Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem változik a repülős verseny magyarországi futamának az ideje, de a helyszínt még nem találták meg.","shortLead":"Nem változik a repülős verseny magyarországi futamának az ideje, de a helyszínt még nem találták meg.","id":"20190208_Lazasan_keresik_a_Red_Bull_Air_Race_uj_helyszinet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dbd9c1-8876-4549-b2f3-92d0d38b1fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Lazasan_keresik_a_Red_Bull_Air_Race_uj_helyszinet","timestamp":"2019. február. 08. 19:24","title":"Lázasan keresik a Red Bull Air Race új helyszínét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b451f7f9-9b9d-426d-840d-e83a923a42a5","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A hatalom és az ellenzék kompromisszumot kötött, de a választók mást akartak, és Kelet-Európában megtörtént az első rendszerváltás.","shortLead":"A hatalom és az ellenzék kompromisszumot kötött, de a választók mást akartak, és Kelet-Európában megtörtént...","id":"201906__lengyel_kerekasztal__fordulatos_1989__hatalomatadas__targyalasos_forradalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b451f7f9-9b9d-426d-840d-e83a923a42a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54349655-f665-4841-9fc7-f2cc634d693d","keywords":null,"link":"/vilag/201906__lengyel_kerekasztal__fordulatos_1989__hatalomatadas__targyalasos_forradalom","timestamp":"2019. február. 10. 09:00","title":"Harminc éve mutatták be a lengyelek a kommunizmus békés megdöntésének receptjét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Siófoknál hajtott árokba egy autó az M7-esen.\r

\r

","shortLead":"A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Siófoknál hajtott árokba egy autó az M7-esen.\r

\r

","id":"20190209_Arokba_hajtott_egy_auto_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a17cf19-5dca-49e0-9a5b-e76e9c4b0252","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Arokba_hajtott_egy_auto_az_M7esen","timestamp":"2019. február. 09. 18:14","title":"Árokba hajtott egy autó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529159fd-691b-46c2-8931-b17ca18cbd7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eleinte úgy tűnt, minden rendben lesz az Air New Zealand Aucklandból Sanghajba tartó szombati járatával, ám félúton kiderült, hogy a gép utasai aznap semmiképpen sem érkezhetnek meg a kínai városba. Az ok: a gépnek nem volt leszállási engedélye Kínában. A tévedés igencsak sokba kerül a társaságnak.","shortLead":"Eleinte úgy tűnt, minden rendben lesz az Air New Zealand Aucklandból Sanghajba tartó szombati járatával, ám félúton...","id":"20190210_Igencsak_kulonleges_ok_miatt_fordult_vissza_feluton_egy_Sanghajba_tarto_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=529159fd-691b-46c2-8931-b17ca18cbd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d77dbb0-7f47-4df4-8210-742d27e01e05","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Igencsak_kulonleges_ok_miatt_fordult_vissza_feluton_egy_Sanghajba_tarto_repulogep","timestamp":"2019. február. 10. 12:32","title":"Igencsak különleges ok miatt fordult vissza félúton egy Sanghajba tartó repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407af617-9f12-439a-9705-43734adf7e8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Porosenko attól tart, a Kreml kavarni fog az ukrán elnökválasztásokon, \"ahogy a szovjet időkben\".","shortLead":"Porosenko attól tart, a Kreml kavarni fog az ukrán elnökválasztásokon, \"ahogy a szovjet időkben\".","id":"20190209_A_manias_Putyintol_retteg_az_ukran_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=407af617-9f12-439a-9705-43734adf7e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06ccea7-eb25-4b89-aab9-6cf0020b6026","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_A_manias_Putyintol_retteg_az_ukran_elnok","timestamp":"2019. február. 09. 18:01","title":"A mániás Putyintól retteg az ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c95d129-7fdb-46e6-8c40-0402053ffbd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy balatonboglári száz négyzetméteres épület szobájában csaptak fel a lángok. ","shortLead":"Egy balatonboglári száz négyzetméteres épület szobájában csaptak fel a lángok. ","id":"20190210_Holttestet_talaltak_egy_kiegett_csaladi_hazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c95d129-7fdb-46e6-8c40-0402053ffbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2d54ba-d74f-4bf4-afa3-2c5a315eba8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Holttestet_talaltak_egy_kiegett_csaladi_hazban","timestamp":"2019. február. 10. 17:25","title":"Holttestet találtak egy kiégett családi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d27f4cb-3a80-42cc-88e0-f458f9814aaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A tehervonat folyamatos dudálással jelezte, hogy érkezik. ","shortLead":"A tehervonat folyamatos dudálással jelezte, hogy érkezik. ","id":"20190210_Sorompo_sinek_kisbusz_szabalytalan_fenyjelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d27f4cb-3a80-42cc-88e0-f458f9814aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af25327-ff69-4a2f-81f6-20647c754c17","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190210_Sorompo_sinek_kisbusz_szabalytalan_fenyjelzo","timestamp":"2019. február. 10. 15:52","title":"A sorompót kikerülve hajtott át a síneken egy kisbusz - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27387903-35f4-4e2d-8b90-7960f8450b86","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyöngyösi Márton frakcióvezető és elnökhelyettes a Jobbik Mátraszentlászlóra helyezett frakcióülésén jelentett be pár dolgot EP-választásról, ÁSZ-bírságról és depresszióról.



","shortLead":"Gyöngyösi Márton frakcióvezető és elnökhelyettes a Jobbik Mátraszentlászlóra helyezett frakcióülésén jelentett be pár...","id":"20190208_A_Jobbik_onallo_EPlistat_allit_reszletfizetest_ker_es_nem_esik_depresszioba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27387903-35f4-4e2d-8b90-7960f8450b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0f61ee-fdaa-4562-9eb5-44e69caf572c","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_Jobbik_onallo_EPlistat_allit_reszletfizetest_ker_es_nem_esik_depresszioba","timestamp":"2019. február. 08. 19:38","title":"A Jobbik önálló EP-listát állít, részletfizetést kér, és nem esik depresszióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]