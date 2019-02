Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 540 milliót terveztek elkölteni az egészségügyi szolgáltatásra, de ez végül 523,9 millióból meglett.","shortLead":"Eredetileg 540 milliót terveztek elkölteni az egészségügyi szolgáltatásra, de ez végül 523,9 millióból meglett.","id":"20190206_Penzt_tudott_sporolni_a_Posta_raadasul_nem_is_keveset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795b4dca-e903-4d62-a9cb-09113e765db0","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Penzt_tudott_sporolni_a_Posta_raadasul_nem_is_keveset","timestamp":"2019. február. 06. 17:13","title":"Pénzt tudott spórolni a Posta, ráadásul nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909c0a3b-10c8-4177-bfec-d8cb9318323c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szarvasinak és a szombathelyi világítástechnikai cégnek közös volt a tulajdonosi köre. ","shortLead":"A Szarvasinak és a szombathelyi világítástechnikai cégnek közös volt a tulajdonosi köre. ","id":"20190207_Szombathelyi_ceget_is_magaval_rantott_a_bezaro_kavefozos_szarvasi_gyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=909c0a3b-10c8-4177-bfec-d8cb9318323c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3536d7ce-13d9-4658-b8c3-652742a7d2b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Szombathelyi_ceget_is_magaval_rantott_a_bezaro_kavefozos_szarvasi_gyar","timestamp":"2019. február. 07. 19:20","title":"Szombathelyi céget is magával rántott a bezáró kávéfőzős szarvasi gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee50d04e-1a51-4704-9a80-b5f50517f3e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer az életben mindent ki kell próbálni. Mondjuk a lopást nem feltétlen kéne. ","shortLead":"Egyszer az életben mindent ki kell próbálni. Mondjuk a lopást nem feltétlen kéne. ","id":"20190208_vac_jaugar_jarmu_onkenyes_elvetele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee50d04e-1a51-4704-9a80-b5f50517f3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efce62b2-496c-4e65-9e31-6ee635f82469","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_vac_jaugar_jarmu_onkenyes_elvetele","timestamp":"2019. február. 08. 11:53","title":"Nem bírta kihagyni egy férfi, hogy egy nyitott ajtós, járó motorú Jaguarba botlott Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legtöbben Ukrajnában és Szerbiában fertőzödtek meg. ","shortLead":"A legtöbben Ukrajnában és Szerbiában fertőzödtek meg. ","id":"20190208_Egy_ev_alatt_megharomszorozodott_a_kanyaros_esetek_szama_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd3a6d5-a612-4403-975f-826ebba64bcf","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Egy_ev_alatt_megharomszorozodott_a_kanyaros_esetek_szama_Europaban","timestamp":"2019. február. 08. 04:56","title":"Egy év alatt megháromszorozódott a kanyarós esetek száma Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csoportos garázdaság gyanújával nyomozást indított a rendőrség egy három főből álló csepeli társaság ügyében, akik a 24.hu szerint terrorizálják a városrészben megforduló hajléktalanokat.","shortLead":"Csoportos garázdaság gyanújával nyomozást indított a rendőrség egy három főből álló csepeli társaság ügyében, akik...","id":"20190206_csepel_onkormanyzat_hajlektalanok_nyomozas_brfk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0c33c8-994d-4c4f-b599-7c169125aa1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_csepel_onkormanyzat_hajlektalanok_nyomozas_brfk","timestamp":"2019. február. 06. 21:55","title":"Nyomoznak a csepeli hajléktalanokat vegzáló csoport ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megyei Kormányhivatalnak jelentést kell írnia, ezért kereste fel a cég győri irodacentrumát. A munkavállalók és a Tesco között továbbra sincs megegyezés.\r

\r

","shortLead":"A megyei Kormányhivatalnak jelentést kell írnia, ezért kereste fel a cég győri irodacentrumát. A munkavállalók és...","id":"20190207_Kormanyhivatali_ellenorzes_volt_a_sztrajkkal_erintett_Tescoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e467ead-0606-4921-ac1b-60d9cc811843","keywords":null,"link":"/kkv/20190207_Kormanyhivatali_ellenorzes_volt_a_sztrajkkal_erintett_Tescoban","timestamp":"2019. február. 07. 09:04","title":"Kormányhivatali ellenőrzés volt a sztrájkkal érintett Tescóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten, ezért ez a képzés sem maradhat a magyar fővárosban.","shortLead":"A kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten, ezért ez a képzés sem maradhat a magyar...","id":"20190208_A_koltozes_miatt_a_CEU_az_MTAval_kozos_matematikuskepzesenek_is_lottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a58f3e6-1db3-4307-b2f2-9ecdec50acbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_koltozes_miatt_a_CEU_az_MTAval_kozos_matematikuskepzesenek_is_lottek","timestamp":"2019. február. 08. 05:28","title":"A költözés miatt a CEU az MTA-val közös matematikusképzésének is lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400587a1-d302-4389-9a8f-ce807af87b0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyereknek nem esett baja.","shortLead":"A gyereknek nem esett baja.","id":"20190207_vonaton_hagyott_csecsemo_amerika_cleveland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=400587a1-d302-4389-9a8f-ce807af87b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821c4429-4589-403a-b6a6-b291462747b7","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_vonaton_hagyott_csecsemo_amerika_cleveland","timestamp":"2019. február. 07. 10:15","title":"Leszállt cigizni, a vonat meg elindult, benne a kisbabájával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]