Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egykori főoligarcha szinte összes cége Mészáros Lőrinc közelében kötött ki, egyet belőlük pedig saját nevére is vett Mészáros Lőrinc. Az operatív irányításban azonban nem vesz részt.","shortLead":"Az egykori főoligarcha szinte összes cége Mészáros Lőrinc közelében kötött ki, egyet belőlük pedig saját nevére is vett...","id":"20190222_Meszaros_Lorinc_fia_ult_be_Simicska_egykori_cegebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf487653-f372-46f8-a09d-37414355aaa6","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_Meszaros_Lorinc_fia_ult_be_Simicska_egykori_cegebe","timestamp":"2019. február. 22. 12:08","title":"Mészáros Lőrinc fia ült be Simicska egykori cégébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egészséges életmód jelentősen csökkentheti a rák kockázatát, az életmódot meghatározó különböző tényezők ugyanis egyenként mintegy 6 százalékkal szoríthatják vissza a betegség kialakulásának veszélyét – derült ki egy több mint százezer felnőttel végzett kínai kutatás eredményéből, amelyet a Cancer című nemzetközi szakfolyóiratban mutattak be. ","shortLead":"Az egészséges életmód jelentősen csökkentheti a rák kockázatát, az életmódot meghatározó különböző tényezők ugyanis...","id":"20190222_egeszseges_eletmod_rakmegelozes_daganat_kockazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7c041d-3669-4712-8a11-22653835ccc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_egeszseges_eletmod_rakmegelozes_daganat_kockazat","timestamp":"2019. február. 22. 08:33","title":"Ezzel a 6 lépéssel 6x6 százalékkal csökkentheti az esélyét annak, hogy rákos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3388a95-6fe4-4032-a76b-3e776e42f2ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Példás gyorsasággal reagált a WhatsApp a napokban felfedezett biztonsági résre. Már be is foltozta, úgyhogy érdemes letölteni a frissítést.","shortLead":"Példás gyorsasággal reagált a WhatsApp a napokban felfedezett biztonsági résre. Már be is foltozta, úgyhogy érdemes...","id":"20190222_ios_whatsapp_hibajavitas_zarolas_megkerulese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3388a95-6fe4-4032-a76b-3e776e42f2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b338c99-e746-4b99-ace7-d10785ca40e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_ios_whatsapp_hibajavitas_zarolas_megkerulese","timestamp":"2019. február. 22. 17:03","title":"Ha iPhone-ja van, töltse le gyorsan a WhatsApp legújabb frissítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebc0dba-7619-47a2-adca-7c74e98a4030","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset történt a Király utcánál szombat délelőtt, a villamosok már újra járnak.","shortLead":"Baleset történt a Király utcánál szombat délelőtt, a villamosok már újra járnak.","id":"20190223_Bezuzott_egy_Saab_a_46os_megallojaba_a_Kiraly_utcanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ebc0dba-7619-47a2-adca-7c74e98a4030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08535324-e112-4445-8e1b-e5e229607b9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190223_Bezuzott_egy_Saab_a_46os_megallojaba_a_Kiraly_utcanal","timestamp":"2019. február. 23. 10:34","title":"Bezúzott egy Saab a 4-6-os megállójába a Király utcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b48740-03b4-4991-ad5e-21248e7b883e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Tíz évvel a romák elleni támadássorozat legkegyetlenebb éjszakája után ellátogattunk Tatárszentgyörgyre, ahol a sorozatgyilkosok egy háromgyerekes családra gyújtották rá a falu széli házat, a tűz elől menekülő ötéves kisfiút agyonlőtték, hatéves testvérét pedig súlyosan megsebesítették. A sebek begyógyíthatatlanok. ","shortLead":"Tíz évvel a romák elleni támadássorozat legkegyetlenebb éjszakája után ellátogattunk Tatárszentgyörgyre, ahol...","id":"20190223_tatarszentgyorgy_romagyilkossag_csorba_robert_robika_10_ev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b48740-03b4-4991-ad5e-21248e7b883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95209660-821f-4a54-8b01-baa5b99dcd83","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_tatarszentgyorgy_romagyilkossag_csorba_robert_robika_10_ev","timestamp":"2019. február. 23. 07:00","title":"\"Hogy lehet lelőni egy ötéves gyereket?!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df596c04-aa42-45ef-8be2-2adda5018b75","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársai koszorút helyeztek el a Tatárszentgyörgyön tíz évvel ezelőtt meggyilkolt áldozatok sírjánál. A tárca szombati közleményében emlékeztetett arra, hogy 2008 és 2009 között kilenc településen történt rasszista indítékból elkövetett támadás romák ellen, a gyilkosságsorozatban hat ember vesztette életét.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársai koszorút helyeztek el a Tatárszentgyörgyön tíz évvel ezelőtt...","id":"20190223_Koszoruzott_az_Emmi_a_tatarszentgyorgyi_aldozatok_sirjanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df596c04-aa42-45ef-8be2-2adda5018b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60041382-5c12-44db-a68a-0715eb14c5e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Koszoruzott_az_Emmi_a_tatarszentgyorgyi_aldozatok_sirjanal","timestamp":"2019. február. 23. 12:07","title":"Koszorúzott az Emmi a tatárszentgyörgyi áldozatok sírjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd7eff5-e12f-4ebc-9942-d0bbb730c813","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony hétfőn tart majd sajtótájékoztatót a barcelonai Mobile World Congressen, ahol lerántják a leplet a legújabb okostelefonjaikról. Túl sok újdonság viszont már nem fog kiderülni róluk.","shortLead":"A Sony hétfőn tart majd sajtótájékoztatót a barcelonai Mobile World Congressen, ahol lerántják a leplet a legújabb...","id":"20190222_sony_okostelefon_xperia1_xperia_10_xperia_10_plus_xperia_l3_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfd7eff5-e12f-4ebc-9942-d0bbb730c813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c2ff1f-248a-414c-9987-31d9bf589f80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_sony_okostelefon_xperia1_xperia_10_xperia_10_plus_xperia_l3_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 22. 16:33","title":"Főhetnek a fejek a Sonynál, minden érkező okostelefonjuk kiszivárgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c667aa0-3e54-4c5e-81a7-d366239b0aed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszüntetné a kormány a nagy állami nevelőintézeteket - írja a Magyar Hírlap.","shortLead":"Megszüntetné a kormány a nagy állami nevelőintézeteket - írja a Magyar Hírlap.","id":"20190223_Bezarja_a_foti_gyermekotthont_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c667aa0-3e54-4c5e-81a7-d366239b0aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4586ab8-3c89-4091-8380-6b7da16972f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Bezarja_a_foti_gyermekotthont_a_kormany","timestamp":"2019. február. 23. 10:17","title":"Bezárja a fóti gyermekotthont a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]