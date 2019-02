Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai állami hírügynökség kommentárban figyelmeztette a Kim Dzsong Unnal találkozni készülő Donald Trump amerikai elnököt, hogy ha hallgat a kétkedőkre, történelmi lehetőséget szalaszthat el.","shortLead":"Az észak-koreai állami hírügynökség kommentárban figyelmeztette a Kim Dzsong Unnal találkozni készülő Donald Trump...","id":"20190224_Trump_figyelmeztetest_kapott_EszakKoreatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445f4d9f-eb6d-48d6-b2c2-e1584c2222c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Trump_figyelmeztetest_kapott_EszakKoreatol","timestamp":"2019. február. 24. 18:58","title":"Trump figyelmeztetést kapott Észak-Koreától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6803dca1-5a1a-47b8-a210-91a5af14aa2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körbefotóztuk a spanyol király luxusautóját, mely abszolút egyedi azonosítóval közlekedik a forgalomban.","shortLead":"Körbefotóztuk a spanyol király luxusautóját, mely abszolút egyedi azonosítóval közlekedik a forgalomban.","id":"20190226_vajon_mit_szolna_a_veda_a_kiralyi_mercedes_rendszamtablajahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6803dca1-5a1a-47b8-a210-91a5af14aa2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8c66de-cacc-4c3a-bac1-fe55316219e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_vajon_mit_szolna_a_veda_a_kiralyi_mercedes_rendszamtablajahoz","timestamp":"2019. február. 26. 06:41","title":"Vajon mit szólna a VÉDA a királyi Mercedes rendszámtáblájához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fél 7-kor induló barcelonai járat fedélzetén történt lopás.","shortLead":"A fél 7-kor induló barcelonai járat fedélzetén történt lopás.","id":"20190226_Lopas_miatt_kozel_egyoras_kesessel_tudott_csak_felszallni_egy_repulo_Ferihegyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0106ab86-3557-4a33-8c6a-2b479c263bec","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Lopas_miatt_kozel_egyoras_kesessel_tudott_csak_felszallni_egy_repulo_Ferihegyrol","timestamp":"2019. február. 26. 10:11","title":"Lopás miatt közel egyórás késéssel tudott csak felszállni egy repülő Ferihegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a686da2-bcd4-4d1b-b3ed-35dd57118893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végigröhögi a buszon ülő ír rögbiválogatott az utat.","shortLead":"Végigröhögi a buszon ülő ír rögbiválogatott az utat.","id":"20190225_autos_video_olasz_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a686da2-bcd4-4d1b-b3ed-35dd57118893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5dd30c-eae4-491c-9b5d-79f9b50cf7e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_autos_video_olasz_rendor","timestamp":"2019. február. 25. 14:44","title":"Mint egy csendőrvígjáték, ahogy az olaszok felvezetnek egy VIP-buszt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acca4ffa-57be-42b2-9764-9601e54e1915","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Panasonic frankfurti eseményére is magával vitte egyik érdekes fejhallgatóját. A HD605N egyetlen mozdulattal csendre inthető, ami a zúgó városi élet során kimondottan hasznos funkció.","shortLead":"A Panasonic frankfurti eseményére is magával vitte egyik érdekes fejhallgatóját. A HD605N egyetlen mozdulattal csendre...","id":"20190224_panasonic_convention_2019_panasonic_hd605n_zajszuros_fejhallgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acca4ffa-57be-42b2-9764-9601e54e1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaa7bec-8e73-4013-b523-161145446f03","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_panasonic_convention_2019_panasonic_hd605n_zajszuros_fejhallgato","timestamp":"2019. február. 24. 16:03","title":"Sokszor praktikus: ez a fejhallgató automatikusan lenémul, ha hirtelen a füléhez kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a850486b-a559-4547-99d2-1e42100a22c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a 2019-es évre szánt csúcsmobilját, mellé pedig további három készüléket is.","shortLead":"A Sony a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a 2019-es évre szánt csúcsmobilját, mellé pedig további három...","id":"20190225_sony_xperia_1_xperia_10_xperia_10_plus_xperia_l3_okostelefon_bemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a850486b-a559-4547-99d2-1e42100a22c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c67c5ee-0116-4796-aa9b-5e0d3b5f3aab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_sony_xperia_1_xperia_10_xperia_10_plus_xperia_l3_okostelefon_bemutato","timestamp":"2019. február. 25. 11:43","title":"Itt a Sony legújabb csúcsmobilja, ami egy dologban már biztosan világelső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a Flo nevű menstruációs cikluskövető alkalmazás oszt meg szenzitív adatokat a Facebookkal a felhasználók beleegyezése nélkül. A Wall Street Journal más programokat is talált, amelyek hasonló módon üzemelnek. ","shortLead":"Nem csak a Flo nevű menstruációs cikluskövető alkalmazás oszt meg szenzitív adatokat a Facebookkal a felhasználók...","id":"20190225_facebook_adattovabbitas_szemelyes_adattal_valo_visszaeles_flo_period_ovulation_tracker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d2dbb-ed97-4391-bab3-110104ac4560","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_facebook_adattovabbitas_szemelyes_adattal_valo_visszaeles_flo_period_ovulation_tracker","timestamp":"2019. február. 25. 16:33","title":"Azt hiszi, hogy a kedvenc alkalmazása nem gyűjti önről az adatokat? Simán lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df25954-7c39-40b7-a1dc-7983991e6e06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly bemutatott SD Express után az SD Association ezúttal a microSD Expressről rántotta le a leplet, ami a jövő mobiljaiban (és drónjaiban) lesz majd igazán hatékony. ","shortLead":"A tavaly bemutatott SD Express után az SD Association ezúttal a microSD Expressről rántotta le a leplet, ami a jövő...","id":"20190225_microsd_kartya_adatatviteli_sebesseg_microsd_express_sd_association_memoriakartya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1df25954-7c39-40b7-a1dc-7983991e6e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8342c94a-0547-4f52-b58f-8f4f44f1459a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_microsd_kartya_adatatviteli_sebesseg_microsd_express_sd_association_memoriakartya","timestamp":"2019. február. 25. 13:33","title":"Megcsinálták az új microSD kártyát, szupersebességgel dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]