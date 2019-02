Február 26-án, kedden ismét összeül a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöksége, miután az elmúlt két hétben tárgyalásokat folytatott Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel.

Az elnökség legutóbb február 12-én ült össze, hogy eldöntse, a kutatóintézetek elindulnak-e azokon a pályázatokon, amelyeket az MTA-tól a kormány által elvont pénzekre írtak ki. Az elnökségi ülés kezdete előtt az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) élőláncos tüntetést tartott a Széchenyi téri székháznál, hogy így bírják rá az elnökséget, ne engedjenek a kormány nyomásának, ne induljanak a pályázatokon, az elnökség pedig tegyen meg mindent az MTA-ról leválasztani kívánt kutatóhálózat egyben tartásáért.

Az elnökség akkor úgy döntött, egyelőre nem indulnak a pályázatokon, a támogatási igényeket összegyűjtik, és csak akkor fogják beadni, ha Palkovics László írásba adja, hogy az intézetek megkapják a költségvetésben nekik szánt pénzt, amelyet a minisztérium egyelőre visszatart.

Akkor arról is döntöttek, hogy tárgyalásokat kezdenek a miniszterrel, ami el is indult: az MTA most azt írja, február 15-én, majd február 22-én is zajlottak tárgyalások, Palkovics mindkét alkalommal tiszteletét tette az Akadémián.

Hogy a két alkalommal miről volt szó, azt egyelőre nem tudni, az MTA most azt írta, a felek közös döntése miatt nem árultak el erről semmit, de a kutatóintézetek vezetőit tájékoztatták a fejleményekről, és nyilván ez lesz a témája a keddi elnökségi ülésnek is, amely után az MTA közleményt fog kiadni. Azt nem tudni, Lovász László MTA-elnök milyen javaslattal áll majd elő, de úgy tudjuk, a többség támogatja azt.