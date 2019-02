Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69ec6acc-0b88-41e5-a52a-8ba3364fe156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herman Van Rompuy a hétvégén azt mondta: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban.","shortLead":"Herman Van Rompuy a hétvégén azt mondta: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban.","id":"20190225_Az_Europai_Tanacs_volt_elnoke_is_kizarna_Orbant_a_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ec6acc-0b88-41e5-a52a-8ba3364fe156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a493f25c-ef99-42aa-ba3a-9e7fbf748a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Az_Europai_Tanacs_volt_elnoke_is_kizarna_Orbant_a_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 25. 14:47","title":"Az Európai Tanács volt elnöke is kizárná Orbánt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a74ed3b-56b2-4af3-93cb-5069f46af7b1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Péni István kvótát szerzett a 2020-as tokiói olimpiára vasárnap az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán, melyen megnyerte a férfiak kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses összetett számát.","shortLead":"Péni István kvótát szerzett a 2020-as tokiói olimpiára vasárnap az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán, melyen...","id":"20190224_Peni_Istvan_aranyermet_szerzett_a_sportlovovilagkupan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a74ed3b-56b2-4af3-93cb-5069f46af7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bc5d96-bf0d-4cf0-a4bf-691e11ac6c69","keywords":null,"link":"/sport/20190224_Peni_Istvan_aranyermet_szerzett_a_sportlovovilagkupan","timestamp":"2019. február. 24. 10:58","title":"Péni István aranyérmet szerzett a sportlövő-világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c18bb0-7fc5-47e9-aa08-d7d375fdd0cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci gárdisták eddig fémsisakokat hordtak, ezek azonban alig szellőztek, és nagyon nehezek voltak. A testőrség 3D-nyomtatással orvosolta a problémát. ","shortLead":"A svájci gárdisták eddig fémsisakokat hordtak, ezek azonban alig szellőztek, és nagyon nehezek voltak. A testőrség...","id":"20190225_papa_svajci_garda_3d_nyomtatas_sisak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4c18bb0-7fc5-47e9-aa08-d7d375fdd0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901a633a-23d8-4313-8348-c06032d09782","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_papa_svajci_garda_3d_nyomtatas_sisak","timestamp":"2019. február. 25. 17:33","title":"3D-nyomtatással készült sisakokat kaptak a pápa testőrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40490d83-b7ed-4f1c-b29d-af7fdcf9f6a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Richard Branson nyáron szeretné követni a súlytalanságba űrturista vállalatának két pilótáját.","shortLead":"Richard Branson nyáron szeretné követni a súlytalanságba űrturista vállalatának két pilótáját.","id":"20190224_Videon_ahogy_a_Virgin_Galactic_pilotait_kilovik_az_urben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40490d83-b7ed-4f1c-b29d-af7fdcf9f6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32494d1b-57a5-4f31-b380-6ffdaf6fd8c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Videon_ahogy_a_Virgin_Galactic_pilotait_kilovik_az_urben","timestamp":"2019. február. 24. 11:20","title":"Videón, ahogy a Virgin Galactic pilótáit kilövik a hordozórakétáról az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli frakcióülést kezdeményeztek a Néppártban a magyar plakátkampány miatt, de egyelőre nincs napirenden a Junckert és Sorost támadó plakát.","shortLead":"Rendkívüli frakcióülést kezdeményeztek a Néppártban a magyar plakátkampány miatt, de egyelőre nincs napirenden...","id":"20190226_Az_Europai_Neppart_nem_targyalja_Orbanek_plakatkampanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd154b58-5bd3-4fcc-8414-6cd368cc19e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Az_Europai_Neppart_nem_targyalja_Orbanek_plakatkampanyat","timestamp":"2019. február. 26. 09:23","title":"Az Európai Néppárt nem tárgyalja Orbánék plakátkampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leginkább azokban az európai országokban ugrott meg az oltásszkeptikusok aránya, ahol a legtöbb szavazatot kapták a populista pártok – állítják a The Guardian című brit lapban ismertetett kutatás szerzői, akik szerint a tanulmánynak konkrét haszna is van: a tudósok és orvosok a populista pártok népszerűségének megfigyelésével előre felkészülhetnek az oltásellenesek táborának kiszélesedésére és a különféle járványos betegségek, például a kanyaró terjedésére.","shortLead":"Leginkább azokban az európai országokban ugrott meg az oltásszkeptikusok aránya, ahol a legtöbb szavazatot kapták...","id":"20190225_Ott_no_a_leggyorsabban_a_kanyarosok_szama_ahol_erosek_a_populistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0533ea1-483b-4afc-8c40-79f2d2ce3996","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Ott_no_a_leggyorsabban_a_kanyarosok_szama_ahol_erosek_a_populistak","timestamp":"2019. február. 25. 16:46","title":"Ott nő a leggyorsabban a kanyarósok száma, ahol erősek a populisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b093909d-b436-44ee-9fb4-261ab05dc2b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek lába két ág között ragadt, amikor megpróbált felmászni a fára.","shortLead":"A gyerek lába két ág között ragadt, amikor megpróbált felmászni a fára.","id":"20190225_katasztrofavedelem_tuzoltok_fara_maszas_motoros_furesz_kislany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b093909d-b436-44ee-9fb4-261ab05dc2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1edb6f0-4ffb-4869-9bcb-33537ce67608","keywords":null,"link":"/elet/20190225_katasztrofavedelem_tuzoltok_fara_maszas_motoros_furesz_kislany","timestamp":"2019. február. 25. 16:22","title":"Tűzoltóknak kellett kimenteniük egy fába szorult kislányt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kimaradt az összeállításból, amelyben az elmúlt egy év filmes halottaira emlékeztek.","shortLead":"Kimaradt az összeállításból, amelyben az elmúlt egy év filmes halottaira emlékeztek.","id":"20190225_Andy_Vajnarol_megfeledkeztek_az_Oscargalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71d78e7-0dc8-4aa9-9740-c41960e675a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Andy_Vajnarol_megfeledkeztek_az_Oscargalan","timestamp":"2019. február. 25. 07:23","title":"Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]