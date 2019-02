Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190210_eszaki_felteke_jegtakaro_eltunese_virusos_androidos_alkalmazasok_syl_app_apex_legends_ingyenes_jatek_honor_view20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ff98bd-5eec-4df9-8919-fec46656b89d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_eszaki_felteke_jegtakaro_eltunese_virusos_androidos_alkalmazasok_syl_app_apex_legends_ingyenes_jatek_honor_view20","timestamp":"2019. február. 10. 12:00","title":"Ez történt: találtak 29 androidos alkalmazást, amit jobb, ha letöröl a mobiljáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maduro esetében lehet, hogy tényleg nem lesz holnap - valószínűleg ezért szipkázhattak ki 1 milliárd dollár értékű aranyat Erdogan segítségével.","shortLead":"Maduro esetében lehet, hogy tényleg nem lesz holnap - valószínűleg ezért szipkázhattak ki 1 milliárd dollár értékű...","id":"20190209_Maduro_torok_talicskan_menekiti_az_aranyat_Venezuelabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba39f8b-21b2-4f48-a853-98d3cec6a89e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190209_Maduro_torok_talicskan_menekiti_az_aranyat_Venezuelabol","timestamp":"2019. február. 09. 21:22","title":"Maduro úgy talicskázza ki az aranyat Venezuelából, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot vezettek be az Oroszország északi részén lévő Novaja Zemlja szigetvilágban, mert a tömegesen érkező jegesmedvék a települések lakóit fenyegetik.","shortLead":"Rendkívüli állapotot vezettek be az Oroszország északi részén lévő Novaja Zemlja szigetvilágban, mert a tömegesen...","id":"20190209_Jegesmedveriado_EszakOroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f36298-8c0a-42cc-bdb3-f174f8c5e70e","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Jegesmedveriado_EszakOroszorszagban","timestamp":"2019. február. 09. 15:35","title":"Jegesmedveriadó Észak-Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431cba47-1ad7-42c4-bf09-5cf1e2d59f7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az „álszerelmes” csalók áldozatainak közel kétharmada nő, s brit statisztikák szerint egy-egy becsapott embernek átlagosan 11 ezer fontjában kerül megtanulni, hogy nem érdemes túl hamar túl nagy bizalommal a valós világban nem is ismert „szerelmes” felé fordulni.","shortLead":"Az „álszerelmes” csalók áldozatainak közel kétharmada nő, s brit statisztikák szerint egy-egy becsapott embernek...","id":"20190210_Valentinnap_elott_jo_tudni__a_szerelmi_csalok_aldozatainak_ketharmada_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=431cba47-1ad7-42c4-bf09-5cf1e2d59f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59303d1-1e71-4474-8f21-627f9ff79f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Valentinnap_elott_jo_tudni__a_szerelmi_csalok_aldozatainak_ketharmada_no","timestamp":"2019. február. 10. 14:26","title":"Valentin-nap előtt jó tudni – a szerelmi csalók áldozatainak kétharmada nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32fdfd7-9401-4785-83f4-85807af96bf2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerb Crvena Zvezda vízilabdázóira támadtak horvát férfiak a közép-dalmáciai Split városában, a játékosok könnyebb sérüléseket szenvedtek - írta a Jutarnji List című horvát napilap vasárnap. 