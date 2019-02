Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a63e120-1fd7-4a74-b562-daccdb70d8f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Támogatókat keresnek a pécsi önkéntes tűzoltók, mert bevetés közben tönkrement a tűzoltóautójuk, amit használtan, adományokból vettek.","shortLead":"Támogatókat keresnek a pécsi önkéntes tűzoltók, mert bevetés közben tönkrement a tűzoltóautójuk, amit használtan...","id":"20190224_Tonkrement_az_adomanyokbol_vett_pecsi_tuzoltoauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a63e120-1fd7-4a74-b562-daccdb70d8f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df27c7b7-2268-46db-a3a7-963f5df5267c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_Tonkrement_az_adomanyokbol_vett_pecsi_tuzoltoauto","timestamp":"2019. február. 24. 19:28","title":"Tönkrement az adományokból vett pécsi tűzoltóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901c8ce9-6de9-4f50-a101-8b6e2f28a829","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tervek szerint 2025-re már az eladott Porschék fele hibrid vagy teljesen elektromos lesz.","shortLead":"A tervek szerint 2025-re már az eladott Porschék fele hibrid vagy teljesen elektromos lesz.","id":"20190224_Lipcseben_keszul_majd_a_Porsche_Macan_elektromos_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=901c8ce9-6de9-4f50-a101-8b6e2f28a829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bead15-d080-43fd-a884-dac921259f40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_Lipcseben_keszul_majd_a_Porsche_Macan_elektromos_valtozata","timestamp":"2019. február. 24. 15:33","title":"Készülhet a Porsche Macan elektromos változata Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több európai nagyvárosban már idén 5G-re kapcsolja hálózata egy részét a Vodafone – jelentette be a vállalat a barcelonai Mobile World Congress (MWC) szakkiállításon.","shortLead":"Több európai nagyvárosban már idén 5G-re kapcsolja hálózata egy részét a Vodafone – jelentette be a vállalat...","id":"20190225_vodafone_5g_keszulekek_mwc_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c514b1ce-9428-438a-84c0-f455b653d19e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_vodafone_5g_keszulekek_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 17:03","title":"Vodafone: még 2019-ben elindul az 5G több nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap alatt befutottak az új Samsung Galaxy S10-ek első teljesítménytesztjei.","shortLead":"Néhány nap alatt befutottak az új Samsung Galaxy S10-ek első teljesítménytesztjei.","id":"20190224_samsung_galaxy_s10_s10plus_iphone_xs_max_teljesitmenyteszt_antutu_geekbench_gfx_3_manhattan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b631b7b3-36ed-4170-8ade-a716aea5a253","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_samsung_galaxy_s10_s10plus_iphone_xs_max_teljesitmenyteszt_antutu_geekbench_gfx_3_manhattan","timestamp":"2019. február. 25. 14:03","title":"A tavalyi iPhone-t nem verik az új Galaxy S10-ek, mi lesz a többiek idei telefonjaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak március végén érkezik majd meg a Huawei legújabb P-sorozata, a P30-as mobilok, már most is lehet tudni róluk jó néhány dolgot. Ezúttal a kijelző került a képbe.","shortLead":"Bár csak március végén érkezik majd meg a Huawei legújabb P-sorozata, a P30-as mobilok, már most is lehet tudni róluk...","id":"20190224_huawei_p30_lite_okostelefon_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1a0238-bc8d-41a4-95c9-f9ae842e02bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_huawei_p30_lite_okostelefon_android","timestamp":"2019. február. 24. 11:03","title":"Kiderült, milyen kijelzővel érkezhet a Huawei P30 legolcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5746eed-bd31-46b4-889a-dbe060fa2b2f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt 5,3 százalékkal sikerült megnövelniük 266 milliárd forintos kezdőtőkéjüket.","shortLead":"Négy év alatt 5,3 százalékkal sikerült megnövelniük 266 milliárd forintos kezdőtőkéjüket.","id":"201908__pallas_athenealapitvanyok__belterjes_biznisz__novekedesi_hitel_bank__cifra_palota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5746eed-bd31-46b4-889a-dbe060fa2b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30107f3b-4a82-4c5e-b7f7-88bada2c7c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201908__pallas_athenealapitvanyok__belterjes_biznisz__novekedesi_hitel_bank__cifra_palota","timestamp":"2019. február. 24. 10:00","title":"Nem az üzleti siker netovábbja, amit az MNB-s alapítványok eddig összehoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472932f3-2b9c-4176-9540-d4158d63dca8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Manchester City megvédte címét az angol labdarúgó Ligakupában, miután a vasárnapi, londoni döntőben tizenegyespárbajt követően legyőzte a Chelsea-t. A londoniaknál volt dráma bőven.","shortLead":"A Manchester City megvédte címét az angol labdarúgó Ligakupában, miután a vasárnapi, londoni döntőben tizenegyespárbajt...","id":"20190224_chelsea_manchester_united_angol_ligakupa_maurizio_sarri_kepa_arrizabalaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=472932f3-2b9c-4176-9540-d4158d63dca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c70701-7c08-416c-be47-c1166324b55a","keywords":null,"link":"/sport/20190224_chelsea_manchester_united_angol_ligakupa_maurizio_sarri_kepa_arrizabalaga","timestamp":"2019. február. 24. 21:12","title":"Ilyet még nem látott a futballvilág: ellenszegült edzőjének a Chelsea kapusa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos fenyegetéseket kapott az önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kikiáltó Juan Guaidó ellenzéki vezető – közölte hétfőn bogotái ülésén a 14 amerikai országot tömörítő limai csoport.","shortLead":"Halálos fenyegetéseket kapott az önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kikiáltó Juan Guaidó ellenzéki vezető – közölte...","id":"20190226_Halalos_fenyegeteseket_kapott_Venezuela_ellenzeki_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2a2ac7-e398-4af0-83ca-28e9cb7510bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Halalos_fenyegeteseket_kapott_Venezuela_ellenzeki_vezetoje","timestamp":"2019. február. 26. 05:01","title":"Halálos fenyegetéseket kapott Venezuela új, ellenzéki vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]