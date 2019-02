Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ae83872-3bd8-4afe-b5c8-2add4347bacc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A trip-hop/downtempo színtér egyik legfontosabb zenekara május 15-én a fővárosi Dürer Kertben lép fel.","shortLead":"A trip-hop/downtempo színtér egyik legfontosabb zenekara május 15-én a fővárosi Dürer Kertben lép fel.","id":"20190220_Morcheeba_Magyarorszag_Durer_Kert_koncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ae83872-3bd8-4afe-b5c8-2add4347bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134adc88-f58c-4701-bebc-d06f06ec6810","keywords":null,"link":"/kultura/20190220_Morcheeba_Magyarorszag_Durer_Kert_koncert","timestamp":"2019. február. 20. 11:28","title":"Újra Magyarországra jön a Morcheeba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német szövetségi kormány tanácsadójaként is dolgozó Julia von Weiler gyerekpszichológus szerint egyszerűen nem lenne szabad telefont adni a gyerekek kezébe.","shortLead":"A német szövetségi kormány tanácsadójaként is dolgozó Julia von Weiler gyerekpszichológus szerint egyszerűen nem lenne...","id":"20190220_14_eves_kor_okostelefon_hasznalata_mikor_kapjon_okostelefont_a_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca55885c-409f-453f-9075-92ae16bb3b23","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_14_eves_kor_okostelefon_hasznalata_mikor_kapjon_okostelefont_a_gyerek","timestamp":"2019. február. 20. 09:03","title":"14 éves kor alatt megtiltaná az okostelefonok használatát egy német gyerekpszichológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dér Csabát keresi a magyar rendőrség egy tavaly őszi újpalotai gyilkosság miatt, Belgrádban januárban ölt, a holland rendőrség pedig most azonosította be egy tavaly nyári amszterdami éttermi lövöldözés kapcsán.","shortLead":"Dér Csabát keresi a magyar rendőrség egy tavaly őszi újpalotai gyilkosság miatt, Belgrádban januárban ölt, a holland...","id":"20190220_Hollandiaban_is_a_rettegett_szerbiai_magyar_bergyilkos_Der_Csaba_gyilkolhatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6868ca-6c34-45ab-a9a3-459f84f5bcdf","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_Hollandiaban_is_a_rettegett_szerbiai_magyar_bergyilkos_Der_Csaba_gyilkolhatott","timestamp":"2019. február. 20. 09:57","title":"Hollandiában is a rettegett szerbiai magyar bérgyilkos, Dér Csaba ölhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a divatházaknak nehezükre esik nem hibázni mostanában.","shortLead":"Úgy tűnik, a divatházaknak nehezükre esik nem hibázni mostanában.","id":"20190220_Valaki_teljesen_meghulyult_a_Burberrynel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bb7535-7ac1-4fa8-badd-071e3df57ded","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Valaki_teljesen_meghulyult_a_Burberrynel","timestamp":"2019. február. 20. 09:59","title":"Valaki teljesen meghülyült a Burberrynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3e24bd-172c-457f-82b7-8b53f5390e02","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rágcsálót egy évtizede nem látták már egyetlen élőhelyén, így most hivatalosan is kihaltnak minősítették. ","shortLead":"A rágcsálót egy évtizede nem látták már egyetlen élőhelyén, így most hivatalosan is kihaltnak minősítették. ","id":"20190219_A_klimavaltozastol_halt_ki_egy_ausztral_ragcsalofele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f3e24bd-172c-457f-82b7-8b53f5390e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953d0cfd-ec51-4de7-80e7-ce0423cce9e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_A_klimavaltozastol_halt_ki_egy_ausztral_ragcsalofele","timestamp":"2019. február. 19. 18:48","title":"A klímaváltozástól halt ki egy ausztrál rágcsálóféle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645eeaaa-3fc6-42af-8c2a-6f77e4dbed43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus 38 láb hosszú hajó a nyolcvanas évek televíziós sorozatának egyik szimbóluma volt. Ebben feszített Sonny Croket nyomozó és Rico. ","shortLead":"Az ikonikus 38 láb hosszú hajó a nyolcvanas évek televíziós sorozatának egyik szimbóluma volt. Ebben feszített Sonny...","id":"20190218_miami_vice_motorcsonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=645eeaaa-3fc6-42af-8c2a-6f77e4dbed43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaec2345-f614-4bb5-adf6-54aecc797218","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_miami_vice_motorcsonak","timestamp":"2019. február. 18. 13:17","title":"Kicsit erősnek tűnik 5,6 milliárd forint a Miami Vice szivar alakú motorcsónakjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec7e7d3-5eb8-4b95-b08b-1bcb65caa818","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolcvanöt éves korában meghalt Karl Lagerfeld német divattervező.","shortLead":"Nyolcvanöt éves korában meghalt Karl Lagerfeld német divattervező.","id":"20190219_Meghalt_Karl_Lagerfeld","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ec7e7d3-5eb8-4b95-b08b-1bcb65caa818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca00c5f9-e5f4-44a6-96ad-85cd0de147bd","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Meghalt_Karl_Lagerfeld","timestamp":"2019. február. 19. 12:40","title":"Meghalt Karl Lagerfeld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9cb946-0011-4dd6-8e47-06db2c51efcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan módon vezetnek fel egy közelgő tartalmi bővítést a Fortnite a fejlesztői. ","shortLead":"Szokatlan módon vezetnek fel egy közelgő tartalmi bővítést a Fortnite a fejlesztői. ","id":"20190218_fortnite_battle_royale_foldrenges_termeszeti_katasztrofa_ingyenes_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c9cb946-0011-4dd6-8e47-06db2c51efcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa01e78-8ba3-4b21-bef6-a3e1d0b74eaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_fortnite_battle_royale_foldrenges_termeszeti_katasztrofa_ingyenes_videojatek","timestamp":"2019. február. 18. 14:03","title":"Nem akármivel “újít” a Fortnite, természeti katasztrófákat kell túlélniük a játékosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]