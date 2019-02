Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Örök téma az autós társadalomban a sebességmérés, persze sokszor érzi úgy az ember, hogy egyre több helyen és többféle módszerrel mérnek. ","shortLead":"Örök téma az autós társadalomban a sebességmérés, persze sokszor érzi úgy az ember, hogy egyre több helyen és többféle...","id":"20190217_traffipax_sebessegmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c3cb77-b664-4946-ad2e-fcad96a513ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_traffipax_sebessegmeres","timestamp":"2019. február. 17. 19:41","title":"Ha úgy érzi a traffipaxok országában él, akkor meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbddf47-b4a7-4439-969d-d1142702df84","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Családi, baráti, munkahelyi, szerelmi, házastársi kapcsolatokban egyaránt felállhat a tettes–áldozat szerepkettős. Az egyik fél a lelki ragadozó, a másik az empatikus lelki zsákmány. Közös bennük, hogy belül, mélyen, egyik sem hiszi el magáról, hogy megérdemli a szeretetet.","shortLead":"Családi, baráti, munkahelyi, szerelmi, házastársi kapcsolatokban egyaránt felállhat a tettes–áldozat szerepkettős...","id":"20190219_Imadja_ha_imadjak_ilyenek_az_erzelmi_kizsakmanyolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbbddf47-b4a7-4439-969d-d1142702df84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14aea09e-1a53-429a-8a52-af27f62e4f41","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190219_Imadja_ha_imadjak_ilyenek_az_erzelmi_kizsakmanyolok","timestamp":"2019. február. 19. 07:40","title":"Imádja, ha imádják: ilyenek az érzelmi kizsákmányolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11db3e7a-57de-4367-845e-6226275f51f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új bejrúti kormányban négy nő is helyet kapott, egyikük a védelmi tárca élén.","shortLead":"Az új bejrúti kormányban négy nő is helyet kapott, egyikük a védelmi tárca élén.","id":"20190217_Az_elso_arab_vedelmi_miniszterno_a_libanoni_kormanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11db3e7a-57de-4367-845e-6226275f51f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2f39a0-dea7-4095-aaa6-894be54d3649","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_elso_arab_vedelmi_miniszterno_a_libanoni_kormanyban","timestamp":"2019. február. 17. 19:29","title":"Az első arab védelmi miniszternő a libanoni kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac71eb92-e62c-47f2-8f3f-e1304feffd62","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem létezik olyan helyzet egy kapcsolatban, hogy most hátradőlhetünk, és örökké együtt maradunk – mondja Dr. Belső Nóra pszichiáter, aki szerint akár még 20-30 év múlva is rácsodálkozhatunk a másikra. Közelgő szalonestje előtt öt kérdést tettünk fel neki.","shortLead":"Nem létezik olyan helyzet egy kapcsolatban, hogy most hátradőlhetünk, és örökké együtt maradunk – mondja Dr. Belső Nóra...","id":"20190217_Adok_es_kapok_ez_a_kello_hozzaallas_a_parkapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac71eb92-e62c-47f2-8f3f-e1304feffd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9f7f8a-e07d-4448-9b4c-6988b06d09ec","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190217_Adok_es_kapok_ez_a_kello_hozzaallas_a_parkapcsolatban","timestamp":"2019. február. 17. 20:15","title":"Adok és kapok: ez a kellő hozzáállás a párkapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2f8117-65bd-45f1-b92d-54b28459e3f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rákkeltő anyagra bukkantak Kínából származó őrölt gyömbérben – figyelmeztet a Nébih.","shortLead":"Rákkeltő anyagra bukkantak Kínából származó őrölt gyömbérben – figyelmeztet a Nébih.","id":"20190218_mergezo_fuszer_orolt_gyomber_nebih_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2f8117-65bd-45f1-b92d-54b28459e3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a922a192-c6ca-4a25-8f1c-da19727d54e4","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_mergezo_fuszer_orolt_gyomber_nebih_figyelmeztetes","timestamp":"2019. február. 18. 17:47","title":"Mérgező fűszert találtak, ha vett belőle, ne használja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92ac557-3c8c-4b97-9206-8b8c95da516d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyben 30 ezer forintot is kiszabtak helyszíni bírságként a videón látható autósra.","shortLead":"Egyben 30 ezer forintot is kiszabtak helyszíni bírságként a videón látható autósra.","id":"20190218_kozlekedesi_razzia_gyalogatkelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f92ac557-3c8c-4b97-9206-8b8c95da516d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b8ed2d-9222-49a6-bbc3-f60a904b3459","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_kozlekedesi_razzia_gyalogatkelo","timestamp":"2019. február. 18. 15:25","title":"Sajátos razziát kezdett a rendőrség, ezért a jelenetért 4 hónapra ugrott a jogosítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8e8eb4-5c3c-43ed-aec8-e3c590a4af1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez nagyban befolyásolja az ellenzék esetleges parlamenti tiltakozó akcióját.","shortLead":"Ez nagyban befolyásolja az ellenzék esetleges parlamenti tiltakozó akcióját.","id":"20190218_Az_ellenzeki_partok_Orban_parlamenti_megjelenesere_vartak_o_viszont_Jeruzsalembe_utazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e8e8eb4-5c3c-43ed-aec8-e3c590a4af1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c01a30-ec63-4687-8928-5b84e5f193f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Az_ellenzeki_partok_Orban_parlamenti_megjelenesere_vartak_o_viszont_Jeruzsalembe_utazott","timestamp":"2019. február. 18. 10:41","title":"Az ellenzéki pártok Orbán parlamenti megjelenésére vártak, ő viszont Jeruzsálembe utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán nem véletlen, hogy ugyanarra a napra időzítette új csúcstelefonjának bemutatását a Xiaomi, mint a Samsung a Galaxy S10-ek bejelentését. A kínai gyártó nemcsak a Samsung telefonjaival, hanem az Apple 2018-as modelljeivel is konkurálna.","shortLead":"Talán nem véletlen, hogy ugyanarra a napra időzítette új csúcstelefonjának bemutatását a Xiaomi, mint a Samsung...","id":"20190217_samsung_galaxy_s10_rivalis_xiaomi_mi9_bejelentese_februar_20_specifikaciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1488f503-040a-403c-a52b-300b40545bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_samsung_galaxy_s10_rivalis_xiaomi_mi9_bejelentese_februar_20_specifikaciok","timestamp":"2019. február. 17. 16:03","title":"Az eddigi legerősebb és legszebb telefonjával válaszol a Xiaomi a Galaxy S10-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]