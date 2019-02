Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da469557-ed39-4e4e-bfbb-b6ab1667e1b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint öt hónapja üresen áll Miskolcon az a belvároshoz közeli iroda, amelyet havi majdnem félmillió forintért bérel a városban a fideszes Hubay György. Az eddig két és fél milliós cechet persze nem ő – hanem az Országgyűlés Hivatala állja, vagyis – közpénz lévén – végső soron a választók. Az összeg Hubay korábbi munkahelyét, a fideszes vezetésű város vagyonkezelő cégét gyarapítja, a Fidesz pedig – véletlen? – a saját irodájaként tünteti fel a helyiséget. Hubay környezetében és a Fidesznél felújítással magyarázzák a furcsaságokat – akár el is hinnénk, ha nem jártunk volna a helyszínen. ","shortLead":"Több mint öt hónapja üresen áll Miskolcon az a belvároshoz közeli iroda, amelyet havi majdnem félmillió forintért bérel...","id":"20190212_Tovabbi_furcsasagok_a_felmillioert_irodat_berlo_fideszes_Hubay_Gyorgy_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da469557-ed39-4e4e-bfbb-b6ab1667e1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aff3021-e432-4403-af50-6d734bb38c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Tovabbi_furcsasagok_a_felmillioert_irodat_berlo_fideszes_Hubay_Gyorgy_korul","timestamp":"2019. február. 12. 14:15","title":"Egyre jobban belezavarodik a miskolci Fidesz a félmilliós irodabérlési ügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e06c3-5d55-4da0-8cb0-b0f4dbcdcda9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban nagy a különbség a férfiak és a nők arányában a tudományokban, de Magyarországon még az átlagosnál is sokkal rosszabb a helyzet.","shortLead":"Az egész EU-ban nagy a különbség a férfiak és a nők arányában a tudományokban, de Magyarországon még az átlagosnál is...","id":"20190212_Vajon_melyik_europai_orszagban_van_a_legkevesebb_noi_tudos_es_mernok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e06c3-5d55-4da0-8cb0-b0f4dbcdcda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2b18d7-e2ed-4d3e-99e8-7434d5193c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Vajon_melyik_europai_orszagban_van_a_legkevesebb_noi_tudos_es_mernok","timestamp":"2019. február. 12. 05:15","title":"Újabb szomorú statisztika: nálunk van a legkevesebb női kutató és mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47dfd50c-6858-4313-8583-34edefac8415","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden szektorra kiterjedő, általános sztrájk zajlik Belgiumban, amely már reggel nagy fennakadásokat okozott.","shortLead":"Minden szektorra kiterjedő, általános sztrájk zajlik Belgiumban, amely már reggel nagy fennakadásokat okozott.","id":"20190213_megbenitotta_a_sztrajk_belgiumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47dfd50c-6858-4313-8583-34edefac8415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0edf645c-a5dc-4a0a-a57d-e0103c78e938","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_megbenitotta_a_sztrajk_belgiumot","timestamp":"2019. február. 13. 11:01","title":"Megbénította a sztrájk Belgiumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pontosan úgy néz ki, mint egy leukémia kezelésére alkalmazott tabletta, de csak paracetamol van benne. ","shortLead":"Pontosan úgy néz ki, mint egy leukémia kezelésére alkalmazott tabletta, de csak paracetamol van benne. ","id":"20190212_Hamis_rakgyogyszerre_figyelmeztet_a_WHO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd27c16f-a32c-44d2-9d85-788bfafb6197","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Hamis_rakgyogyszerre_figyelmeztet_a_WHO","timestamp":"2019. február. 12. 15:37","title":"Hamis rákgyógyszerre figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e699b1-3c1c-4abf-a7b1-d2992a862e56","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dreher a prémium kategória felé tör, ennek keretében változtattak a receptúrán.","shortLead":"A Dreher a prémium kategória felé tör, ennek keretében változtattak a receptúrán.","id":"20190212_Teljesen_megvaltozik_az_egyik_legkedveltebb_magyar_sor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4e699b1-3c1c-4abf-a7b1-d2992a862e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9508f118-aa73-4cba-b2a9-c5b57f3cf4d4","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Teljesen_megvaltozik_az_egyik_legkedveltebb_magyar_sor","timestamp":"2019. február. 12. 15:12","title":"Teljesen megváltozik az egyik legkedveltebb magyar sör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ebek eddig is problémát okoztak a városban, de a négysávos útra korábban nem szaladtak ki.","shortLead":"Az ebek eddig is problémát okoztak a városban, de a négysávos útra korábban nem szaladtak ki.","id":"20190212_Falkaba_verodott_kutyak_okoztak_kisebb_kozlekedesi_kaoszt_Pasztonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669f9de9-884a-4c64-806c-97261250949c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_Falkaba_verodott_kutyak_okoztak_kisebb_kozlekedesi_kaoszt_Pasztonal","timestamp":"2019. február. 12. 11:55","title":"Falkába verődött kutyák okoztak kisebb közlekedési káoszt Pásztónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c209fc6e-4380-4b4a-88dc-810fa7b6bfe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször több helyen felvetődött: a Fidesz ellen készülő ellenzék májusban egyetlen listán összpontosítsa erejét. A Medián felmérése szerint ez nem igazán éri meg.","shortLead":"Többször több helyen felvetődött: a Fidesz ellen készülő ellenzék májusban egyetlen listán összpontosítsa erejét...","id":"20190212_Median_nem_eri_meg_a_kozos_lista_az_EPvalasztasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c209fc6e-4380-4b4a-88dc-810fa7b6bfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a732986-fe06-4c3e-b69f-feb69dfbe214","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Median_nem_eri_meg_a_kozos_lista_az_EPvalasztasra","timestamp":"2019. február. 12. 08:32","title":"Medián: Nem éri meg a közös lista az EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa448e80-6dec-48a8-a42d-3f3ad616502d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ott volt a térség fideszes országgyűlési képviselője, Dankó Béla is.","shortLead":"Ott volt a térség fideszes országgyűlési képviselője, Dankó Béla is.","id":"20190213_A_kavefozos_szarvasi_gyar_jovojerol_targyalt_a_polgarmester_es_az_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa448e80-6dec-48a8-a42d-3f3ad616502d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eacc32f5-f24a-4a53-9caf-e631bcb43463","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_A_kavefozos_szarvasi_gyar_jovojerol_targyalt_a_polgarmester_es_az_allamtitkar","timestamp":"2019. február. 13. 13:57","title":"A kávéfőzős szarvasi gyár jövőjéről tárgyalt a polgármester és az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]