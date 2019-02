Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df596c04-aa42-45ef-8be2-2adda5018b75","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársai koszorút helyeztek el a Tatárszentgyörgyön tíz évvel ezelőtt meggyilkolt áldozatok sírjánál. A tárca szombati közleményében emlékeztetett arra, hogy 2008 és 2009 között kilenc településen történt rasszista indítékból elkövetett támadás romák ellen, a gyilkosságsorozatban hat ember vesztette életét.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársai koszorút helyeztek el a Tatárszentgyörgyön tíz évvel ezelőtt...","id":"20190223_Koszoruzott_az_Emmi_a_tatarszentgyorgyi_aldozatok_sirjanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df596c04-aa42-45ef-8be2-2adda5018b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60041382-5c12-44db-a68a-0715eb14c5e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Koszoruzott_az_Emmi_a_tatarszentgyorgyi_aldozatok_sirjanal","timestamp":"2019. február. 23. 12:07","title":"Koszorúzott az Emmi a tatárszentgyörgyi áldozatok sírjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f221c6e-eba0-4e88-998c-a94abc8ae849","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A rendszeres futók tudják, az edzés nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is hat az emberre. Egy brit pszichoterapeuta segít kiaknázni a testmozgás pszichés hatásait, és azt állítja: könnyen önismereti módszerré és gyógyító terápiává is fejleszthetjük a parkban vagy az erdőben rótt köreinket.","shortLead":"A rendszeres futók tudják, az edzés nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is hat az emberre. Egy brit pszichoterapeuta...","id":"20190224_Igy_lesz_a_hobbifutasbol_pszichoterapia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f221c6e-eba0-4e88-998c-a94abc8ae849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f263341-9c8d-489f-9652-fe0f4098e3d3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190224_Igy_lesz_a_hobbifutasbol_pszichoterapia","timestamp":"2019. február. 24. 20:15","title":"Így lesz a hobbifutásból pszichoterápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901c8ce9-6de9-4f50-a101-8b6e2f28a829","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tervek szerint 2025-re már az eladott Porschék fele hibrid vagy teljesen elektromos lesz.","shortLead":"A tervek szerint 2025-re már az eladott Porschék fele hibrid vagy teljesen elektromos lesz.","id":"20190224_Lipcseben_keszul_majd_a_Porsche_Macan_elektromos_valtozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=901c8ce9-6de9-4f50-a101-8b6e2f28a829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bead15-d080-43fd-a884-dac921259f40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_Lipcseben_keszul_majd_a_Porsche_Macan_elektromos_valtozata","timestamp":"2019. február. 24. 15:33","title":"Készülhet a Porsche Macan elektromos változata Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pozsonyban adott volna koncertet, ám a show elmaradt.","shortLead":"Pozsonyban adott volna koncertet, ám a show elmaradt.","id":"20190223_nicki_minaj_koncert_pozsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc2b9f5-ff32-4336-aa58-3b70d5225dc8","keywords":null,"link":"/kultura/20190223_nicki_minaj_koncert_pozsony","timestamp":"2019. február. 23. 19:08","title":"Hétfőn jön Budapestre Nicki Minaj, de a tegnapi koncertje elmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ddd654-388d-4e0b-b8f3-67f1dea803c1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egymilliós óvadék ellenében szabadlábon védekezhet a szexuális zaklatással vádolt R. Kelly énekes.\r

\r

","shortLead":"Egymilliós óvadék ellenében szabadlábon védekezhet a szexuális zaklatással vádolt R. Kelly énekes.\r

\r

","id":"20190224_R_Kellynek_kezesre_van_szuksege_ha_nem_akar_mindjart_bortonbe_vonulni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0ddd654-388d-4e0b-b8f3-67f1dea803c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f042a06-0b6b-44d9-b775-058f92b84aad","keywords":null,"link":"/kultura/20190224_R_Kellynek_kezesre_van_szuksege_ha_nem_akar_mindjart_bortonbe_vonulni","timestamp":"2019. február. 24. 07:48","title":"R. Kellynek kezesre van szüksége, ha nem akar mindjárt börtönbe vonulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed7caa1-4e52-45b8-8579-c57dd0c92098","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyiptomban lesz a találkozó, amely, ki nem találja, nagyrészt a migrációról fog szólni.","shortLead":"Egyiptomban lesz a találkozó, amely, ki nem találja, nagyrészt a migrációról fog szólni.","id":"20190224_Az_Arab_Liga_es_az_EU_csucstalalkozojara_utazott_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eed7caa1-4e52-45b8-8579-c57dd0c92098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f75f48e-1a96-4533-ae0d-382e12362aaa","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Az_Arab_Liga_es_az_EU_csucstalalkozojara_utazott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. február. 24. 09:44","title":"Az Arab Liga és az EU csúcstalálkozójára utazott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bff627-4662-45ae-a247-ed9948529853","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglepetés!","shortLead":"Meglepetés!","id":"20190225_Oscar_2019_A_Zold_konyv_lett_a_legjobb_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39bff627-4662-45ae-a247-ed9948529853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed286be2-56bd-4bf4-a824-803e532407ad","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Oscar_2019_A_Zold_konyv_lett_a_legjobb_film","timestamp":"2019. február. 25. 05:14","title":"Oscar 2019: a Zöld könyv lett a legjobb film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a933ad-a6f6-4364-aa73-c46f640d25b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztossá vált ma az is, hogy az EP-választáson egyedül indul a zöld párt.","shortLead":"Biztossá vált ma az is, hogy az EP-választáson egyedül indul a zöld párt.","id":"20190223_vago_gabor_lmp_ep_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3a933ad-a6f6-4364-aa73-c46f640d25b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f845314f-d754-418f-8374-cfd5fcbe0e76","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_vago_gabor_lmp_ep_lista","timestamp":"2019. február. 23. 17:49","title":"Vágó Gábor lesz az LMP listavezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]