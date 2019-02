Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Juan Guaidó - aki önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kiáltotta ki - szükség esetén kész lenne engedélyezni egy esetleges amerikai katonai beavatkozást, hogy rábírják Nicolás Maduro hivatalban lévő államfőt a hatalom átadására.","shortLead":"Juan Guaidó - aki önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kiáltotta ki - szükség esetén kész lenne engedélyezni...","id":"20190209_A_venezuelai_ellenzeki_vezeto_elfogadna_az_USA_katonai_beavatkozasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b3e627-541f-4b50-ad0b-992e0b380c45","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_A_venezuelai_ellenzeki_vezeto_elfogadna_az_USA_katonai_beavatkozasat","timestamp":"2019. február. 09. 08:06","title":"A venezuelai ellenzéki vezető elfogadná az USA katonai beavatkozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e6c752-4d12-480d-ab7c-b8d31dedc5e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre ismeretlen okokból nekiment egyik repülő a másiknak Nairobi nemzetközi repülőterén. Mindkét gép jelentős károkat szenvedett.","shortLead":"Egyelőre ismeretlen okokból nekiment egyik repülő a másiknak Nairobi nemzetközi repülőterén. Mindkét gép jelentős...","id":"20190210_kenya_airways_nairobi_jkia_repuloter_embraer_erj190_utkozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41e6c752-4d12-480d-ab7c-b8d31dedc5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df069348-a6f5-4995-916b-3b4b5c321956","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_kenya_airways_nairobi_jkia_repuloter_embraer_erj190_utkozes","timestamp":"2019. február. 10. 13:03","title":"Fotók: elszabadult egy repülő, csúnyán összeütközött egy másikkal Kenyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c4c792-e1f9-461e-a336-1b2d37c150c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén az elismerést a CEU tanári kara és Antal András csépai diakónus kapta. ","shortLead":"Idén az elismerést a CEU tanári kara és Antal András csépai diakónus kapta. ","id":"20190210_Magyar_Civil_Becsuletrend_dij_CEU_Antal_Andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0c4c792-e1f9-461e-a336-1b2d37c150c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dc51f0-6779-4c3a-8e68-03e4b0576cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Magyar_Civil_Becsuletrend_dij_CEU_Antal_Andras","timestamp":"2019. február. 10. 14:41","title":"Nyolcadjára adták át a Magyar Civil Becsületrend díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915340ea-f551-4e37-bfa1-eb0b2c578916","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban kiderült, nagy cégek iOS-es alkalmazásai rögzítették a felhasználók kijelzőn tett aktivitásait. Az Apple példás gyorsasággal reagált.","shortLead":"A napokban kiderült, nagy cégek iOS-es alkalmazásai rögzítették a felhasználók kijelzőn tett aktivitásait. Az Apple...","id":"20190210_apple_ios_app_store_glassbox_botrany_adatvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=915340ea-f551-4e37-bfa1-eb0b2c578916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703cdde2-3cd6-4b79-8177-dc86a51357e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_apple_ios_app_store_glassbox_botrany_adatvedelem","timestamp":"2019. február. 10. 19:03","title":"Gyorsan és példás szigorral reagált az Apple a kémkedő iPhone-os appokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050c404d-df0b-45e8-a127-29871465017f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budai Várban megtiltották a neonáci rendezvényt, ezért a Városmajorból indult a \"Kitörés túra\" - rendőri biztosítással.","shortLead":"A Budai Várban megtiltották a neonáci rendezvényt, ezért a Városmajorból indult a \"Kitörés túra\" - rendőri...","id":"20190209_kitores_napja_szelsojobboldal_var_megemlekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=050c404d-df0b-45e8-a127-29871465017f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66b4e8d-ba8f-4f16-a56d-40ccb0ee2d84","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_kitores_napja_szelsojobboldal_var_megemlekezes","timestamp":"2019. február. 09. 15:15","title":"Becsület napja: vaskeresztekkel, Árpád-sávos lobogókkal vonultak a szélsőjobbosok - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e171150b-0cd2-4e82-8c83-141d50148320","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Tízezernél többen vonultak utcára Franciaország több városában a rendőri erőszak ellen tiltakozva. Mi volt rá a válasz? Rendőri erőszak.","shortLead":"Tízezernél többen vonultak utcára Franciaország több városában a rendőri erőszak ellen tiltakozva. Mi volt rá a válasz...","id":"20190209_Osszecsaptak_a_sargamellenyesek_a_rendorokkel_egy_tuntetonek_leszakadt_a_keze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e171150b-0cd2-4e82-8c83-141d50148320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008593bc-b637-46b9-af57-75c9c6a62c14","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Osszecsaptak_a_sargamellenyesek_a_rendorokkel_egy_tuntetonek_leszakadt_a_keze","timestamp":"2019. február. 09. 19:58","title":"Összecsaptak a sárgamellényesek a rendőrökkel, egy tüntetőnek leszakadt a keze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még legalább félezer terrorista folytat utóvédharcokat Szíria keleti részén, most a maradék erőket is felmorzsolhatja az USA támogatását élvező milícia.\r

","shortLead":"Még legalább félezer terrorista folytat utóvédharcokat Szíria keleti részén, most a maradék erőket is felmorzsolhatja...","id":"20190209_Megkezdtek_a_vegso_csatat_az_Iszlam_Allam_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ed1b42-c01f-48e5-951a-077dcffe9684","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Megkezdtek_a_vegso_csatat_az_Iszlam_Allam_ellen","timestamp":"2019. február. 09. 18:41","title":"Megkezdték a \"mindent eldöntő csatát\" az Iszlám Állam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fitneszguru a 2000-es évek elején gondolt egy nagyot, ez a húzása nem jött be, pedig ő játszotta Fettit, a túlsúlyos mesefigurát.\r

\r

","shortLead":"A fitneszguru a 2000-es évek elején gondolt egy nagyot, ez a húzása nem jött be, pedig ő játszotta Fettit, a túlsúlyos...","id":"20190208_Fitti_es_Fetti__50_milliot_bukott_Schobert_Norbi_egy_animacios_tornafilmen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313be1bf-3596-4318-872f-a51a3e2a4e99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Fitti_es_Fetti__50_milliot_bukott_Schobert_Norbi_egy_animacios_tornafilmen","timestamp":"2019. február. 08. 20:51","title":"Fitti és Fetti - 50 milliót bukott Schobert Norbi egy animációs tornafilmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]