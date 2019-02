A Magyar Narancsnak adott interjút Koncz Zsuzsa, beszélt:

Első nagylemeze ötven éve jelent meg, márciusban pedig Aréna-koncertet ad az énekes. Nem búcsúzik, műsorának címe mégis: „Így volt szép…”; összegez. Az interjú egyik legérdekesebb része, amikor Koncz Zsuzsa a közállapotokról beszél.

A kérdésre, hogy nem tart-e attól, hogy politikai okokból elveszíti közönsége egy részét, a művész azt válaszolta:

Meglehet, és ezt sajnálom is, de nem tudom megtagadni önmagam akkor sem. Ilyen vagyok. Egyébként a közönséget nem számolni szoktam, hanem szeretni. Remélem, hogy ők viszontszeretnek! Hálás vagyok azoknak, akik velem vannak, és határozottan hiszek abban, ha nem is válthatjuk meg a világot, de gazdagíthatjuk azzal, amit tudunk, amink van. A többség békében akar élni, ha hagyják. Sajnos, úgy tűnik, nem hagyják. A gyűlöletre kihegyezett közéletből az látszik, hogy választott politikusaink semmibe veszik egymást, a saját maguk írta törvényeket is, és persze legfőképp rólunk nem vesznek tudomást. Hát ilyesmikről is szólnak a dalaim, amelyek azért szórakoztatóbbak, mint egy beszélgetés, mert a zene érzelmi ereje sokat hozzájuk tesz.