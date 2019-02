Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f2c1624-7bcf-43d1-b6c9-256113e7c0a0","c_author":"Z. B.","category":"elet","description":"Az óbudai közgyűlés legutóbbi ülésén támogatta a civilek ötletét. A part rendbetételére is lesz forrás, és szándékoznak több köztulajdont közösségi célokra fordítani.","shortLead":"Az óbudai közgyűlés legutóbbi ülésén támogatta a civilek ötletét. A part rendbetételére is lesz forrás, és szándékoznak...","id":"20190208_Szabadstrand_lehet_a_Romaiparton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f2c1624-7bcf-43d1-b6c9-256113e7c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b1c7e3-0700-480c-8d02-86e4dd360580","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Szabadstrand_lehet_a_Romaiparton","timestamp":"2019. február. 08. 14:42","title":"Szabadstrand lehet a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70586e6-b1f9-4547-b5c6-eb0c5d0e8e72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a tesztelési fázist sem élte túl a Facebook LOL nevű alkalmazása, ugyanis a fiatalok számára készített programról kizárólag a közösségi oldal gondolta azt, hogy jó ötlet elkészíteni. ","shortLead":"Már a tesztelési fázist sem élte túl a Facebook LOL nevű alkalmazása, ugyanis a fiatalok számára készített programról...","id":"20190208_facebook_lol_alkalmazas_mem_tinedzserek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e70586e6-b1f9-4547-b5c6-eb0c5d0e8e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119da334-003c-45c9-b34e-d667c6d8dd99","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_facebook_lol_alkalmazas_mem_tinedzserek","timestamp":"2019. február. 08. 11:33","title":"Elbukott a Facebook nagy terve, senkit nem érdekel a viccesnek hitt alkalmazásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már mintegy háromezer embernek kellett elhagynia otthonát Új-Zélandon az ország történetének egyik legpusztítóbb bozóttüze miatt, és továbbiaknak kell készülnie arra, hogy biztonságos helyre költözzön - közölte szombaton a rendőrség.","shortLead":"Már mintegy háromezer embernek kellett elhagynia otthonát Új-Zélandon az ország történetének egyik legpusztítóbb...","id":"20190209_Egyelore_megfekezhetetlen_az_ujzelandi_bozottuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fa945a-5fab-437d-9242-543df335dde1","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Egyelore_megfekezhetetlen_az_ujzelandi_bozottuz","timestamp":"2019. február. 09. 08:54","title":"Egyelőre megfékezhetetlen az új-zélandi bozóttűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állások 70 százalékát meg sem hirdetik online, így – főleg a kkv-szektorban – jóval nagyobb a merítése annak, aki múlt századi módszerekkel próbálkozik. Azt viszont még a most középkorúak is nehezen tudják felidézni, hogyan is kerestek állást internet nélkül.","shortLead":"Az állások 70 százalékát meg sem hirdetik online, így – főleg a kkv-szektorban – jóval nagyobb a merítése annak, aki...","id":"20190208_Emlekszik_meg_hogy_is_keresett_allast_internet_nelkul_Igy_profitalhatna_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566c76b1-9b09-4ee0-b95d-33c8b4880700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Emlekszik_meg_hogy_is_keresett_allast_internet_nelkul_Igy_profitalhatna_belole","timestamp":"2019. február. 08. 06:30","title":"Létezik még olyan, hogy offline álláskeresés? Igen, és nem a protekcióról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e6edc6-6292-4224-99b5-889a0564a943","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton és vasárnap tüntetések lesznek Budapest-szerte, ezért elég sok helyen megváltozik a fogalmi és parkolási rend. A rendőrségi információk segítenek, hogy a közlekedők elkerüljék az idegeket próbára tévő szituációkat.","shortLead":"Szombaton és vasárnap tüntetések lesznek Budapest-szerte, ezért elég sok helyen megváltozik a fogalmi és parkolási...","id":"20190208_Kozlekedes_orultek_haza_lesz_Budapesten_a_tuntetesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8e6edc6-6292-4224-99b5-889a0564a943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345401de-5205-48ad-aa4c-dc3487424b09","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Kozlekedes_orultek_haza_lesz_Budapesten_a_tuntetesek_miatt","timestamp":"2019. február. 08. 17:03","title":"Közlekedés: őrültek háza lesz Budapesten a tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af9592-2e97-4a0f-a39b-507a87440d8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Drámai a helyzet a több mint negyvenezer ember lakta rukbáni menekülttáborban a polgárháború sújtotta Szíria délnyugati részén az ENSZ szerint. A világszervezet élelmezési programjának (WFP) Szíriáért felelős szóvivője a dpa hírügynökségben szombaton megjelent nyilatkozatában azt mondta, a rukbáni az egyik legsúlyosabb humanitárius szükséghelyzet, amelyet eddig látott.","shortLead":"Drámai a helyzet a több mint negyvenezer ember lakta rukbáni menekülttáborban a polgárháború sújtotta Szíria délnyugati...","id":"20190209_Sorra_halnak_meg_a_nok_es_a_gyerekek_az_egyik_sziriai_menekulttaborban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46af9592-2e97-4a0f-a39b-507a87440d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82979b70-afab-45d5-82e6-2e17232a1de3","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Sorra_halnak_meg_a_nok_es_a_gyerekek_az_egyik_sziriai_menekulttaborban","timestamp":"2019. február. 09. 11:56","title":"Sorra halnak meg a nők és a gyerekek az egyik szíriai menekülttáborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormányportál szerint lehet, hogy ejtik az egész tervet.","shortLead":"A kormányportál szerint lehet, hogy ejtik az egész tervet.","id":"20190208_PS_Leallitottak_a_Hunyadifilmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8a4232-13a9-48fa-9e85-424a3aba3a7a","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_PS_Leallitottak_a_Hunyadifilmet","timestamp":"2019. február. 08. 08:31","title":"PS: Leállították a Hunyadi-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben találkozott csütörtökön az EU vezetőivel Theresa May brit kormányfő. Mivel a holtpontról megint nem sikerült elmozdítani a tárgyalásokat, feleslegesen nem rabolnánk olvasóink idejét.","shortLead":"Brüsszelben találkozott csütörtökön az EU vezetőivel Theresa May brit kormányfő. Mivel a holtpontról megint nem...","id":"20190207_Ha_egy_tekintettel_olni_lehetne_mai_Brexitosszefoglalonk_egy_kepben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e97b3-3671-4e19-8137-fd9a8ea7573e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Ha_egy_tekintettel_olni_lehetne_mai_Brexitosszefoglalonk_egy_kepben","timestamp":"2019. február. 07. 17:38","title":"Ha egy tekintettel ölni lehetne: mai Brexit-összefoglalónk egy képben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]