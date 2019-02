Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"Eörsi Mátyás","category":"velemeny","description":"Egy régi emlék.","shortLead":"Egy régi emlék.","id":"20190225_Mikent_zarnak_ki_egy_partot_a_nemzetkozi_partcsaladjabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19d9d25-298a-4472-a4dc-98659e9f9cc2","keywords":null,"link":"/velemeny/20190225_Mikent_zarnak_ki_egy_partot_a_nemzetkozi_partcsaladjabol","timestamp":"2019. február. 25. 13:51","title":"Miként zárnak ki egy pártot a nemzetközi pártcsaládjából? Kérdezzék Orbánt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendezni akarta kapcsolatukat.","shortLead":"Rendezni akarta kapcsolatukat.","id":"20190226_Beismerte_tettet_a_kajarpeci_gyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8250428-6bee-4317-a98e-e3482e64cc61","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Beismerte_tettet_a_kajarpeci_gyilkos","timestamp":"2019. február. 26. 09:16","title":"Beismerte tettét a kajárpéci gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd5d26b-272d-408c-b271-f1f19140e2e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú teaserkampány után a Skoda bemutatta a harmadik városi szabadidő-autóját, a Kamiqot, amely kisebb, mint a kínálatukban jelenleg kapható Skoda Karoq és a Skoda Kodiaq.","shortLead":"Hosszú teaserkampány után a Skoda bemutatta a harmadik városi szabadidő-autóját, a Kamiqot, amely kisebb, mint...","id":"20190226_Hivatalos_Itt_a_Skoda_Kamiq__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbd5d26b-272d-408c-b271-f1f19140e2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6320b7-280b-4d30-a23c-6bd5ed37ba85","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_Hivatalos_Itt_a_Skoda_Kamiq__video","timestamp":"2019. február. 26. 10:13","title":"Hivatalos, itt a Skoda legkisebb SUV-ja, a Kamiq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenről volt szó a válaszban, csak az alapnyugdíjról nem. ","shortLead":"Mindenről volt szó a válaszban, csak az alapnyugdíjról nem. ","id":"20190225_Rakerdeztek_a_kormanynal_az_alapnyugdijra_ime_a_valasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39ce5a9-6338-498d-ac30-cb4e10fd4c42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_Rakerdeztek_a_kormanynal_az_alapnyugdijra_ime_a_valasz","timestamp":"2019. február. 25. 12:52","title":"Rákérdeztek a kormánynál az alapnyugdíjra, íme a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d89fcf-a698-4892-8104-8f5f2482c284","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Angol sajtóértesülések szerint Theresa May a Brexit elhalasztásáról szavaztatná meg a képviselőket, ha nem fogadják el az EU-val kötött megállapodást.","shortLead":"Angol sajtóértesülések szerint Theresa May a Brexit elhalasztásáról szavaztatná meg a képviselőket, ha nem fogadják el...","id":"20190226_A_Brexit_elhalasztasara_keszulhet_a_brit_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4d89fcf-a698-4892-8104-8f5f2482c284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b589bfb6-741c-43e2-ba51-c012bad8a9df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_A_Brexit_elhalasztasara_keszulhet_a_brit_miniszterelnok","timestamp":"2019. február. 26. 12:10","title":"A Brexit elhalasztására készülhet a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ezután derül ki, kuruttyolt-e a partján valami E.T.-féle béka.","shortLead":"Még ezután derül ki, kuruttyolt-e a partján valami E.T.-féle béka.","id":"20190226_Ime_a_Mars_osi_folyoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f81ebc2-c159-4de8-9277-aef591b1a3bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_Ime_a_Mars_osi_folyoi","timestamp":"2019. február. 26. 11:51","title":"Lefotózta a Mars ősi folyóit az európai űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f144d075-1df5-43ed-803f-378119fb027c","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Auschwitzot könnyű olyan horrornak látni, amelynek soha többé nem szabad megtörténnie, de ha ezt komolyan is gondoljuk, akkor az oda vezető utat is ismerni kell – mondja Ruth Beckermann, a Jó estét, Mr. Waldheim! című film rendezője, aki a náci múltját elhallgató egykori osztrák államfő, Kurt Waldheim és a jelen populista vezetői között szoros kapcsolódást lát. Két tanulságot mindenesetre nagyon könnyű levonni a Waldheim-ügyet bemutató dokumentumfilmből: ha a náci múltról van szó, az áldozati szerep nagyon praktikus, és ha el tudod hitetni az emberekkel a hazugságokat, akkor győzni tudsz.","shortLead":"Auschwitzot könnyű olyan horrornak látni, amelynek soha többé nem szabad megtörténnie, de ha ezt komolyan is gondoljuk...","id":"20190226_Ruth_Beckermann_Auschwitzbol_nem_lehet_tanulni_semmit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f144d075-1df5-43ed-803f-378119fb027c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb80a50-67a9-4de9-a381-10d0b96fa801","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Ruth_Beckermann_Auschwitzbol_nem_lehet_tanulni_semmit","timestamp":"2019. február. 26. 10:45","title":"\"Ha el tudod hitetni a hazugságokat, akkor győzni tudsz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Méghogy diktátor!","shortLead":"Méghogy diktátor!","id":"20190226_Maduronak_nem_tetszettek_a_kerdesek_kidobjak_a_stabot_Venezuelabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042661c0-d572-4b0e-b24b-2848786ffed2","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Maduronak_nem_tetszettek_a_kerdesek_kidobjak_a_stabot_Venezuelabol","timestamp":"2019. február. 26. 07:05","title":"Madurónak nem tetszettek a kérdések, kidobják a stábot Venezuelából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]