[{"available":true,"c_guid":"51dd5582-34b0-49da-abca-8cebdcd7fdfa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szexuális zaklatás gyanújával indult eljárás Luigi Ventura apostoli nuncius, a Vatikán franciaországi nagykövete ellen Párizsban – erősítette meg pénteken a párizsi ügyészég a Le Monde című napilap értesülését.","shortLead":"Szexuális zaklatás gyanújával indult eljárás Luigi Ventura apostoli nuncius, a Vatikán franciaországi nagykövete ellen...","id":"20190215_parizs_papai_nunciust_vadolnak_szexualis_zaklatassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51dd5582-34b0-49da-abca-8cebdcd7fdfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbd52da-baa6-4496-9e3b-76fb71178ef2","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_parizs_papai_nunciust_vadolnak_szexualis_zaklatassal","timestamp":"2019. február. 15. 16:56","title":"Pápai nunciust vádolnak szexuális zaklatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1065f7-43a8-4b3a-8632-012af5b4a786","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két év után végre megjelent az állam pályázata az értékes területre.","shortLead":"Két év után végre megjelent az állam pályázata az értékes területre.","id":"20190214_Havi_11_millio_forintert_lehet_uzemeltetni_a_budaorsi_repuloteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc1065f7-43a8-4b3a-8632-012af5b4a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3e2c7d-6d41-46a7-bbc9-4aee98c496d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Havi_11_millio_forintert_lehet_uzemeltetni_a_budaorsi_repuloteret","timestamp":"2019. február. 14. 16:39","title":"Havi 1,1 millió forintért lehet üzemeltetni a budaörsi repülőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f82f3-464c-43d9-a1b0-5ba2a5ccb261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland LetsGoDigital blog szúrta ki, hogy az LG egy új márkanevet jegyeztetett be, ami szorosan kapcsolódik a Barcelonában bemutatkozó G8 ThinQ-hoz.","shortLead":"A holland LetsGoDigital blog szúrta ki, hogy az LG egy új márkanevet jegyeztetett be, ami szorosan kapcsolódik...","id":"20190215_lg_g8s_okostelefon_android_vedjegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f82f3-464c-43d9-a1b0-5ba2a5ccb261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3acb5ed-4a19-402f-8e09-f10ce95be095","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_lg_g8s_okostelefon_android_vedjegy","timestamp":"2019. február. 15. 10:33","title":"Titokban készít új mobilt az LG, de a neve már kiszivárgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e48b6d-301d-46aa-94c5-aa0a5974d9ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így pedig nem is gyárthat akárki Rubik-kockát.","shortLead":"Így pedig nem is gyárthat akárki Rubik-kockát.","id":"20190215_A_Rubikkocka_gyartoja_szerint_nem_szunt_meg_az_oltalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5e48b6d-301d-46aa-94c5-aa0a5974d9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3c2dc0-c869-415d-b3ad-2a9a7470cb29","keywords":null,"link":"/kkv/20190215_A_Rubikkocka_gyartoja_szerint_nem_szunt_meg_az_oltalom","timestamp":"2019. február. 15. 16:48","title":"A Rubik-kocka gyártója szerint nem szűnt meg az oltalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nincs rá reális esély, hogy Magyarország külföldi befektetései utolérjék a külföldi multik magyarországi befektetéseit, ahogy Orbán szeretné. De nem elképzelhetetlen, ehhez a külföldi terjeszkedésre készülő Mészáros Lőrincnek (vagy másnak) csupán csak akkora csodát kellene tennie, mint a Nokia volt Finnországban. Vagy a Facebook az Egyesült Államokban. A magyar multik, élen a Mollal egyébként jól állnak, de méretük legalább egy nagyságrenddel elmarad a magyarországi külföldi multiktól, amelyek valóban rengeteg pénzt talicskáznak ki az országból.","shortLead":"Nincs rá reális esély, hogy Magyarország külföldi befektetései utolérjék a külföldi multik magyarországi befektetéseit...","id":"20190215_Meszarosnak_Nokiava_kellene_valnia_Orban_almanak_beteljesitesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde97687-3f5a-4c42-813a-95192443cc17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Meszarosnak_Nokiava_kellene_valnia_Orban_almanak_beteljesitesehez","timestamp":"2019. február. 15. 06:30","title":"Ha Mészáros tényleg Zuckerberg lenne, beteljesíthetné Orbán nagy álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A most 19 éves Shamima Begum két barátnőjével négy éve szökött Londonból Szíriába, ahol egy holland ISIS-harcos felesége lett. Most, hogy a dzsihadista terrorszervezetet nagyrészt felszámolták, gyereke érdekében hazatérne. ","shortLead":"A most 19 éves Shamima Begum két barátnőjével négy éve szökött Londonból Szíriába, ahol egy holland ISIS-harcos...","id":"20190214_iszlam_allam_dzsihadista_terrorszervezet_shamima_begum_sziria_nagy_britannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b8683b-098a-46b2-9ebc-c527f54750d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_iszlam_allam_dzsihadista_terrorszervezet_shamima_begum_sziria_nagy_britannia","timestamp":"2019. február. 14. 13:40","title":"Nem bánta meg a brit diáklány, hogy csatlakozott az Iszlám Államhoz, de azért hazamenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62ec2c2-6fbc-4188-9215-ff10d405b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ambiciózus projektbe fog a NASA 2023-ban: egy új űrtávcsövet állítanak majd Föld körüli pályára, hogy minden eddiginél több adatot gyűjtesen a világűrről.","shortLead":"Ambiciózus projektbe fog a NASA 2023-ban: egy új űrtávcsövet állítanak majd Föld körüli pályára, hogy minden eddiginél...","id":"20190214_nasa_spherex_urtavcso_vilagegyetem_keletkezese_mi_volt_az_osrobbanas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62ec2c2-6fbc-4188-9215-ff10d405b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe006795-dea6-46bd-be68-3a573bdcfda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_nasa_spherex_urtavcso_vilagegyetem_keletkezese_mi_volt_az_osrobbanas_utan","timestamp":"2019. február. 14. 14:03","title":"10 milliárd fényévre nézne el a NASA, hogy megtudja, hogyan keletkezett az univerzum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A férfi fékezés nélkül rohant bele a szemből érkező járműbe. A másik kocsi fékezett, de az ütközést így sem tudta elkerülni. ","shortLead":"A férfi fékezés nélkül rohant bele a szemből érkező járműbe. A másik kocsi fékezett, de az ütközést így sem tudta...","id":"20190214_Hat_evet_kapott_a_sofor_aki_bedrogozva_szallt_bele_egy_masik_autoba_es_ezzel_ket_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24adab6-8bed-4620-b8e1-4ae88d62c05e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190214_Hat_evet_kapott_a_sofor_aki_bedrogozva_szallt_bele_egy_masik_autoba_es_ezzel_ket_ember_meghalt","timestamp":"2019. február. 14. 16:55","title":"Hat évet kapott a sofőr, aki bedrogozva szállt bele egy másik autóba, és ezzel két embert megölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]