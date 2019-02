Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95373ee1-9f28-4085-b889-beab52c30041","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téma sokszor szó szerint az utcán hever, illetve esetünkben inkább egy oszlopra van rögzítve. A kompozíció pedig egész egyszerűen zseniális.","shortLead":"A téma sokszor szó szerint az utcán hever, illetve esetünkben inkább egy oszlopra van rögzítve. A kompozíció pedig...","id":"20190209_a_nap_fotoja_egy_magyar_megallni_tilos_tabla_ami_tarol_a_nemzetkozi_fotopalyazaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95373ee1-9f28-4085-b889-beab52c30041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7960cd39-2cb3-4ad7-8290-f5578998375a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190209_a_nap_fotoja_egy_magyar_megallni_tilos_tabla_ami_tarol_a_nemzetkozi_fotopalyazaton","timestamp":"2019. február. 09. 06:41","title":"A nap fotója: egy magyar megállni tilos tábla, ami nemzetközi fotópályázaton tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b735b2d-c702-4011-91d3-00d7cabfb274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromkor kezd a miniszterelnök évértékelője, az eleje egy után nem sokkal már odaért a fekete lepellel eltakart Várkert Bazárhoz. Videósunk ott van a helyszínen, és kérdésekkel várja az érkezőket.","shortLead":"Háromkor kezd a miniszterelnök évértékelője, az eleje egy után nem sokkal már odaért a fekete lepellel eltakart Várkert...","id":"20190210_Kubatov_Gabor_es_Kaminski_Fanny_az_elsok_kozott_erkezett_Orban_evertekelojere__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b735b2d-c702-4011-91d3-00d7cabfb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8e011c-8326-47ec-a8d3-c1eaaf0816af","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Kubatov_Gabor_es_Kaminski_Fanny_az_elsok_kozott_erkezett_Orban_evertekelojere__fotok","timestamp":"2019. február. 10. 13:33","title":"ÉLŐ videó: érkeznek az Orbán-beszéd nézői, kérdésekkel várjuk őket (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton bejutott a döntőbe az 524 ezer euró (166 millió forint) összdíjazású szófiai keménypályás férfi tenisztornán.\r

\r

","shortLead":"Fucsovics Márton bejutott a döntőbe az 524 ezer euró (166 millió forint) összdíjazású szófiai keménypályás férfi...","id":"20190209_Szofiai_tenisztorna_Fucsovics_bejutott_a_dontobe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bbcb42-9f6f-4327-8253-60b8dd7be1a2","keywords":null,"link":"/sport/20190209_Szofiai_tenisztorna_Fucsovics_bejutott_a_dontobe","timestamp":"2019. február. 09. 18:50","title":"Szófiai tenisztorna: Fucsovics döntős, kemény ellenfelet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötvenmilliárd forint fölött jár a kártérítés, amelyet az állam fizethet az utalványos piac átalakítása miatt; beszólt a kormány a ferihegyi repülőtér üzemeltetőjének; Magyar Nemzet néven jelenik meg a Magyar Idők. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ötvenmilliárd forint fölött jár a kártérítés, amelyet az állam fizethet az utalványos piac átalakítása miatt; beszólt...","id":"20190210_Es_akkor_ujabb_tizmilliardokba_kerulnek_a_kormany_bolcs_dontesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73438c3-30cd-436c-bb29-31424c449fe1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190210_Es_akkor_ujabb_tizmilliardokba_kerulnek_a_kormany_bolcs_dontesei","timestamp":"2019. február. 10. 07:00","title":"És akkor újabb tízmilliárdokba kerülnek nekünk a kormány döntései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38159d7b-b698-4bf2-9c20-864eb150d52b","c_author":"Szabó Fruzsina","category":"itthon","description":"Akkor szűnhetne meg a tanárhiány, ha mindenki az iskolákban helyezkedne el, aki végez. Ám nagyon könnyű őket elcsábítani, annyira keveset keresnek.","shortLead":"Akkor szűnhetne meg a tanárhiány, ha mindenki az iskolákban helyezkedne el, aki végez. Ám nagyon könnyű őket...","id":"201906__tanarkepzes__szakvalasztas__pedagogushiany__ujraszabas_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38159d7b-b698-4bf2-9c20-864eb150d52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c17f0bc-1743-4f0d-a54a-75427b103986","keywords":null,"link":"/itthon/201906__tanarkepzes__szakvalasztas__pedagogushiany__ujraszabas_elott","timestamp":"2019. február. 10. 12:30","title":"Többen jelentkeznek tanárnak, aztán ugyanúgy egy multinál kötnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1811bb6a-a557-4a76-9f76-b906e93570db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szocialista vezetésű spanyol kisebbégi kormány a függetlenségpárti katalán pártoknak tett engedményekkel próbálja meg elérni, hogy a parlamentben meglegyen a 2019-es költségvetés elfogadásához szükséges szavazattöbbség.","shortLead":"A szocialista vezetésű spanyol kisebbégi kormány a függetlenségpárti katalán pártoknak tett engedményekkel próbálja meg...","id":"20190210_Hatalmas_tomeg_gyulik_Madridban_hogy_tiltakozzon_a_katalanoknak_tett_engedmenyek_miatt__videon_a_spanyol_zaszloerdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1811bb6a-a557-4a76-9f76-b906e93570db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f92496-18bf-4de8-839f-c72ae9e087b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Hatalmas_tomeg_gyulik_Madridban_hogy_tiltakozzon_a_katalanoknak_tett_engedmenyek_miatt__videon_a_spanyol_zaszloerdo","timestamp":"2019. február. 10. 13:08","title":"Hatalmas tömeg gyűlik Madridban, hogy tiltakozzon a katalánoknak tett engedmények miatt – videón a spanyol zászlóerdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több demonstráció is lesz ma Budapesten, a forgalomkorlátozásokra, lezárásokra is érdemes figyelni. ","shortLead":"Több demonstráció is lesz ma Budapesten, a forgalomkorlátozásokra, lezárásokra is érdemes figyelni. ","id":"20190210_Tuntetes_Lanchid_blokad_ellenzek_demonstracio_evertekelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbd9263-790e-4acf-b868-246891c60517","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Tuntetes_Lanchid_blokad_ellenzek_demonstracio_evertekelo","timestamp":"2019. február. 10. 08:47","title":"A Lánchidat már lezárták, délután az ellenzék tüntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3e48ad-1e75-4df3-806a-0e450810aa32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vezérigazgatói megjelenés elől, praktikum hátul.","shortLead":"Vezérigazgatói megjelenés elől, praktikum hátul.","id":"20190208_bmw_m7_touring_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce3e48ad-1e75-4df3-806a-0e450810aa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7129894f-baaa-45a9-bb5d-f5a0e154475d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_bmw_m7_touring_kombi","timestamp":"2019. február. 09. 09:23","title":"A családi autók abszolút királya lenne egy ilyen BMW M7 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]