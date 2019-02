Hosszú cikket közöl a Pesti Srácok nevű fideszes portál arról, hogy a Fővárosi Törvényszék - szerintük "pártállami módon" - elfogatóparancsot adatott ki egy újságírójuk, Szarvas Szilveszter ellen.

A cikk szerint Szarvasnak egy rágalmazási ügyben kellett volna bíróság elé állnia egy 2017-es, a Czeglédy-ügyről írt anyag miatt. Azt írják, hogy a 2018. október 12-ére kitűzött tárgyaláson szerzőjük nem tudott megjelenni, amit előre jelzett. Ezután újabb idézést nem kapott, hanem a bírónő - a lap szerint "teljesen szabálytalanul" - rendőri elővezetést kért. Ez Szarvas lakcímén nem járt sikerrel, és ezt követően adták ki a körözést.

A cikk megjelenése után a Fővárosi Törvényszék közleményt adott ki, amelyben tételesen cáfolják a Pesti Srácok állításait. Mint írják, az október 12-i tárgyalásra szóló idézés kézbesítése megtörtént, Szarvas pedig nem jelezte sem előre, sem utólag nem mentette ki magát. Erre a bíró október 30-ig várt, ekkor rendelte el az elővezetést, amely nem járt sikerrel, és ennek következménye lett az országos elfogatóparancs.

Ezután már február 19-én írt e-mailt Szarvas ügyvédje, dr. Balsai István, amelyben kérte az elfogatóparancs visszavonását, egyben utólag jelezte, hogy az októberi tárgyalásnapon ügyfele külföldön volt. Ugyanezen a napon ment be Szarvas a bíróságra, és ekkor adta le a Balsainak szóló meghatalmazást - vagyis októberben az ügyvéd még nem is képviselhette és nem is menthette volna ki.

A törvényszék kommentárja szerint "az újságírók pártállami módon történő kriminalizálásáról, s üldöztetéséről írni egy olyan cikkben, amely szinte kizárólag valótlan állításokat közöl számunkra némileg visszásnak tűnik."