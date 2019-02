Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És közben az újabb tárgyalásán sem tud részt venni.","shortLead":"És közben az újabb tárgyalásán sem tud részt venni.","id":"20190212_Kovacs_Bela_kihagyja_az_idei_EPvalasztast_helyette_Uzbegisztanra_fokuszal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec753de3-bfda-492c-9a0a-699a90f08b6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Kovacs_Bela_kihagyja_az_idei_EPvalasztast_helyette_Uzbegisztanra_fokuszal","timestamp":"2019. február. 12. 09:41","title":"Kovács Béla kihagyja az idei EP-választást, helyette Üzbegisztánra fókuszál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Országos sztrájkot tartanak, a Brussels Airlines és a WizzAir is törölte járatait. ","shortLead":"Országos sztrájkot tartanak, a Brussels Airlines és a WizzAir is törölte járatait. ","id":"20190212_Nem_akarjon_Belgiumba_repulni_szerdan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76adc30f-526d-460a-966c-b0adbe3ebeab","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Nem_akarjon_Belgiumba_repulni_szerdan","timestamp":"2019. február. 12. 17:57","title":"Teljesen leáll szerdán a belga légi közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c8dc07-46c1-4382-8ea1-a9d0d1188644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dél-Szudánban még mindig 19 ezer gyermeket kényszerítenek arra, hogy harcoljon. ","shortLead":"Dél-Szudánban még mindig 19 ezer gyermeket kényszerítenek arra, hogy harcoljon. ","id":"20190212_Meghato_videoval_hivja_fel_a_figyelmet_a_gyerekkatonakra_az_UNICEF","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c8dc07-46c1-4382-8ea1-a9d0d1188644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626a8749-45c1-4ee1-a008-6cbc2f8333e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Meghato_videoval_hivja_fel_a_figyelmet_a_gyerekkatonakra_az_UNICEF","timestamp":"2019. február. 12. 16:42","title":"Megható videóval hívja fel a figyelmet a gyerekkatonákra az UNICEF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084b94b4-6783-4c62-a8ce-5eb2c3982ef6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy blogról lementett képet rajzolt át orvosi diplomának egy román nő.","shortLead":"Egy blogról lementett képet rajzolt át orvosi diplomának egy román nő.","id":"20190213_Ujabb_roman_alorvos_bukott_le_aki_photoshoppal_keszult_diplomaval_ment_a_nogyogyaszatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=084b94b4-6783-4c62-a8ce-5eb2c3982ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857adf17-4876-4cd4-9802-dd6d92d0850e","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Ujabb_roman_alorvos_bukott_le_aki_photoshoppal_keszult_diplomaval_ment_a_nogyogyaszatra","timestamp":"2019. február. 13. 18:15","title":"Újabb román álorvos bukott le, aki photoshoppal készült diplomával ment a nőgyógyászatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter hétfői budapesti látogatásán a Huaweit érintő kémügy is szóba került. Erre reagált most a kínai külügy, amely szerint az USA újabb felszólalása már nyílt színi fenyegetőzés.","shortLead":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter hétfői budapesti látogatásán a Huaweit érintő kémügy is szóba került. Erre reagált...","id":"20190212_kina_huawei_egyesult_allamok_5g_kemkedes_vadja_hirszerzes_mike_pompeo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241d3119-beaa-4d27-8154-54ff0809240c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_kina_huawei_egyesult_allamok_5g_kemkedes_vadja_hirszerzes_mike_pompeo","timestamp":"2019. február. 12. 14:33","title":"Kína szerint Amerika mindent megtesz, hogy bemocskolja a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak ketten mentek el a kormánypárti képviselők közül a keddi közgyűlésre, amelyen a pénteken elhalasztott napirendet, a város költségvetését tárgyalták volna meg. Jövő kedden újra közgyűlés lesz, de Márki-Zay Péter szerint nem lesz több meccs.","shortLead":"Csak ketten mentek el a kormánypárti képviselők közül a keddi közgyűlésre, amelyen a pénteken elhalasztott napirendet...","id":"20190212_Tovabb_szorongatjak_MarkiZay_Petert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac5e28d-091a-48a8-b15c-3ad181d08fd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Tovabb_szorongatjak_MarkiZay_Petert","timestamp":"2019. február. 12. 17:46","title":"Tovább szorongatják Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin vagy Matolcsy György egyetemi kitüntetéseivel azonban semmi bajuk nem volt.\r

\r

","shortLead":"Vlagyimir Putyin vagy Matolcsy György egyetemi kitüntetéseivel azonban semmi bajuk nem volt.\r

\r

","id":"20190213_A_debreceni_Fidelitas_egyetemi_politizalasnak_lat_egy_a_romak_elleni_sorozatgyilkossagrol_szolo_konferenciat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d4f4e8-7ae2-4469-b5df-d032e984192c","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_debreceni_Fidelitas_egyetemi_politizalasnak_lat_egy_a_romak_elleni_sorozatgyilkossagrol_szolo_konferenciat","timestamp":"2019. február. 13. 16:17","title":"A debreceni Fidelitas egyetemi politizálásnak lát egy, a romák elleni sorozatgyilkosságról szóló konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester United 2-0-ra kapott ki a Paris Saint-Germaintől a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a menedzser szerint jelentős minőségkülönbség van a két együttes között.","shortLead":"A Manchester United 2-0-ra kapott ki a Paris Saint-Germaintől a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a menedzser szerint...","id":"20190213_manchester_united_psg_solskjaer_tuchel_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9b74f0-0393-41a9-aab0-f912ca8e418f","keywords":null,"link":"/sport/20190213_manchester_united_psg_solskjaer_tuchel_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. február. 13. 11:43","title":"\"A PSG más szintet képvisel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]