscóba került képről bebizonyosodott, hogy valójában egy értékes alkotás. Nagyon is. ","id":"20190206_Azt_hittek_hamisitvany_aztan_kiderult_hogy_igazi_Van_Goghalkotas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51b0411-0e44-42a1-a807-48f052a30443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e605a5cc-5c78-4751-8249-b053a83e2ac4","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Azt_hittek_hamisitvany_aztan_kiderult_hogy_igazi_Van_Goghalkotas","timestamp":"2019. február. 06. 19:30","title":"Azt hitték, hamisítvány, aztán kiderült, hogy igazi Van Gogh-alkotás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]