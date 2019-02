Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9df507d-f419-4a7f-b626-f51116114149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.baleset","description":"Egy személygépkocsi és egy kistehergépkocsi ütközött össze.","shortLead":"Egy személygépkocsi és egy kistehergépkocsi ütközött össze.","id":"20190210_Ket_ember_meghalt_reggel_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9df507d-f419-4a7f-b626-f51116114149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570ac4f6-a992-4331-b141-ced1bb33efe2","keywords":null,"link":"/itthon.baleset/20190210_Ket_ember_meghalt_reggel_az_M1esen","timestamp":"2019. február. 10. 09:10","title":"Két ember meghalt reggel az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Se pénz, se automata: 16 településen szűnt meg bankfiók Baranyában, több településen is nehéz helyzetbe hozva a helyieket.","shortLead":"Se pénz, se automata: 16 településen szűnt meg bankfiók Baranyában, több településen is nehéz helyzetbe hozva...","id":"20190208_Fejlodik_a_videk_busszal_kell_bankba_vinni_a_beteteseket_a_bankfiokok_bezarasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251d6a0b-ad93-485f-a91e-e45e22625f37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Fejlodik_a_videk_busszal_kell_bankba_vinni_a_beteteseket_a_bankfiokok_bezarasa_miatt","timestamp":"2019. február. 08. 19:48","title":"Fejlődik a vidék: busszal kell bankba vinni a betéteseket a bankfiókok bezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki komoly fájdalmat érez azután, hogy negatív tapasztalatokat szerzett az interneten, annak jelezzük: nincs egyedül. A Microsoft nemrég tette közzé a szokásos éves Civility, Safety and Interactions Online nevű felmérésének eredményét, ami azt mutatja, meglehetősen sokan tapasztalnak hasonló érzéseket.","shortLead":"Ha valaki komoly fájdalmat érez azután, hogy negatív tapasztalatokat szerzett az interneten, annak jelezzük: nincs...","id":"20190210_microsoft_internetezes_negativ_tapasztalat_zaklatas_bantalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e82d4b-f556-4d05-9faa-a1739eed21ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_microsoft_internetezes_negativ_tapasztalat_zaklatas_bantalmazas","timestamp":"2019. február. 10. 15:03","title":"20-ból 1 ember azt mondja: „elviselhetetlen” fájdalmat is okoztak már neki a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0216d7a2-6691-485e-b54e-a24d001055a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190210_Revesz_Mariusz_megfejtette_a_Varkert_Bazar_fekete_leplenek_szimbolumat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0216d7a2-6691-485e-b54e-a24d001055a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b896ca2a-f69a-4402-a946-20a71ca9261e","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Revesz_Mariusz_megfejtette_a_Varkert_Bazar_fekete_leplenek_szimbolumat","timestamp":"2019. február. 10. 14:45","title":"Révész Máriusz megfejtette a Várkert Bazár fekete leplének szimbólumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nigel Farage, az EU-ból való brit kilépést kezdeményező UKIP párt alapítója bejelentette, indulni fog az európai parlamenti választásokon, ha késlekedést szenved Nagy-Britannia március végén esedékes távozása az EU-ból. A politikus, aki a Brexit-népszavazás után elismerte, félrevezető számokkal kampányolt, a történelem legrosszabb alkujának nevezte a Theresa May és Brüsszel között született kilépési megállapodást.","shortLead":"Nigel Farage, az EU-ból való brit kilépést kezdeményező UKIP párt alapítója bejelentette, indulni fog az európai...","id":"20190209_Farage_a_Brexit_atyja_uj_partot_grundolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072ef6b7-7bd8-4091-8d64-2111fd1f3b8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Farage_a_Brexit_atyja_uj_partot_grundolt","timestamp":"2019. február. 09. 13:49","title":"Farage, a Brexit atyja, új pártot gründolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a86aeb1-7c12-45f8-9492-ac61e2fbd93f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"82 éves volt. Legismertebb filmjei: Tom Jones, Gyilkosság az Orient-expresszen, Erin Brockovich – Zűrös természet, Bajnokok reggelije és a Skyfall.","shortLead":"82 éves volt. Legismertebb filmjei: Tom Jones, Gyilkosság az Orient-expresszen, Erin Brockovich – Zűrös természet...","id":"20190208_Meghalt_Albert_Finney","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a86aeb1-7c12-45f8-9492-ac61e2fbd93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b86634a-9be1-4236-9bc0-307f90d335e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_Meghalt_Albert_Finney","timestamp":"2019. február. 08. 18:14","title":"Meghalt Albert Finney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d665a1-f355-4653-bb2f-57bc75049c45","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Szép summát nyert kaparós sorsjegyen a Fehér Ház korábbi elnöki szakácsa. A hirtelen jött pénznek a legjobb helyet találta.","shortLead":"Szép summát nyert kaparós sorsjegyen a Fehér Ház korábbi elnöki szakácsa. A hirtelen jött pénznek a legjobb helyet...","id":"20190208_Ehezo_gyerekekre_es_hajlektalanokra_kolt_az_elnokok_sefje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d665a1-f355-4653-bb2f-57bc75049c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67037a85-5655-497b-9fb2-c23ae5deff41","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Ehezo_gyerekekre_es_hajlektalanokra_kolt_az_elnokok_sefje","timestamp":"2019. február. 08. 17:53","title":"Éhező gyerekekre és hajléktalanokra költ az elnökök séfje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maduro esetében lehet, hogy tényleg nem lesz holnap - valószínűleg ezért szipkázhattak ki 1 milliárd dollár értékű aranyat Erdogan segítségével.","shortLead":"Maduro esetében lehet, hogy tényleg nem lesz holnap - valószínűleg ezért szipkázhattak ki 1 milliárd dollár értékű...","id":"20190209_Maduro_torok_talicskan_menekiti_az_aranyat_Venezuelabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba39f8b-21b2-4f48-a853-98d3cec6a89e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190209_Maduro_torok_talicskan_menekiti_az_aranyat_Venezuelabol","timestamp":"2019. február. 09. 21:22","title":"Maduro úgy talicskázza ki az aranyat Venezuelából, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]