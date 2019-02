Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a torlódás. ","shortLead":"Több kilométeres a torlódás. ","id":"20190225_Harom_auto_utkozott_az_M7esen_Torokbalintnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995639cf-18ee-425e-a398-aa7497b9d11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc882f6b-0bb5-41ce-8015-b40d39dd8fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Harom_auto_utkozott_az_M7esen_Torokbalintnal","timestamp":"2019. február. 25. 07:40","title":"Három autó ütközött az M7-esen Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be49d8-5e59-4981-9bbf-ac3c201ebd05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felkerült a reggeli esetről egy videó az internetre.","shortLead":"Felkerült a reggeli esetről egy videó az internetre.","id":"20190223_teherauto_autos_video_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42be49d8-5e59-4981-9bbf-ac3c201ebd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086efd2b-5aac-4015-be9f-be37b9c9e885","keywords":null,"link":"/cegauto/20190223_teherauto_autos_video_tuz","timestamp":"2019. február. 23. 17:35","title":"Videó: kisteherautó lángolt az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem várt ellenállásba ütközött Indiában az Egyesült Államok törekvése szövetségesei lebeszélésére a kínai Huawei Technologies Co. vállalat 5G mobil távközlési berendezéseinek a használatáról - írja a The Wall Street Journal.","shortLead":"Nem várt ellenállásba ütközött Indiában az Egyesült Államok törekvése szövetségesei lebeszélésére a kínai Huawei...","id":"20190224_India_varatlanul_nemet_mondott_az_USAnak_es_a_Huaweit_valasztja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9028a98a-e4cb-42f7-b909-6d7b6ef8f615","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_India_varatlanul_nemet_mondott_az_USAnak_es_a_Huaweit_valasztja","timestamp":"2019. február. 24. 14:57","title":"India váratlanul nemet mondott az USA-nak, és a Huaweit választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt ellenzéki párt kötött koalíciós megállapodást a közelgő EP-választásokra. A tömörülésnek lehet esélye megszorongatni vagy akár legyőzni a kormánypártot.","shortLead":"Öt ellenzéki párt kötött koalíciós megállapodást a közelgő EP-választásokra. A tömörülésnek lehet esélye megszorongatni...","id":"20190224_Koalicio_szall_szembe_a_kormannyal_az_EPvalasztason_Lengyelorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ebfcd3-40be-4357-845d-e721b8071d59","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Koalicio_szall_szembe_a_kormannyal_az_EPvalasztason_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. február. 24. 18:35","title":"Koalíció száll szembe a kormánnyal az EP-választáson Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfd23ac-b767-4d67-994a-2fe39f763c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli kongresszust tartott ma a Jobbik, melyet azt követően hívtak össze, hogy az Állami Számvevőszék újabb százmilliós bírsággal sújtotta a Jobbikot.","shortLead":"Rendkívüli kongresszust tartott ma a Jobbik, melyet azt követően hívtak össze, hogy az Állami Számvevőszék újabb...","id":"20190223_Jobbik_kongresszus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edfd23ac-b767-4d67-994a-2fe39f763c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449f76e0-2dc7-4975-ad7d-9e06dd0a5080","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Jobbik_kongresszus","timestamp":"2019. február. 23. 14:40","title":"Felkészült a megszűnésre a Jobbik, de ez csak a B-terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cacef9-b186-4b6d-8bc0-3c9069a70dcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erős szelek ledöntöttek egy falat, ami rádőlt két idős emberre. Egy harmadikra pedig egy fa dőlt rá. ","shortLead":"Az erős szelek ledöntöttek egy falat, ami rádőlt két idős emberre. Egy harmadikra pedig egy fa dőlt rá. ","id":"20190223_Tobben_meghaltak_Olaszorszagban_a_hatalmas_szel_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18cacef9-b186-4b6d-8bc0-3c9069a70dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a706a8-d0b3-4ad5-88dd-200921545b10","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Tobben_meghaltak_Olaszorszagban_a_hatalmas_szel_miatt","timestamp":"2019. február. 23. 19:55","title":"Többen meghaltak Olaszországban a hatalmas szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bff627-4662-45ae-a247-ed9948529853","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglepetés!","shortLead":"Meglepetés!","id":"20190225_Oscar_2019_A_Zold_konyv_lett_a_legjobb_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39bff627-4662-45ae-a247-ed9948529853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed286be2-56bd-4bf4-a824-803e532407ad","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Oscar_2019_A_Zold_konyv_lett_a_legjobb_film","timestamp":"2019. február. 25. 05:14","title":"Oscar 2019: a Zöld könyv lett a legjobb film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312f85b5-7328-4bf5-a160-28e2ac8cbde5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szerda este bemutatott, összehajtható Samsung Galaxy Fold egy izgalmas, technológiailag fejlett telefonnak tűnt. Egészen vasárnap délutánig, amikor a Huawei prezentálta saját összehajtható mobilját. A történet vége a felhasználók számára sajnos így sem happy end. És ahogy sejthető, a készülék árával van gond, nem is kicsi.","shortLead":"A szerda este bemutatott, összehajtható Samsung Galaxy Fold egy izgalmas, technológiailag fejlett telefonnak tűnt...","id":"20190224_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_samsung_galaxy_fold_osszehasonlitas_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=312f85b5-7328-4bf5-a160-28e2ac8cbde5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33801bd4-1d7e-49d2-bec7-20f9594a89df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_samsung_galaxy_fold_osszehasonlitas_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 24. 17:53","title":"A Huawei lényegében megsemmisítette a Samsung összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]