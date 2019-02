Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e4e7e45-a072-48c6-90d6-39e06d122062","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy ha már megépítettük, a lehető legtöbb rangos nemzetközi eseményt kell megrendezni a Duna Arénában – ez lesz a központi üzenet a nyári junior-úszóvébé kommunikációjában. A birtokunkba került, még nem nyilvános előterjesztésből úgy tűnik, az sportbüdzsét kezelő Emminek viszont nincs pénze az újabb világversenyre, ezért közpénzeket szeretnének átcsoportosítani. Kiadás lenne bőven: újra mobillelátót kell építeni, a nemzetközi úszószövetség \"színvonalas megnyitóünnepséget vár\", a FINA elöljáróinak pedig \"lehető legjobb elérhető szállás\" dukál.","shortLead":"Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy ha már megépítettük, a lehető legtöbb rangos nemzetközi eseményt kell megrendezni...","id":"20190208_Mert_Orban_Viktor_igy_akarja_nekifutunk_a_junior_FINAvebenek_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e4e7e45-a072-48c6-90d6-39e06d122062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58edb58-77f3-455b-862e-3c522f317da4","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Mert_Orban_Viktor_igy_akarja_nekifutunk_a_junior_FINAvebenek_is","timestamp":"2019. február. 08. 06:30","title":"Mert Orbán Viktor így akarja: nyáron jön a junior FINA-úszóvébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A nagyobb átlagjövedelmű európai országokkal összehasonlítva is rendkívül sokat fizet egy átlagos magyar banki költségekre, derül ki az MNB által készített tanulmányból.","shortLead":"A nagyobb átlagjövedelmű európai országokkal összehasonlítva is rendkívül sokat fizet egy átlagos magyar banki...","id":"20190208_Hiaba_toroltek_el_az_atutalasi_dijat_meg_mindig_kiemelkedoen_magasak_a_magyar_banki_terhek_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba279598-3148-497c-8fbb-e058d359d55e","keywords":null,"link":"/kkv/20190208_Hiaba_toroltek_el_az_atutalasi_dijat_meg_mindig_kiemelkedoen_magasak_a_magyar_banki_terhek_Europaban","timestamp":"2019. február. 08. 19:07","title":"Az átutalási díj eltörlése után is kiemelkedően magasak a magyar banki terhek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén, az első hónapban rekordméretű többlet jött össze. ","shortLead":"Idén, az első hónapban rekordméretű többlet jött össze. ","id":"20190208_Jol_indult_az_ev_az_allamhaztartasban_szukseg_is_van_ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7805ae3-e92b-4aa0-af32-7838b761aa88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Jol_indult_az_ev_az_allamhaztartasban_szukseg_is_van_ra","timestamp":"2019. február. 08. 14:03","title":"Jól indult az év az államháztartásban, szükség is van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8771076-61ba-47c9-8d51-f017f797fcde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy német vegyész, Friedlieb Ferdinand Runge születésének 224. évfordulója előtt tiszteleg mai, különleges logójával a Google kereső.","shortLead":"Egy német vegyész, Friedlieb Ferdinand Runge születésének 224. évfordulója előtt tiszteleg mai, különleges logójával...","id":"20190208_friedlieb_ferdinand_runge_kave_koffein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8771076-61ba-47c9-8d51-f017f797fcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa39af7-c46e-423a-af2e-8d8281287dd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_friedlieb_ferdinand_runge_kave_koffein","timestamp":"2019. február. 08. 08:38","title":"Miért van ma ez a kávés ember a Google főoldalán? Ki az a Friedlieb Ferdinand Runge?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff1aca3-6d59-46d0-9828-b9deab8694f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belsőégésű motoros és hibrid luxusszedánok után a bajorok hamarosan egy villanymotoros 7-es típust is piacra fognak dobni.","shortLead":"A belsőégésű motoros és hibrid luxusszedánok után a bajorok hamarosan egy villanymotoros 7-es típust is piacra fognak...","id":"20190208_bmw_i7_jon_az_elektromos_luxusauto_cel_a_600_kilometeres_hatotav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ff1aca3-6d59-46d0-9828-b9deab8694f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5855cd10-1498-420a-a4c7-f79eb5494e95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_bmw_i7_jon_az_elektromos_luxusauto_cel_a_600_kilometeres_hatotav","timestamp":"2019. február. 08. 11:21","title":"BMW i7: jön az elektromos luxusautó, cél a 600 kilométeres hatótáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormányportál szerint lehet, hogy ejtik az egész tervet.","shortLead":"A kormányportál szerint lehet, hogy ejtik az egész tervet.","id":"20190208_PS_Leallitottak_a_Hunyadifilmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8a4232-13a9-48fa-9e85-424a3aba3a7a","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_PS_Leallitottak_a_Hunyadifilmet","timestamp":"2019. február. 08. 08:31","title":"PS: Leállították a Hunyadi-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42879a9-81af-480e-960b-3ed36ee7fe0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A neonácik a Városmajorban vonultak, közben antifasiszták is tüntettek ellenük, de a rendőrök távol tartották a két csoportot.","shortLead":"A neonácik a Városmajorban vonultak, közben antifasiszták is tüntettek ellenük, de a rendőrök távol tartották a két...","id":"20190209_Fuck_nazis__antifasisztak_tuntetnek_a_Becsulet_napi_megemlekezes_miatt_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42879a9-81af-480e-960b-3ed36ee7fe0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6e076a-6780-4c72-8a27-510471160aff","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Fuck_nazis__antifasisztak_tuntetnek_a_Becsulet_napi_megemlekezes_miatt_Budapesten","timestamp":"2019. február. 09. 15:55","title":"\"Fuck nazis!\" - antifasiszták tüntetnek a Becsület napi megemlékezés miatt Budapesten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az afrikai ország egészségügyi minisztériumának péntek éjjeli tájékoztatása szerint augusztus óta 502-en haltak bele a vérzéses lázzal járó betegségbe, 271-en viszont felgyógyultak.","shortLead":"Az afrikai ország egészségügyi minisztériumának péntek éjjeli tájékoztatása szerint augusztus óta 502-en haltak bele...","id":"20190209_Ismet_durvul_a_kongoi_ebolajarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33b8892-3e9e-4d79-aabf-3c11c75bf877","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Ismet_durvul_a_kongoi_ebolajarvany","timestamp":"2019. február. 09. 11:16","title":"Ismét durvul a kongói ebola-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]