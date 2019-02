Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Elhalasztják a védővámok emelését.","shortLead":"Elhalasztják a védővámok emelését.","id":"20190225_Trump_visszakozik_a_vamhaboruban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebba6a2c-1d36-4bde-beab-944597b3bf7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_Trump_visszakozik_a_vamhaboruban","timestamp":"2019. február. 25. 06:23","title":"Trump visszakozik a vámháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szédületes gazdasági siker.","shortLead":"Szédületes gazdasági siker.","id":"20190226_30_ezer_negyzetmeternyi_ingatlant_szerzett_egy_ev_alatt_Tiborcz_es_Meszaros_vagyonkezeloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5acacc-17b0-42e5-9230-dc7f86aa6537","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_30_ezer_negyzetmeternyi_ingatlant_szerzett_egy_ev_alatt_Tiborcz_es_Meszaros_vagyonkezeloje","timestamp":"2019. február. 26. 12:34","title":"30 ezer négyzetméternyi ingatlant szerzett egy év alatt Tiborcz és Mészáros vagyonkezelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741e2542-13b6-4ecd-b6da-e98b788fad09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több felvétel kerül fel a netre a vasárnap délután bemutatott Mate X-ről. A Huawei hajtogathatós telefonját az Engadget újságíróinak is sikerült kipróbálniuk.","shortLead":"Egyre több felvétel kerül fel a netre a vasárnap délután bemutatott Mate X-ről. A Huawei hajtogathatós telefonját...","id":"20190225_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_mwc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=741e2542-13b6-4ecd-b6da-e98b788fad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a361d95-a7e6-485a-a537-9907b78d478f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 20:03","title":"Itt van közelről a Huawei csodamobilja, az összehajtható Mate X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány összeállítás mély nyomot hagyott bennünk, és el is mondjuk miért. Lapozza végig velünk a legszebb, legérdekesebb, legmeghökkentőbb ruhák galériáját!","shortLead":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány...","id":"20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a172c157-2f01-4f2e-9d8d-9191a33668ab","keywords":null,"link":"/elet/20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","timestamp":"2019. február. 25. 10:52","title":"A turkálós összeállítástól a 128 karátos gyémántig – ezek voltak az Oscar szettjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leginkább azokban az európai országokban ugrott meg az oltásszkeptikusok aránya, ahol a legtöbb szavazatot kapták a populista pártok – állítják a The Guardian című brit lapban ismertetett kutatás szerzői, akik szerint a tanulmánynak konkrét haszna is van: a tudósok és orvosok a populista pártok népszerűségének megfigyelésével előre felkészülhetnek az oltásellenesek táborának kiszélesedésére és a különféle járványos betegségek, például a kanyaró terjedésére.","shortLead":"Leginkább azokban az európai országokban ugrott meg az oltásszkeptikusok aránya, ahol a legtöbb szavazatot kapták...","id":"20190225_Ott_no_a_leggyorsabban_a_kanyarosok_szama_ahol_erosek_a_populistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0533ea1-483b-4afc-8c40-79f2d2ce3996","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Ott_no_a_leggyorsabban_a_kanyarosok_szama_ahol_erosek_a_populistak","timestamp":"2019. február. 25. 16:46","title":"Ott nő a leggyorsabban a kanyarósok száma, ahol erősek a populisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakás most 165 négyzetméter. Havi 64 ezerért. Vagy kevesebbért.","shortLead":"A lakás most 165 négyzetméter. Havi 64 ezerért. Vagy kevesebbért.","id":"20190226_Meglepoen_olcson_berel_budai_lakast_Semjen_Zsolt_kituntetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c650ce0f-2637-440d-8a99-53cb01807cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Meglepoen_olcson_berel_budai_lakast_Semjen_Zsolt_kituntetoje","timestamp":"2019. február. 26. 09:12","title":"Meglepően olcsón bérel budai lakást Semjén Zsolt kitüntetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi olimpiai bajnok birkózó végig tagadta az ellene felhozott vádakat.","shortLead":"A korábbi olimpiai bajnok birkózó végig tagadta az ellene felhozott vádakat.","id":"20190226_Felfuggesztett_bortont_kapott_adocsalas_miatt_Novenyi_Norbert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4386e600-c50a-4625-968e-bbc9124fbfba","keywords":null,"link":"/sport/20190226_Felfuggesztett_bortont_kapott_adocsalas_miatt_Novenyi_Norbert","timestamp":"2019. február. 26. 06:24","title":"Felfüggesztett börtönt kapott adócsalás miatt Növényi Norbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3432aa-909d-48f8-a403-94207b49d46d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyértelmű, hogy a vasárnapi Oscar-díj-átadó legintimebb pillanata volt, amikor Bradley Cooper és Lady Gaga közösen előadták a Csillag születik Shallow című betétdalát. De míg a közönség olvadozott, az interneten közben azonnal beindult a mémgyár. ","shortLead":"Egyértelmű, hogy a vasárnapi Oscar-díj-átadó legintimebb pillanata volt, amikor Bradley Cooper és Lady Gaga közösen...","id":"20190225_Beinditotta_az_internet_fantaziajat_Lady_Gaga_es_Bradley_Cooper_majdnemcsokja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc3432aa-909d-48f8-a403-94207b49d46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dab82c-6341-407b-a5f7-bb9ebda5d828","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Beinditotta_az_internet_fantaziajat_Lady_Gaga_es_Bradley_Cooper_majdnemcsokja","timestamp":"2019. február. 25. 09:45","title":"Beindította az internet fantáziáját Lady Gaga és Bradley Cooper majdnem csókja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]