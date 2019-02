Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István szocialista EP-képviselő az Európai Néppárt frakcióját szembesítette azzal, a Fidesz minden következmény nélkül lépheti át az átléphetetlennek mondott határokat, mégis maradhat a frakcióban.\r

","shortLead":"Ujhelyi István szocialista EP-képviselő az Európai Néppárt frakcióját szembesítette azzal, a Fidesz minden következmény...","id":"20190226_Az_EPben_trollkodta_meg_az_MSZP_a_kormany_legujabb_plakatkampanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac7bc84-d06e-4092-9ef0-05cfd546fe8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Az_EPben_trollkodta_meg_az_MSZP_a_kormany_legujabb_plakatkampanyat","timestamp":"2019. február. 26. 16:43","title":"Az EP-ben trollkodta meg az MSZP a kormány legújabb plakátkampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20beb626-31bd-4c50-a4d5-e7c69a91235a","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Nem túlzás, ennyit perkált forintra átszámítva egy amerikai gyűjtő a kétségtelenül ritkának számító több mint 200 éves régiségért.\r

","shortLead":"Nem túlzás, ennyit perkált forintra átszámítva egy amerikai gyűjtő a kétségtelenül ritkának számító több mint 200 éves...","id":"20190226_Hat_es_felmillio_forint_egy_dugohuzoert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20beb626-31bd-4c50-a4d5-e7c69a91235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b6a40d-eff5-48c5-be80-44ae6a056ccb","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Hat_es_felmillio_forint_egy_dugohuzoert","timestamp":"2019. február. 26. 17:59","title":"Hat és fél millió forint egy dugóhúzóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan vezetők kellenek, akik maguk is voltak munkások.","shortLead":"Olyan vezetők kellenek, akik maguk is voltak munkások.","id":"20190226_Audiszakszervezet_remegett_a_labunk_de_a_szervezettseg_sikert_hozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6073a9d-77f8-460d-9a22-96795ecb633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571525de-b244-4092-991c-9d2889ed7257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Audiszakszervezet_remegett_a_labunk_de_a_szervezettseg_sikert_hozott","timestamp":"2019. február. 26. 09:06","title":"Audi-szakszervezet: remegett a lábunk, de a szervezettség sikert hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf785cc-d462-44ae-ac07-1dad1bd1babc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elemeiről ismert Energizer a barcelonai MWC-n is büszkén mutogatja vadonatúj, 18 ezer mAh kapacitású akkumulátorral szerelt mobilját. Nehéz is lenne nem kiszúrni: az eszköz akkora, mintha két telefont olvasztottak volna egybe. ","shortLead":"Az elemeiről ismert Energizer a barcelonai MWC-n is büszkén mutogatja vadonatúj, 18 ezer mAh kapacitású akkumulátorral...","id":"20190226_energizer_power_max_p18k_pop_hosszu_uzemideju_telefon_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf785cc-d462-44ae-ac07-1dad1bd1babc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104a8eba-895d-4cb5-b29f-83af312967a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_energizer_power_max_p18k_pop_hosszu_uzemideju_telefon_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 26. 13:03","title":"Az igazi féltégla: ez a mobil egy hétig is bírja töltés nélkül, de megvan az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f7bcb2-d571-4b0a-9111-4a486d9f9585","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fejet – amely egy keresztes lovag múmiájához tartozott – el is vitték a dublini St Michan-templom kriptájából.","shortLead":"A fejet – amely egy keresztes lovag múmiájához tartozott – el is vitték a dublini St Michan-templom kriptájából.","id":"20190226_lefejezes_mumia_keresztes_lovag_dublin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91f7bcb2-d571-4b0a-9111-4a486d9f9585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2171772e-3292-4ed9-b080-6409780be6a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_lefejezes_mumia_keresztes_lovag_dublin","timestamp":"2019. február. 26. 17:33","title":"Lefejeztek egy 800 éves múmiát Dublinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyilvánosságra kerültek a menzaüzemeltetés szerződésének részletei.","shortLead":"Nyilvánosságra kerültek a menzaüzemeltetés szerződésének részletei.","id":"20190225_25_millios_szerzodest_kotott_a_Gundel_a_Miniszterelnokseggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203fc397-06c3-4d58-8707-c71cac83d5c5","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_25_millios_szerzodest_kotott_a_Gundel_a_Miniszterelnokseggel","timestamp":"2019. február. 25. 11:12","title":"25 milliós szerződést kötött a Gundel a Miniszterelnökséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő holttestét hozták ki a tűzoltók egy tiszalöki házból.","shortLead":"Egy férfi és egy nő holttestét hozták ki a tűzoltók egy tiszalöki házból.","id":"20190225_Ketten_meghaltak_szenmonoxidmergezesben_Tiszalokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd322567-33ac-4264-b8f8-948aa8f7604a","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Ketten_meghaltak_szenmonoxidmergezesben_Tiszalokon","timestamp":"2019. február. 25. 09:56","title":"Ketten meghaltak szén-monoxid-mérgezésben Tiszalökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1117366-5d41-4d67-965f-0b79b447f093","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az operatőr szerint méltatlan, hogy a januárban elhunyt Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-ceremónia szervezői.","shortLead":"Az operatőr szerint méltatlan, hogy a januárban elhunyt Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-ceremónia szervezői.","id":"20190226_Koltai_Lajos_nem_akarja_elhinni_hogy_Andy_Vajna_kimaradt_a_megemlekezesekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1117366-5d41-4d67-965f-0b79b447f093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16133d2-a21c-46f1-b67b-1f2bfbf7dd42","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Koltai_Lajos_nem_akarja_elhinni_hogy_Andy_Vajna_kimaradt_a_megemlekezesekbol","timestamp":"2019. február. 26. 09:08","title":"Koltai Lajos nem akarja elhinni, hogy Andy Vajna kimaradt a megemlékezésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]