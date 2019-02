Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90e347e5-14c1-4477-addc-6088d34e908b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az afrikai országban egy év alatt megugrott a nemi erőszak esetek száma, az elnök különleges intézkedésekkel próbál gátat vetni a borzalmas jelenségnek.



","shortLead":"Az afrikai országban egy év alatt megugrott a nemi erőszak esetek száma, az elnök különleges intézkedésekkel próbál...","id":"20190208_Rendkivuli_elnoki_intezkedesek_Sierra_Leoneban_a_kiugro_szamu_nemi_eroszak_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e347e5-14c1-4477-addc-6088d34e908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8708dbf-9304-47ef-bdf3-e514b2d4b7c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Rendkivuli_elnoki_intezkedesek_Sierra_Leoneban_a_kiugro_szamu_nemi_eroszak_miatt","timestamp":"2019. február. 08. 16:48","title":"Rendkívüli elnöki intézkedések Sierra Leonéban a kiugró számú nemi erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52fc593-7dba-428f-b10e-c01dbf15ca39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre harminc napra kerül rács mögé az amatőr zsírleszívó.","shortLead":"Egyelőre harminc napra kerül rács mögé az amatőr zsírleszívó.","id":"20190208_Elozetesbe_kerult_az_olasz_alsebesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e52fc593-7dba-428f-b10e-c01dbf15ca39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d51315-c672-436d-9046-60e6668beb4b","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Elozetesbe_kerult_az_olasz_alsebesz","timestamp":"2019. február. 08. 09:24","title":"Előzetesbe került az olasz álsebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018b7f2-0cbb-4133-98f0-64cc8b7f3e62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó leleplezte a kompakt sportautó narancssárga színben pompázó limitált szériás születésnapi kiadását.","shortLead":"A japán gyártó leleplezte a kompakt sportautó narancssárga színben pompázó limitált szériás születésnapi kiadását.","id":"20190208_30_eves_az_ikonikus_mazda_mx5_es_igy_unneplik_a_szuletesnapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4018b7f2-0cbb-4133-98f0-64cc8b7f3e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4e470e-6303-4966-b8b1-be30a6be7791","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_30_eves_az_ikonikus_mazda_mx5_es_igy_unneplik_a_szuletesnapjat","timestamp":"2019. február. 08. 08:21","title":"30 éves az ikonikus Mazda MX-5, és ilyen stílusosan ünneplik a születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85d4d9f-9d18-4794-a194-603dd7f1458a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi Janus Pannonius Múzeum azt írja, bevett gyakorlat, hogy haszonbérleti szerződés keretében adnak műalkotásokat közhivatal, kulturális intézmény vagy közjogi méltóságok számára, így került a volt kulturális államtitkárhoz is tartós megőrzésre kettő kép a pécsi városházán lévő irodahelyiségébe. A múzeumnak összesen 13 műtárgya található meg a pécsi városházán.","shortLead":"A pécsi Janus Pannonius Múzeum azt írja, bevett gyakorlat, hogy haszonbérleti szerződés keretében adnak műalkotásokat...","id":"20190208_13_kepet_ajandekozott_a_pecsi_muzeum_Hoppal_Peter_irodajaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d85d4d9f-9d18-4794-a194-603dd7f1458a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50144f67-f495-4b71-9af6-e1a38c0bd9fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_13_kepet_ajandekozott_a_pecsi_muzeum_Hoppal_Peter_irodajaba","timestamp":"2019. február. 08. 15:43","title":"Két képet helyezett letétbe a pécsi múzeum Hoppál Péter irodájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef03608-7135-40fb-b31e-febd42c68166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemétbe dobott, vagyis már használhatatlan elektronikai hulladékból, köztük mobiltelefonokból kinyert nemesfémből készülnek el a jövő évi tokiói nyári olimpia medáljai, hogy így csökkentsék a világban egyre csak halmozódó e-szemetet.","shortLead":"Szemétbe dobott, vagyis már használhatatlan elektronikai hulladékból, köztük mobiltelefonokból kinyert nemesfémből...","id":"20190208_elektronikai_hulladek_e_szemet_tokioi_nyari_olimpia_2020_medal_ujrahasznositas_nemesfem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ef03608-7135-40fb-b31e-febd42c68166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aae249-4bab-4c7d-bf5e-47688ec34068","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_elektronikai_hulladek_e_szemet_tokioi_nyari_olimpia_2020_medal_ujrahasznositas_nemesfem","timestamp":"2019. február. 08. 10:33","title":"Kidobott mobilokból készülnek a 2020-as tokiói olimpia érmei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek között az egyik leggazdagabb magyar, Gattyán György, valamint Balog Zoltán miniszterelnöki biztos is részt vett a Fehér Házban megrendezett National Prayer Breakfast eseményen. ","shortLead":"Többek között az egyik leggazdagabb magyar, Gattyán György, valamint Balog Zoltán miniszterelnöki biztos is részt vett...","id":"20190208_Egy_magyarnak_megint_osszejott_amire_Orban_jo_ideje_vagyik_meghivtak_a_Feher_Hazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43088531-f0db-4219-9fd8-ff548dc49a84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Egy_magyarnak_megint_osszejott_amire_Orban_jo_ideje_vagyik_meghivtak_a_Feher_Hazba","timestamp":"2019. február. 08. 09:22","title":"Ismét magyarok jártak a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c7548d-1078-4dae-991f-dc6862c891a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több száz orosz és kínai hírszerző ügynök tevékenykedik Brüsszelben - figyelmeztet egy friss jelentésében az Európai Unió külügyi szolgálatának (EEAS) belbiztonsági részlege. Erről a Die Welt című német napilap számolt be szombaton meg nem nevezett uniós diplomatákra hivatkozva.","shortLead":"Több száz orosz és kínai hírszerző ügynök tevékenykedik Brüsszelben - figyelmeztet egy friss jelentésében az Európai...","id":"20190209_Orosz_es_kinai_kemekkel_van_tele_Brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75c7548d-1078-4dae-991f-dc6862c891a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b892c7-74c9-4eb3-97f4-4dc61b5e95b1","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Orosz_es_kinai_kemekkel_van_tele_Brusszel","timestamp":"2019. február. 09. 08:57","title":"Orosz és kínai kémekkel van tele Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a358ef-fa4f-4c0d-ac80-67f1ec0c063f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a fedélzeti kamerás videónak a főszereplője egy enyhén fogalmazva nem túl elegánsan közlekedő divatterepjárós.","shortLead":"Ennek a fedélzeti kamerás videónak a főszereplője egy enyhén fogalmazva nem túl elegánsan közlekedő divatterepjárós.","id":"20190208_a_nap_videoja_a_gyori_bmws_aki_nem_tesz_a_sztereotipiak_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66a358ef-fa4f-4c0d-ac80-67f1ec0c063f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d888e83-d0ab-4439-8cef-369b643e1c73","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_a_nap_videoja_a_gyori_bmws_aki_nem_tesz_a_sztereotipiak_ellen","timestamp":"2019. február. 08. 06:41","title":"A nap videója: a győri BMW-s, aki nem tesz a sztereotípiák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]