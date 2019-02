Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68a1cf95-b23b-4333-9680-8e5fea27fa6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminiszter képviseli Lengyelországot a visegrádi országok (V4) és Izrael kormányfőinek tanácskozásán kedden Jeruzsálemben. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök nem megy el a csúcstalálkozóra - értesült a wpolityce.pl című lengyel konzervatív hírportál.

","shortLead":"A külügyminiszter képviseli Lengyelországot a visegrádi országok (V4) és Izrael kormányfőinek tanácskozásán kedden...","id":"20190217_A_kulugyminiszter_kepviseli_Lengyelorszagot_a_jeruzsalemi_V4csucstalalkozon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68a1cf95-b23b-4333-9680-8e5fea27fa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1cb402-d9fb-4cc8-9790-a57d33833434","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_A_kulugyminiszter_kepviseli_Lengyelorszagot_a_jeruzsalemi_V4csucstalalkozon","timestamp":"2019. február. 17. 16:43","title":"A külügyminiszter képviseli Lengyelországot a jeruzsálemi V4-csúcstalálkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"","category":"elet","description":"Még soha nem látott halottat, főleg ilyen körülmények között, így nagyon megviselte az eset.","shortLead":"Még soha nem látott halottat, főleg ilyen körülmények között, így nagyon megviselte az eset.","id":"20190216_Valentinnapi_kirandulasra_keszult_oszlo_tetemet_talalt_a_bakonyi_erdoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3082817b-38cb-4ffb-91b8-5734f5320b2a","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Valentinnapi_kirandulasra_keszult_oszlo_tetemet_talalt_a_bakonyi_erdoben","timestamp":"2019. február. 16. 07:43","title":"Valentin-napi kirándulásra készült, oszló tetemet talált a bakonyi erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cce8be-56ca-4c35-9a9a-561a8fd4a8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia (MI) és más új technológiák a következő néhány évben megduplázzák a hatékonyságot a vállalatoknál. Az üzleti szoftverekkel foglalkozó Oracle szerint az automatizálás a jelenlegi munkakörök, nem pedig a munkahelyek megszűnéséhez vezet, és utána valami sokkal izgalmasabb jöhet.","shortLead":"A mesterséges intelligencia (MI) és más új technológiák a következő néhány évben megduplázzák a hatékonyságot...","id":"20190216_oracle_mesterseges_intelligencia_hatekonysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09cce8be-56ca-4c35-9a9a-561a8fd4a8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701865ce-d892-4d05-8e4b-6d684e3e98ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_oracle_mesterseges_intelligencia_hatekonysag","timestamp":"2019. február. 16. 09:03","title":"Örüljön neki, hogy hamarosan elveszíti a munkáját – valami sokkal izgalmasabb következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50cc872-313f-48d3-b770-093113a4947d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cél a leggyorsabb utcán is használható autó címét megszerezni.","shortLead":"Cél a leggyorsabb utcán is használható autó címét megszerezni.","id":"20190216_ssc_tuatara_1750","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e50cc872-313f-48d3-b770-093113a4947d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692e1dbb-1c6e-4e16-957b-cf27edee8b96","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_ssc_tuatara_1750","timestamp":"2019. február. 17. 10:33","title":"Hangulatos videóval csinálnak kedvet a teljesen ismeretlen 1750 lóerős autóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán nem véletlen, hogy ugyanarra a napra időzítette új csúcstelefonjának bemutatását a Xiaomi, mint a Samsung a Galaxy S10-ek bejelentését. A kínai gyártó nemcsak a Samsung telefonjaival, hanem az Apple 2018-as modelljeivel is konkurálna.","shortLead":"Talán nem véletlen, hogy ugyanarra a napra időzítette új csúcstelefonjának bemutatását a Xiaomi, mint a Samsung...","id":"20190217_samsung_galaxy_s10_rivalis_xiaomi_mi9_bejelentese_februar_20_specifikaciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1488f503-040a-403c-a52b-300b40545bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_samsung_galaxy_s10_rivalis_xiaomi_mi9_bejelentese_februar_20_specifikaciok","timestamp":"2019. február. 17. 16:03","title":"Az eddigi legerősebb és legszebb telefonjával válaszol a Xiaomi a Galaxy S10-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138c6ce4-4cb7-4efa-8426-85914fd5fd09","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Honfitársát győzte le az etióp sportoló.","shortLead":"Honfitársát győzte le az etióp sportoló.","id":"20190216_22_eves_vilagrekordot_dontott_meg_egy_19_eves_atleta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=138c6ce4-4cb7-4efa-8426-85914fd5fd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332a17e8-3422-4b6c-909c-d621c491e3fe","keywords":null,"link":"/sport/20190216_22_eves_vilagrekordot_dontott_meg_egy_19_eves_atleta","timestamp":"2019. február. 16. 18:35","title":"22 éves világrekordot döntött meg egy 19 éves atléta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennegyedik alkalommal is az utcákra vonultak szombaton országszerte a francia kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen tiltakozó sárgamellényesek, akik a közvélemény kifáradása és a csökkenő mobilizáció ellenére újabb célkitűzéseket keresnek a mozgalomnak.","shortLead":"Tizennegyedik alkalommal is az utcákra vonultak szombaton országszerte a francia kormány adó- és gazdaságpolitikája...","id":"20190217_Sargamellenyesek_tuntetese_antiszemita_incidens_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6577860-f8ce-4b5f-b1e7-b64f05c3a61f","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Sargamellenyesek_tuntetese_antiszemita_incidens_Parizsban","timestamp":"2019. február. 17. 10:25","title":"Sárgamellényesek tüntetése: antiszemita incidens Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több menedékkérő érkezik legálisan az Európai Unióba - írta a Berliner Morgenpost című német lap vasárnap az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2018-ról szóló éves jelentésére hivatkozva.","shortLead":"Egyre több menedékkérő érkezik legálisan az Európai Unióba - írta a Berliner Morgenpost című német lap vasárnap...","id":"20190217_Egyre_tobb_menedekkero_erkezik_legalisan_az_EUba_fokent_LatinAmerikabol_es_a_NyugatBalkanrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf2142a-1317-41cc-b317-f6eb5b6420b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Egyre_tobb_menedekkero_erkezik_legalisan_az_EUba_fokent_LatinAmerikabol_es_a_NyugatBalkanrol","timestamp":"2019. február. 17. 15:15","title":"Egyre több menedékkérő érkezik legálisan az EU-ba, főként Latin-Amerikából és a Nyugat-Balkánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]