[{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A venezuelai ellenzék első embere közölte, hogy csapatának sikerült bejuttatnia az országba az első segélyszállítmányt, amelyet már át is adtak orvosoknak.","shortLead":"A venezuelai ellenzék első embere közölte, hogy csapatának sikerült bejuttatnia az országba az első segélyszállítmányt...","id":"20190212_Valahogy_csak_bejuttattak_segelyszallitmanyt_Venezuelaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f42a8d-5bc5-4de5-bd88-835ed1e2477f","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Valahogy_csak_bejuttattak_segelyszallitmanyt_Venezuelaba","timestamp":"2019. február. 12. 05:06","title":"Valahogy csak bejuttattak segélyszállítmányt Venezuelába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084b94b4-6783-4c62-a8ce-5eb2c3982ef6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy blogról lementett képet rajzolt át orvosi diplomának egy román nő.","shortLead":"Egy blogról lementett képet rajzolt át orvosi diplomának egy román nő.","id":"20190213_Ujabb_roman_alorvos_bukott_le_aki_photoshoppal_keszult_diplomaval_ment_a_nogyogyaszatra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=084b94b4-6783-4c62-a8ce-5eb2c3982ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857adf17-4876-4cd4-9802-dd6d92d0850e","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Ujabb_roman_alorvos_bukott_le_aki_photoshoppal_keszult_diplomaval_ment_a_nogyogyaszatra","timestamp":"2019. február. 13. 18:15","title":"Újabb román álorvos bukott le, aki photoshoppal készült diplomával ment a nőgyógyászatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da47ea5-8829-4d11-b9c6-f71e51d2beb5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Családjába, később pedig örökbe szeretett volna fogadni egy félárva, nevelőszülőknél elhelyezett kisfiút egy védőnő, de a kormányhivatal nem engedte. Más indokok mellett azzal utasították vissza, hogy a munkája során ismerte meg a gyereket, így „magáncélra” használta az információt, hogy a kicsiről nem tud gondoskodni a vér szerinti anyja. A védőnő nem érti, hogyan kerülhet hátrányba pont gyerekekért végzett munkája miatt, és miért nem a kisfiú érdekét nézik, akit neki berendezett szobával, babakelengyével vártak karácsonyra – hiába.","shortLead":"Családjába, később pedig örökbe szeretett volna fogadni egy félárva, nevelőszülőknél elhelyezett kisfiút egy védőnő, de...","id":"20190213_Csak_nezzuk_az_ures_kisagyat__aki_vedono_az_nem_fogadhat_be_egy_arvat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1da47ea5-8829-4d11-b9c6-f71e51d2beb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277b778b-1a53-4af7-b4e2-d7154cddaef3","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Csak_nezzuk_az_ures_kisagyat__aki_vedono_az_nem_fogadhat_be_egy_arvat","timestamp":"2019. február. 13. 06:30","title":"„Csak nézzük az üres kiságyat” – nem fogadhatott be egy gyereket, mert ő a védőnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd522ef-135d-4702-b02c-7f83069f4ca2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyolcvanegy évesen elhunyt Gordon Banks, az 1966-ban világbajnok angol labdarúgó-válogatott kapusa.","shortLead":"Nyolcvanegy évesen elhunyt Gordon Banks, az 1966-ban világbajnok angol labdarúgó-válogatott kapusa.","id":"20190212_Meghalt_a_britek_legendas_kapusa_Gordon_Banks","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cd522ef-135d-4702-b02c-7f83069f4ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64812bf5-26b3-4ac1-aec4-6de095eed634","keywords":null,"link":"/sport/20190212_Meghalt_a_britek_legendas_kapusa_Gordon_Banks","timestamp":"2019. február. 12. 11:33","title":"Meghalt a britek legendás kapusa, Gordon Banks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b70b721-2b0b-42ac-843f-96e5b5f0da58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2017-ben hatalmas sikert aratott itthon Al Ghaoui Hesna kötete, a kiadási jogait megvette egy neves holland kiadó.

","shortLead":"2017-ben hatalmas sikert aratott itthon Al Ghaoui Hesna kötete, a kiadási jogait megvette egy neves holland kiadó.

","id":"20190213_Hollandul_is_megjelenik_a_Felj_batran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b70b721-2b0b-42ac-843f-96e5b5f0da58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0a1616-7e1b-474c-81c7-55ba4221ac7f","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Hollandul_is_megjelenik_a_Felj_batran","timestamp":"2019. február. 13. 09:13","title":"Hollandul is megjelenik a Félj bátran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67b6f78-4654-4a76-9fdc-6c9ef124888d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A 72-es és a 73-as trolibusz a Bajcsy-Zsilinszky úton fordul majd meg, a végállomás a Podmaniczky tér átépítése miatt szűnik meg. A trolikat most akár meg is lehetne hosszabbítani, de ez a lehetőség kimarad.","shortLead":"A 72-es és a 73-as trolibusz a Bajcsy-Zsilinszky úton fordul majd meg, a végállomás a Podmaniczky tér átépítése miatt...","id":"20190212_Megszunik_az_Arany_Janos_utcai_trolivegallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c67b6f78-4654-4a76-9fdc-6c9ef124888d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355d65ac-72de-45d5-98b1-bc3bad50f36a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Megszunik_az_Arany_Janos_utcai_trolivegallomas","timestamp":"2019. február. 13. 06:10","title":"Megszűnik az Arany János utcai trolivégállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d8e33d-882e-41d3-ac28-59c98d95c2b9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190212_Marabu_FekNyuz_Akademiavedok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5d8e33d-882e-41d3-ac28-59c98d95c2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3ed9ea-038f-43a7-9e92-6ce579fd79ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Marabu_FekNyuz_Akademiavedok","timestamp":"2019. február. 12. 16:27","title":"Marabu FékNyúz: Akadémiavédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab52955-5c02-4a9c-a5e9-1aeb8c896547","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ nagyvárosai közül Moszkvában a legnehezebb az autóval közlekedés élete. Az INRIX elemző cég tavaly még a második helyre rangsorolta az orosz metropoliszt. Budapest sem büszkélkedhet.","shortLead":"A világ nagyvárosai közül Moszkvában a legnehezebb az autóval közlekedés élete. Az INRIX elemző cég tavaly még...","id":"20190213_Moszkvaban_a_legdurvabbak_a_dugok_de_Budapest_sem_tul_jo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab52955-5c02-4a9c-a5e9-1aeb8c896547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8d0d6e-e04e-494e-aa55-c5c4de288b19","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Moszkvaban_a_legdurvabbak_a_dugok_de_Budapest_sem_tul_jo","timestamp":"2019. február. 13. 13:00","title":"Moszkvában a legdurvábbak a dugók, de Budapest sem túl jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]