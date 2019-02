Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"098a30b2-b51d-4512-92f8-2230dd559a06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három nappal ezelőtti hírek tíz halottról szóltak.","shortLead":"A három nappal ezelőtti hírek tíz halottról szóltak.","id":"20190210_Isztambul_hazomlas_halottak_szama_romok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=098a30b2-b51d-4512-92f8-2230dd559a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47855437-083a-4bec-a602-995559eab2e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Isztambul_hazomlas_halottak_szama_romok","timestamp":"2019. február. 10. 15:58","title":"Már huszonegy áldozata van az isztambuli házomlásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818dafc2-cc0c-47a6-81e6-f155b0f105d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az apró orosz járgánynak a Ladáktól megszokottnál kettővel kevesebb hengere van. És csak kettő ilyen autó létezik Magyarországon. ","shortLead":"Ennek az apró orosz járgánynak a Ladáktól megszokottnál kettővel kevesebb hengere van. És csak kettő ilyen autó létezik...","id":"20190210_igen_ritka_regi_ladat_arulnak_budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=818dafc2-cc0c-47a6-81e6-f155b0f105d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bfdc79-45b2-411d-aa71-1943d3746044","keywords":null,"link":"/cegauto/20190210_igen_ritka_regi_ladat_arulnak_budapesten","timestamp":"2019. február. 10. 06:41","title":"Igen ritka régi Ladát árulnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f1b050-60d0-440a-95ac-77c0956159ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szederméretű, injekciót tartalmazó kapszulát fejlesztettek ki amerikai tudósok, mely a gyomron át juttatja a vérbe az inzulint. A kapszula formáját a leopárdteknős páncélja ihlette.



","shortLead":"Szederméretű, injekciót tartalmazó kapszulát fejlesztettek ki amerikai tudósok, mely a gyomron át juttatja a vérbe...","id":"20190209_inzulin_injekcio_kapszula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f1b050-60d0-440a-95ac-77c0956159ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4b06bf-dabe-48a7-9333-e0de1293bad1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_inzulin_injekcio_kapszula","timestamp":"2019. február. 09. 11:03","title":"Van egy váratlanul jó hírünk a cukorbetegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mostantól egyedi kóddal azonosítják a legtöbb gyógyszert a patikákban és a kórházakban - közölte a HUMVO Magyarországi Gyógyszer-azonosítási Nonprofit Zrt. ","shortLead":"Mostantól egyedi kóddal azonosítják a legtöbb gyógyszert a patikákban és a kórházakban - közölte a HUMVO Magyarországi...","id":"20190209_Valtoznak_a_gyogyszeres_dobozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aada6d61-e875-41ee-b3be-f5527eff0d9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Valtoznak_a_gyogyszeres_dobozok","timestamp":"2019. február. 09. 12:43","title":"Változnak a gyógyszeres dobozok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2d38c4-35b6-4b32-bf81-3b66480b415c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét terjed a Facebookon egy szöveges bejegyzés, amellyel kapcsolatban már a Facebook is úgy érezte, hogy érdemes megszólalnia.","shortLead":"Ismét terjed a Facebookon egy szöveges bejegyzés, amellyel kapcsolatban már a Facebook is úgy érezte, hogy érdemes...","id":"20190210_facebook_ismerosok_szama_bejegyzes_hoax_atveres_26_ismeros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c2d38c4-35b6-4b32-bf81-3b66480b415c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a37022-3755-467c-aeaa-3509b2b6fe28","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_facebook_ismerosok_szama_bejegyzes_hoax_atveres_26_ismeros","timestamp":"2019. február. 10. 08:03","title":"A Facebook tényleg csak 26 ismerősünk bejegyzéseit mutatja minden nap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d27f4cb-3a80-42cc-88e0-f458f9814aaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A tehervonat folyamatos dudálással jelezte, hogy érkezik. ","shortLead":"A tehervonat folyamatos dudálással jelezte, hogy érkezik. ","id":"20190210_Sorompo_sinek_kisbusz_szabalytalan_fenyjelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d27f4cb-3a80-42cc-88e0-f458f9814aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af25327-ff69-4a2f-81f6-20647c754c17","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190210_Sorompo_sinek_kisbusz_szabalytalan_fenyjelzo","timestamp":"2019. február. 10. 15:52","title":"A sorompót kikerülve hajtott át a síneken egy kisbusz - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c560392-17fe-489d-886c-d2f63bf55a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vasasnál úgy tudták, a 14 éve ott dolgozó férfi munkájára nem volt panasz, most mégis erre hivatkozva bocsátották el. ","shortLead":"A Vasasnál úgy tudták, a 14 éve ott dolgozó férfi munkájára nem volt panasz, most mégis erre hivatkozva bocsátották el. ","id":"20190210_Kirugas_Esztergom_Suzuki_alapszervezet_titkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c560392-17fe-489d-886c-d2f63bf55a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0faebc-4295-4160-9b3c-4fcde7b3f786","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Kirugas_Esztergom_Suzuki_alapszervezet_titkar","timestamp":"2019. február. 10. 12:58","title":"Azonnal kirúgták az esztergomi Suzukiból a férfit, aki a most induló alapszervezet titkára lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6005dd3-b69f-4538-a212-8a88085d56e1","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Még nem tudja, balettigazgatóként is folytatja-e az újságírást, de azt mondja, a saját közönség nem szereti, ha valaki „függetlenobjektívet” játszik. HVG-portré.","shortLead":"Még nem tudja, balettigazgatóként is folytatja-e az újságírást, de azt mondja, a saját közönség nem szereti, ha valaki...","id":"201906_apati_bence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6005dd3-b69f-4538-a212-8a88085d56e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882555b2-0c4f-41c9-8c20-8e2548e15682","keywords":null,"link":"/kultura/201906_apati_bence","timestamp":"2019. február. 10. 21:08","title":"Apáti Bence: Nem teszem meg azt a szívességet, hogy kritizálom a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]