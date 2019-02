Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP kongresszusán találkozott Frans Timmermanssal, de most nyugalmat szeretne.","shortLead":"Az MSZP kongresszusán találkozott Frans Timmermanssal, de most nyugalmat szeretne.","id":"20190216_Nagy_Blanka_most_mar_az_erettsegire_koncentralna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d98c2f-71a4-43b7-957a-01b4fa08c665","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Nagy_Blanka_most_mar_az_erettsegire_koncentralna","timestamp":"2019. február. 16. 12:27","title":"Nagy Blanka most már az érettségire koncentrálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ötös lottó számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"Az ötös lottó számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20190216_Ket_es_felmilliard_forintot_erhetett_ez_az_ot_szam_a_lotton_ha_valaki_eltalalta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b259465f-c284-4dfb-a273-a74ca1b8efc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190216_Ket_es_felmilliard_forintot_erhetett_ez_az_ot_szam_a_lotton_ha_valaki_eltalalta","timestamp":"2019. február. 16. 19:42","title":"Két és félmilliárd forintot érhetett ez az öt szám a lottón, ha valaki eltalálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Készül az elektromos autók otthon töltésének áramértékesítési konstrukciója.","shortLead":"Készül az elektromos autók otthon töltésének áramértékesítési konstrukciója.","id":"20190218_elektromos_auto_otthoni_toltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcbb048-70fe-4ba4-adfb-539ef8adcf8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_elektromos_auto_otthoni_toltes","timestamp":"2019. február. 18. 08:18","title":"Komoly változásra számíthatnak az elektromos autók tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ambrus Attila 51 évesen lett apa és úgy érzi, most ő a legboldogabb ember az egész világon.","shortLead":"Ambrus Attila 51 évesen lett apa és úgy érzi, most ő a legboldogabb ember az egész világon.","id":"20190216_Apa_lanya_kepet_posztolt_a_Viszkis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cfa88d-a052-4efb-82a4-45aae05fab35","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Apa_lanya_kepet_posztolt_a_Viszkis","timestamp":"2019. február. 16. 14:55","title":"Megosztotta az első apa-lánya képet a Viszkis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok mihamarabb újra embert akar küldeni a Holdra, immár állandó jelleggel és magán űripari vállalkozások bevonásával – közölte az amerikai űrkutatási hivatal igazgatója egy washingtoni sajtóbeszélgetésen.","shortLead":"Az Egyesült Államok mihamarabb újra embert akar küldeni a Holdra, immár állandó jelleggel és magán űripari...","id":"20190216_usa_amerikai_egyesult_allamok_holdra_szallas_holdbazis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7582bf-b9f7-4fda-a841-17a09a49ef82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_usa_amerikai_egyesult_allamok_holdra_szallas_holdbazis","timestamp":"2019. február. 16. 15:03","title":"Az egy dolog, hogy a NASA mihamarabb vissza akar térni a Holdra, de ott is maradna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fenyegetésként tekintenek a muszlim vallásúakra.","shortLead":"Fenyegetésként tekintenek a muszlim vallásúakra.","id":"20190217_Az_iszlamtol_felti_eletmodjat_a_britek_harmada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95165eef-b18c-4ffa-b311-6cd43c9db968","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_iszlamtol_felti_eletmodjat_a_britek_harmada","timestamp":"2019. február. 17. 13:11","title":"Az iszlámtól félti életmódját a britek harmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Egy puccskísérlet után statáriális bíróság ítélkezik, nem a puccsistákon szórakoznak fennhangon öltönyös urak. A 2018-as parlamenti szezon úgy ért véget, hogy Kövér László remegett a dühtől, a tavaszi ülésszak mégis úgy kezdődik, hogy Orbán Viktor nevet az ellenzéken. A kormányfő úgy kalkulál, hogy ha sikerül még egy meccsre becsalnia a széttöredezett pártokat, akkor az EP-választások után magától is megszűnik az ellenállás. Azt nem látni, hogy az utcán egységet hirdetők mit akarnának tenni Orbán sikere ellen.","shortLead":"Egy puccskísérlet után statáriális bíróság ítélkezik, nem a puccsistákon szórakoznak fennhangon öltönyös urak...","id":"20190217_Orban_Viktor_strategiat_hirdetett_csak_az_ellenzek_nem_vette_meg_eszre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4a4e2b-1339-4551-9c04-1b514b81979d","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Orban_Viktor_strategiat_hirdetett_csak_az_ellenzek_nem_vette_meg_eszre","timestamp":"2019. február. 17. 17:30","title":"Orbán eldöntötte, hogyan töri le az ellenállást kiáltó ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931920f4-147b-4c63-ae18-71562142818c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Politico című amerikai folyóirat szerint Bernie Sanders amerikai szenátor egy videofelvételen bejelentette, hogy indulni kíván a 2020-as amerikai elnökválasztáson, de egyelőre nem tudni, hogy nyilvánosságra hozza-e a felvételt, és ha igen, mikor.","shortLead":"A Politico című amerikai folyóirat szerint Bernie Sanders amerikai szenátor egy videofelvételen bejelentette...","id":"20190217_Bernie_Sanders_indulhat_a_2020as_amerikai_elnokvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931920f4-147b-4c63-ae18-71562142818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b09504-7a62-46e3-8a05-0119045eeb1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Bernie_Sanders_indulhat_a_2020as_amerikai_elnokvalasztason","timestamp":"2019. február. 17. 11:46","title":"Bernie Sanders indulhat a 2020-as amerikai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]