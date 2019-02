Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az osztályfőnök ismerteti a fontos dátumokat, határidőket, beadandó pénzeket, általánosságban beszél az osztályról. A szülők közben aláírják a megfelelő papírokat. Tanév elején és most, félév után rendre elérkezik a szülői értekezletek ideje. De mi végre ez az egész?","shortLead":"Az osztályfőnök ismerteti a fontos dátumokat, határidőket, beadandó pénzeket, általánosságban beszél az osztályról...","id":"20190213_Szuloi_ertekezlet__biztos_hogy_szukseg_van_erre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32897436-4a81-43ed-97be-687b83066db8","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Szuloi_ertekezlet__biztos_hogy_szukseg_van_erre","timestamp":"2019. február. 13. 11:20","title":"Volt már idén szülői értekezleten? Volt bármi értelme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mexikó egykori első számú drogbárója akár élete végéig börtönben maradhat. ","shortLead":"Mexikó egykori első számú drogbárója akár élete végéig börtönben maradhat. ","id":"20190212_Bunosnek_mondta_ki_az_eskudtszek_el_Chapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706e90c-97c4-4248-ad2e-0b593451f364","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Bunosnek_mondta_ki_az_eskudtszek_el_Chapot","timestamp":"2019. február. 12. 19:28","title":"Bűnösnek mondta ki az esküdtszék El Chapót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da469557-ed39-4e4e-bfbb-b6ab1667e1b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint öt hónapja üresen áll Miskolcon az a belvároshoz közeli iroda, amelyet havi majdnem félmillió forintért bérel a városban a fideszes Hubay György. Az eddig két és fél milliós cechet persze nem ő – hanem az Országgyűlés Hivatala állja, vagyis – közpénz lévén – végső soron a választók. Az összeg Hubay korábbi munkahelyét, a fideszes vezetésű város vagyonkezelő cégét gyarapítja, a Fidesz pedig – véletlen? – a saját irodájaként tünteti fel a helyiséget. Hubay környezetében és a Fidesznél felújítással magyarázzák a furcsaságokat – akár el is hinnénk, ha nem jártunk volna a helyszínen. ","shortLead":"Több mint öt hónapja üresen áll Miskolcon az a belvároshoz közeli iroda, amelyet havi majdnem félmillió forintért bérel...","id":"20190212_Tovabbi_furcsasagok_a_felmillioert_irodat_berlo_fideszes_Hubay_Gyorgy_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da469557-ed39-4e4e-bfbb-b6ab1667e1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aff3021-e432-4403-af50-6d734bb38c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Tovabbi_furcsasagok_a_felmillioert_irodat_berlo_fideszes_Hubay_Gyorgy_korul","timestamp":"2019. február. 12. 14:15","title":"Egyre jobban belezavarodik a miskolci Fidesz a félmilliós irodabérlési ügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7857e95-0d1d-4970-9bd6-29188e6b4b4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Marie Antoinette tematikus parti költségeit vállalati rendezvények címén számolta el a volt főnök.","shortLead":"A Marie Antoinette tematikus parti költségeit vállalati rendezvények címén számolta el a volt főnök.","id":"20190213_carlos_ghosn_nissan_renault_szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7857e95-0d1d-4970-9bd6-29188e6b4b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64564f16-cd42-419e-a94f-37f7a3b5e4dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_carlos_ghosn_nissan_renault_szovetseg","timestamp":"2019. február. 13. 10:26","title":"A Renault letartóztatott vezére visszaadja versailles-i esküvőjének árát, amit a cége fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók zöme sem a regisztráció során, sem utána nem olvassa el egy-egy webes szolgáltatás szabályzatát. A Spotify felhasználási feltételei most igen fontos változásokon esnek át, erről küldtek ki most magyar nyelvű levelet is az érintetteknek.","shortLead":"A felhasználók zöme sem a regisztráció során, sem utána nem olvassa el egy-egy webes szolgáltatás szabályzatát...","id":"20190213_spotify_felhasznalasi_feltetelek_valtozasa_email","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a65167b-9e36-4d7b-8e35-501a9824e6c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_spotify_felhasznalasi_feltetelek_valtozasa_email","timestamp":"2019. február. 13. 11:03","title":"Ha kapott egy levelet a Spotify-tól, ki ne törölje olvasatlanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a napokban kezdi meg a Mars 2020-as projekt előkészítését, amelynek első lépéseként a kommunikációban kulcsfontosságú szerepet játszó műholdat \"teszik a helyére\".","shortLead":"A NASA a napokban kezdi meg a Mars 2020-as projekt előkészítését, amelynek első lépéseként a kommunikációban...","id":"20190213_nasa_mars_maven_urszonda_muhold_mars_2020_marsjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec42c2a9-7c85-4993-82ff-defab73a0666","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_nasa_mars_maven_urszonda_muhold_mars_2020_marsjaro","timestamp":"2019. február. 13. 13:03","title":"Fontos lépésre készül a NASA az űrszondával, ami 5 éve kering a Mars körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És röfögnek is. ","shortLead":"És röfögnek is. ","id":"20190212_Brit_akcentus_amerikai_gyerekek_Peppa_malac_mese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036c8eee-4d01-47f8-a4a2-77ca3eb2c359","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Brit_akcentus_amerikai_gyerekek_Peppa_malac_mese","timestamp":"2019. február. 12. 14:23","title":"Brit akcentusa lett az amerikai gyerekeknek, akik túl sok Peppa malacot néztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001a2a2d-b43d-48f2-9489-feaab332aab5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyártás Magyarországon folytatódik, és nem változik a létszám sem – ígérik.","shortLead":"A gyártás Magyarországon folytatódik, és nem változik a létszám sem – ígérik.","id":"20190212_Lengyel_kezbe_kerult_egy_legendas_magyar_vallalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=001a2a2d-b43d-48f2-9489-feaab332aab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef062bc2-c06f-4f17-95ca-e289ead6567d","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Lengyel_kezbe_kerult_egy_legendas_magyar_vallalat","timestamp":"2019. február. 12. 17:22","title":"Lengyel kézbe került egy legendás magyar vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]