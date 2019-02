Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5516ed68-3f8e-42c6-be82-7879bdb8aeac","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A döntő végleges mezőnye plágiumvád miatt nem állt még össze.","shortLead":"A döntő végleges mezőnye plágiumvád miatt nem állt még össze.","id":"20190216_Papai_Joci_nyerte_A_Dal_masodik_elodontojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5516ed68-3f8e-42c6-be82-7879bdb8aeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f98465-c529-42e2-9b1d-6f8e6ba2cd01","keywords":null,"link":"/kultura/20190216_Papai_Joci_nyerte_A_Dal_masodik_elodontojet","timestamp":"2019. február. 16. 21:49","title":"Pápai Joci nyerte A Dal második elődöntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc31cfcd-f567-4ace-a697-25bafdeb96bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben nem lesz majd olyan négyzetmillimétere a hongkongi börtönöknek, ahová a rabok el tudnának bújni.","shortLead":"A jövőben nem lesz majd olyan négyzetmillimétere a hongkongi börtönöknek, ahová a rabok el tudnának bújni.","id":"20190216_okosborton_rab_robot_megfigyeles_nyomkoveto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc31cfcd-f567-4ace-a697-25bafdeb96bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8640fb9-4297-4b9a-b584-2d37f7f52a01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_okosborton_rab_robot_megfigyeles_nyomkoveto","timestamp":"2019. február. 16. 17:03","title":"Okosbörtönt tesztel Hongkong, és ez nagyon rossz hír a bűnözőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e42c3b-d3fb-4c7d-a674-7259d34a4a34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár egy pocsolyába hajtva is komoly károk keletkezhetnek az autóban.","shortLead":"Akár egy pocsolyába hajtva is komoly károk keletkezhetnek az autóban.","id":"20190218_gepjarmukar_casco_katyu_katyubiztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e42c3b-d3fb-4c7d-a674-7259d34a4a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d885f747-3cc9-491f-8f95-a635f588980a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_gepjarmukar_casco_katyu_katyubiztositas","timestamp":"2019. február. 18. 09:25","title":"Ilyen egy tipikus káresemény, amire a casco sem gyakran fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbceb21-8e68-415c-bdd0-f60a74d416f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bevett szokás Izraelben, hogy a kormányfő több minisztérium vezetését is saját magára bízza. Benjamin Netanjahu hármat is bitorolt, de most lemondott a külügyminisztérium irányításáról.","shortLead":"Bevett szokás Izraelben, hogy a kormányfő több minisztérium vezetését is saját magára bízza. Benjamin Netanjahu hármat...","id":"20190217_Netanjahu_atadta_a_kulugyi_tarcat_de_ket_masikat_megtartott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edbceb21-8e68-415c-bdd0-f60a74d416f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62100342-1dc6-4852-bc12-51853fddb1a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Netanjahu_atadta_a_kulugyi_tarcat_de_ket_masikat_megtartott","timestamp":"2019. február. 17. 16:05","title":"Netanjahu átadta a külügyi tárcát, de két másikat megtartott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Van, ami nem annyival jobb, mint amennyivel drágább – az autós navigáció esetében is e gyakori szempont szerint érdemes válogatni.","shortLead":"Van, ami nem annyival jobb, mint amennyivel drágább – az autós navigáció esetében is e gyakori szempont szerint érdemes...","id":"201907__autos_navigacio__ingyen_is_jo__kerulo_utak__csupa_terkep_e_taj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f915c5-030d-491c-b6c7-9e41b7e3c08c","keywords":null,"link":"/tudomany/201907__autos_navigacio__ingyen_is_jo__kerulo_utak__csupa_terkep_e_taj","timestamp":"2019. február. 16. 20:00","title":"Melyik navigációs app a legjobb? Melyik mennyi mobilnetet fogyaszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f2a87c-9c66-4e9d-bfbf-0781fd843340","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akár az évtized végéig tervezett könnyítés célja, hogy növeljék a keresletet a tiszta gépkocsik iránt – mondta egy lapinterjúban Olaf Scholz német pénzügyminiszter.","shortLead":"Az akár az évtized végéig tervezett könnyítés célja, hogy növeljék a keresletet a tiszta gépkocsik iránt – mondta...","id":"20190217_Berlin_kiterjesztene_az_elektromos_cegautok_utan_jaro_adokedvezmenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f2a87c-9c66-4e9d-bfbf-0781fd843340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f756d8e-ac98-4c95-bbae-bd5a00924562","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_Berlin_kiterjesztene_az_elektromos_cegautok_utan_jaro_adokedvezmenyt","timestamp":"2019. február. 17. 14:58","title":"Berlin kiterjesztené az elektromos cégautók után járó adókedvezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f45e1a1-db00-4ac2-89c1-5c2d2a3f1535","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Blaszfémia vádjával azóta tucatnyi embert öltek meg, a szabad véleménynyilvánítás nemegyszer halálos bűnné vált. ","shortLead":"Blaszfémia vádjával azóta tucatnyi embert öltek meg, a szabad véleménynyilvánítás nemegyszer halálos bűnné vált. ","id":"201907__a_rushdiefatva_30_eve__istenkaromlas__szolasszabadsag__satani_es_veres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f45e1a1-db00-4ac2-89c1-5c2d2a3f1535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f2e6d1-149a-47d5-b355-7cc91d2306a2","keywords":null,"link":"/vilag/201907__a_rushdiefatva_30_eve__istenkaromlas__szolasszabadsag__satani_es_veres","timestamp":"2019. február. 17. 16:00","title":"Vízválasztó lett az iszlám és a Nyugat közt a Salman Rushdie íróra 30 éve kimondott fatva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fa4f-c067-43b8-8eee-008abc565114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkolta a szakértői vélemény, a műsorkészítők döntését tudomásul veszi, de úgy érzi, méltatlan helyzetbe került. ","shortLead":"Sokkolta a szakértői vélemény, a műsorkészítők döntését tudomásul veszi, de úgy érzi, méltatlan helyzetbe került. ","id":"20190218_Kozlemeny_Petruska_plagium_A_Dal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1590fa4f-c067-43b8-8eee-008abc565114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c231b2d4-27c4-4e37-a5fe-ef7fc93f3165","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Kozlemeny_Petruska_plagium_A_Dal","timestamp":"2019. február. 18. 15:42","title":"Közleményt adott ki Petruska, miután kizárták A Dalból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]