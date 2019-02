Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Tíz éve húzódik a gádorosi „rabszolgatartók” pere, a héten sem született jogerős ítélet, az előzetesből is kiengedték a vádlottakat. Pont a sértettek kiszolgáltatottsága miatt inog a bizonyítás. Április végén dőlhet el, hogy lezárják végre az ügyet, vagy az egész kezdődik elölről. ","shortLead":"Tíz éve húzódik a gádorosi „rabszolgatartók” pere, a héten sem született jogerős ítélet, az előzetesből is kiengedték...","id":"20190215_Itelet_nincs_a_gadorosi_toppancsok_ugyeben_az_elozetesbol_is_hazamehettek_a_vadlottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f7f41f-91e2-429e-a16c-51c520c8d1b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Itelet_nincs_a_gadorosi_toppancsok_ugyeben_az_elozetesbol_is_hazamehettek_a_vadlottak","timestamp":"2019. február. 15. 11:00","title":"Kommandósok fogták el őket, most mégis elsétálhattak a rabszolgatartással vádolt gádorosiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3eaa13e-d460-4289-951e-161132486b7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozás indult a Momentum és a Párbeszéd Magyarországért ellen — értesült a Magyar Nemzet.","shortLead":"Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozás indult a Momentum és a Párbeszéd Magyarországért ellen — értesült a Magyar...","id":"20190216_Most_a_Momentum_es_a_Parbeszed_a_soros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3eaa13e-d460-4289-951e-161132486b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0af9bb3-d35e-41e9-a18d-224a0f2eac45","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Most_a_Momentum_es_a_Parbeszed_a_soros","timestamp":"2019. február. 16. 09:53","title":"Most a Momentum és a Párbeszéd a soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db32f7a-533c-4fa9-ab69-6a50016015b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Korábban az amerikaiak azzal indokolták az elutasítást, hogy attól tartottak, a férfi munkát akar keresni az országban.\r

","shortLead":"Korábban az amerikaiak azzal indokolták az elutasítást, hogy attól tartottak, a férfi munkát akar keresni...","id":"20190215_Negyedszerre_kapott_csak_amerikai_vizumot_az_Oscarjelolt_film_szereploje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db32f7a-533c-4fa9-ab69-6a50016015b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e90ab37-45ce-4158-ba15-686aec54412b","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Negyedszerre_kapott_csak_amerikai_vizumot_az_Oscarjelolt_film_szereploje","timestamp":"2019. február. 15. 11:16","title":"Negyedszerre kapott csak amerikai vízumot az Oscar-jelölt film szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b626e23-e89f-4a1f-9ce2-b21e1b23b19a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kellemest a hasznossal – akár ez is lehetne a mottója egy új és ingyenes Chrome-bővítménynek, amely sorozatok, filmek nézése közben segít új nyelveket elsajátítani.","shortLead":"A kellemest a hasznossal – akár ez is lehetne a mottója egy új és ingyenes Chrome-bővítménynek, amely sorozatok, filmek...","id":"20190215_chrome_bovitmeny_netflix_sorozat_nyelvtanulas_online","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b626e23-e89f-4a1f-9ce2-b21e1b23b19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c7ed23-1407-4cbc-8a98-3a69460477cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_chrome_bovitmeny_netflix_sorozat_nyelvtanulas_online","timestamp":"2019. február. 15. 09:03","title":"Nyelvet tanul(na)? Telepítse a Chrome-hoz ezt a bővítményt, sokat segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életet mentettek a rendőrök Dunakeszin.","shortLead":"Életet mentettek a rendőrök Dunakeszin.","id":"20190215_Utolso_pillanatban_huztak_le_a_sinekrol_a_reszeg_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1c4b13-1a93-4a7a-bfc1-8bb09c8cdbf7","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Utolso_pillanatban_huztak_le_a_sinekrol_a_reszeg_ferfit","timestamp":"2019. február. 15. 11:14","title":"Az utolsó pillanatban húzták le a sínekről a részeg férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ede907-8f55-4e46-8e57-3084b7f75541","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Még az Európa Kulturális Fővárosa pályázat során kötötték azt a remek szerződést, amely szerint csak ugyanolyanra szabad cserélni a macskaköveket, \"rendesen megjavítani\" nem. A szerződés most járt le.","shortLead":"Még az Európa Kulturális Fővárosa pályázat során kötötték azt a remek szerződést, amely szerint csak ugyanolyanra...","id":"20190215_Jarhatatlan_az_ut_Pecsen_tiz_eve_csak_a_macskakoveket_cserelgetik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ede907-8f55-4e46-8e57-3084b7f75541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8952a5d1-f104-4127-89e1-1aa5efadb3d2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190215_Jarhatatlan_az_ut_Pecsen_tiz_eve_csak_a_macskakoveket_cserelgetik","timestamp":"2019. február. 15. 06:01","title":"Járhatatlan az út Pécsen, tíz éve csak a kockaköveket cserélgetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Villámgyorsan lenyomta a kormány a 21 Balaton-környéki önkormányzat torkán a balatoni hajózás visszaállamosítását. A települések lényegében maguknak köszönhetik, hogy hamarosan úgy táncolnak majd, ahogyan a kormány fütyül. ","shortLead":"Villámgyorsan lenyomta a kormány a 21 Balaton-környéki önkormányzat torkán a balatoni hajózás visszaállamosítását...","id":"20190214_balatoni_hajozas_meszaros_oligarcha_ner_kikoto_allamositas_lenyulas_bahart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e180a5dc-122a-4fae-9f40-9eb22984f756","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_balatoni_hajozas_meszaros_oligarcha_ner_kikoto_allamositas_lenyulas_bahart","timestamp":"2019. február. 14. 11:15","title":"\"Ahol Rogán Antal megjelenik, nem árt óvatosnak lenni\" – a NER viheti a Balaton maradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e827d52-2781-4356-8c06-4216669a3401","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A baráti társaságok nagy kedvence (vagy ellensége) lehet a Hasbro új, hazugságvizsgálós játéka, amelyet még idén piacra dob a gyártó.","shortLead":"A baráti társaságok nagy kedvence (vagy ellensége) lehet a Hasbro új, hazugságvizsgálós játéka, amelyet még idén piacra...","id":"20190215_hazugsagvizsgalo_tarsasjatek_hasbro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e827d52-2781-4356-8c06-4216669a3401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01932d5-9b98-4595-b17f-c3aacd949589","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_hazugsagvizsgalo_tarsasjatek_hasbro","timestamp":"2019. február. 15. 21:03","title":"Hazugságvizsgálós társasjátékkal újít a Hasbro, büntetni is fog, ha valaki nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]