Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik az adok-kapok az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal között.","shortLead":"Folytatódik az adok-kapok az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal között.","id":"20190207_Uzentek_Handonak_A_torvenyek_betartasa_nem_valasztas_kerdese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68a0fe2-45d0-4b19-ae92-1394d973fd05","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Uzentek_Handonak_A_torvenyek_betartasa_nem_valasztas_kerdese","timestamp":"2019. február. 07. 09:15","title":"Üzentek Handónak: A törvények betartása nem választás kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b8b06e-06a4-401b-ac53-7ec26861e0e5","c_author":"Szabó Edit","category":"elet","description":"Azt nálunk minden fogékony borkedvelő tudja, hogy ha február, akkor furmint. Most már a Csatornán túl is kapiskálják. \r

","shortLead":"Azt nálunk minden fogékony borkedvelő tudja, hogy ha február, akkor furmint. Most már a Csatornán túl is kapiskálják. \r

","id":"20190206_A_magyar_furmint_meghoditotta_Londont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3b8b06e-06a4-401b-ac53-7ec26861e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d721d1ac-6ec6-481d-8f7b-d9453e4fe23a","keywords":null,"link":"/elet/20190206_A_magyar_furmint_meghoditotta_Londont","timestamp":"2019. február. 06. 19:34","title":"A magyar furmint meghódította Londont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ffe878-c46e-4fcb-b239-af122a5a7890","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ legnagyobb ékszergyártójának értéke tavaly 60 százalékot zuhant, a befektetők bizalma pedig elpárolgott a sokadik újratervezés után. A Pandora 28 ezer vásárlót kérdezett meg, mielőtt újra megnyomta a “reset” gombot.","shortLead":"A világ legnagyobb ékszergyártójának értéke tavaly 60 százalékot zuhant, a befektetők bizalma pedig elpárolgott...","id":"20190206_Majdnem_osszeomlott_a_Pandora_ekszerbirodalom_egy_tozsdei_spekulacio_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44ffe878-c46e-4fcb-b239-af122a5a7890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf5ead9-c70f-4587-999e-e8dbe80dde1b","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Majdnem_osszeomlott_a_Pandora_ekszerbirodalom_egy_tozsdei_spekulacio_miatt","timestamp":"2019. február. 07. 06:15","title":"Majdnem összeomlott a Pandora ékszerbirodalom egy tőzsdei spekuláció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok hó esett a Kárpátokban és az Alpokban, de kicsi az esélye, hogy mind egyszerre kezdjen olvadni.","shortLead":"Sok hó esett a Kárpátokban és az Alpokban, de kicsi az esélye, hogy mind egyszerre kezdjen olvadni.","id":"20190208_Nem_varhato_arviz_a_nagyobb_folyokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bf3108-9061-4274-acbe-21c13dd51c79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Nem_varhato_arviz_a_nagyobb_folyokon","timestamp":"2019. február. 08. 06:06","title":"Nem várható árvíz a nagyobb folyókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben találkozott csütörtökön az EU vezetőivel Theresa May brit kormányfő. Mivel a holtpontról megint nem sikerült elmozdítani a tárgyalásokat, feleslegesen nem rabolnánk olvasóink idejét.","shortLead":"Brüsszelben találkozott csütörtökön az EU vezetőivel Theresa May brit kormányfő. Mivel a holtpontról megint nem...","id":"20190207_Ha_egy_tekintettel_olni_lehetne_mai_Brexitosszefoglalonk_egy_kepben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e97b3-3671-4e19-8137-fd9a8ea7573e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Ha_egy_tekintettel_olni_lehetne_mai_Brexitosszefoglalonk_egy_kepben","timestamp":"2019. február. 07. 17:38","title":"Ha egy tekintettel ölni lehetne: mai Brexit-összefoglalónk egy képben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da99dd9-c958-48f2-99a3-1c34ac761cb1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesen negyedmilliárd forintot költött tavaly az állam a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található kormányváróra. Megtudtuk, a vezetők közül ki mennyi időt töltött ott. Orbán Viktor magánútjain nem nagyon használta a várót, talán egy kivétellel: július 10-én vb-meccsen is járt, és a váróban is megfordult.","shortLead":"Összesen negyedmilliárd forintot költött tavaly az állam a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található kormányváróra...","id":"20190207_ferihegy_kormanyvaro_repuloter_maganhasznalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2da99dd9-c958-48f2-99a3-1c34ac761cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6421c2d1-e41d-48fe-a896-72298c792180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_ferihegy_kormanyvaro_repuloter_maganhasznalat","timestamp":"2019. február. 07. 14:20","title":"Így használta Orbán és Áder a negyedmilliárdos exkluzív ferihegyi várót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nantes ultimátumot adott a Cardiff Citynek: tíz napon belül fizessen Emiliano Saláért.","shortLead":"A Nantes ultimátumot adott a Cardiff Citynek: tíz napon belül fizessen Emiliano Saláért.","id":"20190206_emiliano_sala_nantes_cardiff_atigazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f5029c-de7e-4318-82c6-620c19ec5d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_emiliano_sala_nantes_cardiff_atigazolas","timestamp":"2019. február. 06. 21:28","title":"Volt csapata követeli a pénzt az eltűnt focista új klubjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131ba5e8-45be-4360-9954-c7e7762898f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi szerkezetről csak annyit tudni, hogy egy amerikai férfi készítette, minden bizonnyal hobbiból. De ha piacra dobnák, valószínűleg kereslet is lenne rá.","shortLead":"Az alábbi szerkezetről csak annyit tudni, hogy egy amerikai férfi készítette, minden bizonnyal hobbiból. De ha piacra...","id":"20190208_kutyasimogato_gep_nemetjuhasz_kutya_rube_goldberg_gep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=131ba5e8-45be-4360-9954-c7e7762898f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f6f05b-f108-423e-92c8-a0cf751d8205","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_kutyasimogato_gep_nemetjuhasz_kutya_rube_goldberg_gep","timestamp":"2019. február. 08. 14:33","title":"Megépítették minden kutyatartó kötelező kellékét: itt a kutyasimogató gép – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]