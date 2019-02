Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Búcsúzik a Music FM stábja, elhallgat a rádió. Erre a napra fokozott biztonsági intézkedéseket kért az Önindító csapata, hogy senki se lássa a távozását.","shortLead":"Búcsúzik a Music FM stábja, elhallgat a rádió. Erre a napra fokozott biztonsági intézkedéseket kért az Önindító...","id":"20190207_Utolso_munkanapjan_biztonsagi_orok_vedik_Bochkor_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbea3ac-892a-4cd6-97f0-a625234205e4","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Utolso_munkanapjan_biztonsagi_orok_vedik_Bochkor_Gabor","timestamp":"2019. február. 07. 08:17","title":"Utolsó munkanapján biztonsági őrök védik Bochkor Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0c8e50-580c-4999-a349-9089bdac5b3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valójában nem csak önmagában érdekes a baleset, hanem hogy ilyenkor mennyire előjönnek más problémák is. ","shortLead":"Valójában nem csak önmagában érdekes a baleset, hanem hogy ilyenkor mennyire előjönnek más problémák is. ","id":"20190206_Sikerult_5_darab_DHLs_autonak_egymasnak_menni__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da0c8e50-580c-4999-a349-9089bdac5b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a6e5ff-7905-4896-bca4-666d5ed5b733","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_Sikerult_5_darab_DHLs_autonak_egymasnak_menni__video","timestamp":"2019. február. 06. 10:02","title":"Sikerült 5 darab DHL-s autónak egymásnak mennie – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hír a G-nap negyedik évfordulóján jelent meg. Úgy néz ki, Simicska a jövőben az állattenyésztésre kíván koncentrálni.","shortLead":"A hír a G-nap negyedik évfordulóján jelent meg. Úgy néz ki, Simicska a jövőben az állattenyésztésre kíván koncentrálni.","id":"20190206_Simicska_betett_masfel_milliardot_allattenyesztos_cegebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdc2f7c-0ea1-4271-8557-9f430ab7ae1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Simicska_betett_masfel_milliardot_allattenyesztos_cegebe","timestamp":"2019. február. 06. 17:51","title":"Simicska betett másfél milliárdot állattenyésztős cégébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ccff62-bc6c-40be-9a4d-214a34c9cff5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvétel 1996-ban készült, az énekest három órán keresztül faggatták a nyomozók a New York-i Four Seasons Hotelben, miután Neverland nevű birtokának öt korábbi munkavállalója is beperelte őt jogtalan elbocsátás miatt.","shortLead":"A felvétel 1996-ban készült, az énekest három órán keresztül faggatták a nyomozók a New York-i Four Seasons Hotelben...","id":"20190205_Michael_Jackson_pedofilia_vadak_szembesites_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ccff62-bc6c-40be-9a4d-214a34c9cff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54487f66-70bf-4882-ace8-3834d91d9fe9","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Michael_Jackson_pedofilia_vadak_szembesites_video","timestamp":"2019. február. 05. 12:59","title":"Előkerült egy videó, amelyen szembesítik Michael Jacksont a pedofília vádjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ügy nagy felháborodást váltott ki Romániában, az egészségügyi miniszter is megszólalt. \"Műtétei\" során szerencsére nem halt meg senki.","shortLead":"Az ügy nagy felháborodást váltott ki Romániában, az egészségügyi miniszter is megszólalt. \"Műtétei\" során szerencsére...","id":"20190205_Orvosnak_adta_ki_magat_Romaniaban_a_nyolcosztalyos_olasz_tobbszor_mutott_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab385d9-8c6b-4595-a536-ba19f54ca354","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Orvosnak_adta_ki_magat_Romaniaban_a_nyolcosztalyos_olasz_tobbszor_mutott_is","timestamp":"2019. február. 05. 11:30","title":"Orvosnak adta ki magát Romániában a nyolcosztályos olasz, többször műtött is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnöknek továbbra is hűvös a kapcsolata a német kancellárral, bár a jelenlegi helyzetben már az is eredménynek számít, hogy nem romlott a viszonyuk. Kérdés, Orbánnak sikerül-e egységes álláspontot kialakítania szlovák, cseh és lengyel kollégájával.","shortLead":"A magyar miniszterelnöknek továbbra is hűvös a kapcsolata a német kancellárral, bár a jelenlegi helyzetben már az is...","id":"20190207_Nem_Orban_fujja_majd_a_passzatszelet_Merkel_es_a_V4ek_pozsonyi_talalkozojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba3acb20-17ed-4a2a-a362-a5059abad4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaaf84aa-c937-404d-9c0c-1c84e480a039","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Nem_Orban_fujja_majd_a_passzatszelet_Merkel_es_a_V4ek_pozsonyi_talalkozojan","timestamp":"2019. február. 07. 06:00","title":"Nem Orbán fújja majd a passzátszelet Merkel és a V4-ek pozsonyi találkozóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cb807b-e315-4441-a9c7-b6d9c4b45480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarokat nem győzte meg a túlóratörvény kormányzati kommunikációja, és egyelőre büntetnek érte. A HVG e heti számából megtudhatja azt is, hogy már többségben vannak azok, akik szerint az országban rossz irányba mennek a dolgok.","shortLead":"A magyarokat nem győzte meg a túlóratörvény kormányzati kommunikációja, és egyelőre büntetnek érte. A HVG e heti...","id":"20190206_Median_Felmillio_tamogatot_veszitett_el_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93cb807b-e315-4441-a9c7-b6d9c4b45480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5f9d61-f3a9-4c45-b6cc-efc3e8bc5f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Median_Felmillio_tamogatot_veszitett_el_a_Fidesz","timestamp":"2019. február. 06. 13:25","title":"Medián: Félmillió támogatót veszített el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a tavalyi évet is kibírhatatlanul melegnek érezte, kezdjen hozzászokni a gondolathoz: az elkövetkező időszakban mindez csak rosszabb lesz. ","shortLead":"Ha a tavalyi évet is kibírhatatlanul melegnek érezte, kezdjen hozzászokni a gondolathoz: az elkövetkező időszakban...","id":"20190206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_meteorologiai_vilagszervezet_nyari_meleg_forrosag_legmegelebb_ev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834fa1a4-c2a1-416d-b475-8477de0f6fe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_meteorologiai_vilagszervezet_nyari_meleg_forrosag_legmegelebb_ev","timestamp":"2019. február. 07. 07:03","title":"Nem véletlenül volt tűzforró a tavalyi év, de van rosszabb hír is: a következő öt még melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]