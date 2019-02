Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most jóval drágább a kenyér, mint egy éve, és nincs vége az áremelkedésnek.","shortLead":"Már most jóval drágább a kenyér, mint egy éve, és nincs vége az áremelkedésnek.","id":"20190220_Tovabb_dragulhat_a_kenyer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7041e08c-9d7a-4edc-9225-515427d18ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Tovabb_dragulhat_a_kenyer","timestamp":"2019. február. 20. 17:47","title":"Tovább drágulhat a kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143bae92-fb96-4659-8ec7-00a55f16c24a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon kicsi, nem túl erős és szélsebesnek sem mondható, de a gyártó hazájában akár jogosítvány nélkül is terelgethető az Ami One Concept.","shortLead":"Nagyon kicsi, nem túl erős és szélsebesnek sem mondható, de a gyártó hazájában akár jogosítvány nélkül is terelgethető...","id":"20190219_jogositvany_nelkul_is_vezetheto_apro_villanyautot_mutatott_be_a_citroen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=143bae92-fb96-4659-8ec7-00a55f16c24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33d2bc0-2f25-45da-b1b2-e73ec54de1b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_jogositvany_nelkul_is_vezetheto_apro_villanyautot_mutatott_be_a_citroen","timestamp":"2019. február. 19. 09:21","title":"Jogosítvány nélkül is vezethető apró városi villanyautót mutatott be a Citroën","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ülést Gunnar Hökmark, a svéd Mérsékelt Párt politikusa kezdeményezte azután, hogy az új magyar tájékoztató kampányban a kormány Jean-Claude Junckerrel és Soros Györggyel rémisztget – értesült a Népszava.","shortLead":"Az ülést Gunnar Hökmark, a svéd Mérsékelt Párt politikusa kezdeményezte azután, hogy az új magyar tájékoztató...","id":"20190221_rendkivuli_frakcioules_europai_neppart_magyar_plakatkampany_juncker_soros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39abd40a-4374-42bc-ac29-e5cd7abbaad5","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_rendkivuli_frakcioules_europai_neppart_magyar_plakatkampany_juncker_soros","timestamp":"2019. február. 21. 06:47","title":"Rendkívüli frakcióülést kezdeményeztek a Néppártban a magyar plakátkampány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nincs szó nyílt konfliktusról, az Európai Bizottságnak azonban kötelessége reagálni, amikor a magyarokat valótlanságokról tájékoztatják – közölte a brüsszeli testület szóvivője.","shortLead":"Nincs szó nyílt konfliktusról, az Európai Bizottságnak azonban kötelessége reagálni, amikor a magyarokat...","id":"20190220_europai_bizottsag_soros_juncker_kampany_nincs_konfliktus_haboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5264720-c76f-4d06-960c-4578d58cf349","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_europai_bizottsag_soros_juncker_kampany_nincs_konfliktus_haboru","timestamp":"2019. február. 20. 13:24","title":"Európai Bizottság: Nincs háború a magyar kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekéretik szerdán a svéd külügyminisztériumba a magyar nagykövetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Annika Strandhäll svéd társadalombiztosítási miniszter irányába tett kijelentései miatt – közölte kedd este Pezhman Fivrin svéd külügyi szóvivő a helyi közszolgálati rádióban. A találkozó szerdán lesz.","shortLead":"Bekéretik szerdán a svéd külügyminisztériumba a magyar nagykövetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Annika...","id":"20190220_Semjen_miatt_bekeretik_a_svedek_a_magyar_nagykovetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b09e26-d1cd-48ac-a5de-108184acfac8","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Semjen_miatt_bekeretik_a_svedek_a_magyar_nagykovetet","timestamp":"2019. február. 20. 08:41","title":"Semjén miatt bekéretik a svédek a magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hét évre ítélték másodfokon a férfit, aki szexuális viszonyt folytatott az élettársa lányával. Rablás miatt kapták el, akkor találták meg a telefonján a felvételeket.","shortLead":"Hét évre ítélték másodfokon a férfit, aki szexuális viszonyt folytatott az élettársa lányával. Rablás miatt kapták el...","id":"20190219_Eliteltek_a_ferfit_aki_megeroszakolta_az_elettarsa_13_eves_lanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bf8ab5-0d82-4514-82f0-71a72994e0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Eliteltek_a_ferfit_aki_megeroszakolta_az_elettarsa_13_eves_lanyat","timestamp":"2019. február. 19. 09:03","title":"Elítélték a férfit, aki megerőszakolta az élettársa 13 éves lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae0e75a-dc71-4645-a590-ca7137c9bef4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az Atlético Madrid 2-0-ra győzte le otthon a Juventust, míg a Manchester City 3-2-re nyert a Schalke 04 vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharc szerdai első mérkőzésén.","shortLead":"Az Atlético Madrid 2-0-ra győzte le otthon a Juventust, míg a Manchester City 3-2-re nyert a Schalke 04 vendégeként...","id":"20190221_juventus_atletico_madrid_schalke_04_manchester_city_labdarugo_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ae0e75a-dc71-4645-a590-ca7137c9bef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3726691b-2eed-4890-93a2-412f2c494213","keywords":null,"link":"/sport/20190221_juventus_atletico_madrid_schalke_04_manchester_city_labdarugo_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. február. 21. 05:23","title":"Mattolta a Juventust az Atlético, a City nagyot fordított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e25c95-ad4d-42ea-a921-33b8b6fa5cfa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Professzorok Batthyány Körének elnöke az MTA dolgozóira utalva a Magyar Narancsnak adott interjúban azt mondta, nem tartja helyesnek, ha valaki tüntet az ellen, akitől a forrásokat kapja.","shortLead":"A Professzorok Batthyány Körének elnöke az MTA dolgozóira utalva a Magyar Narancsnak adott interjúban azt mondta, nem...","id":"20190221_NaraySzabo_Gabor_A_sorosozas_nem_az_ertelmisegnek_szol_ne_erezze_magat_idegesitve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e25c95-ad4d-42ea-a921-33b8b6fa5cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2bf40d-5eaa-42e5-875c-e671c33150ae","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_NaraySzabo_Gabor_A_sorosozas_nem_az_ertelmisegnek_szol_ne_erezze_magat_idegesitve","timestamp":"2019. február. 21. 08:10","title":"Náray-Szabó Gábor: A sorosozás nem az értelmiségnek szól, ne érezze magát idegesítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]