A tavalyi felmérés során a negyedik helyen volt a listán a magyar kormányfő, most a harmadik.

Erősödött a cseh állampolgárok bizalma Orbán Viktor magyar miniszterelnök iránt – ez tűnt ki abból a csehországi közvélemény-kutatásból, amelyben mintegy kéttucatnyi, az európai, illetve a nemzetközi politikában fontos szerepet játszó személyiségről kérdeztek cseh állampolgárokat, írja az MTI.

A CVVM akadémiai közvélemény-kutató intézet tavaly decemberi felmérése azt vizsgálta, hogy a nemzetközi életben aktív politikusok közül kiben bíznak meg leginkább a csehek. A közvélemény-kutatás adatait hétfőn hozta nyilvánosságra a CVVM.

A legnagyobb bizalommal a csehek saját államfőjük, Milos Zeman iránt vannak, míg a második helyet Andrej Kiska szlovák köztársasági elnök foglalja el. A felmérés (a közép-európai politikusokat rangsoroló listája) szerint Orbán Viktor a harmadik helyen van. Zemanban a megkérdezettek 50 százaléka, Kiskában 44 százalék, míg Orbán Viktorban 34 százalék bízik meg. A magyar kormányfő a legutóbbi, tavaly áprilisban készített hasonló felmérésben, Zeman, Kiska és Emmanuel Macron francia elnök után még a negyedik volt a listán.

Macron most csak az ötödik, míg a negyedik helyen Theresa May brit miniszterelnök végzett. May iránt a csehek 32 százaléka, Macron iránt pedig 31 százalék van bizalommal. A hatodik helyre Peter Pellegrini szlovák kormányfő került, iránta a csehek 23 százaléka van bizalommal. Pellegrinit tavaly áprilisban a megkérdezettek fele még nem ismerte.

A nemzetközi politikát erősen befolyásoló személyiségek közül Angela Merkel német kancellár a hetedik, Donald Trump amerikai elnök a kilencedik, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig a tizenegyedik. A 23 politikusból álló "bizalmi listát" Recep Tayyip Erdogan török államfő és Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője zárja.