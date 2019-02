Facebook-oldalán is közzétette Gyurcsány Ferenc azt a levelet, amit Angela Merkel német kancellárnak küldött. A téma Orbán Viktor és a magyar kormány Junckert és Sorost támadó plakátkampánya.

Drámai hangvételű levelében Gyurcsány azt írja, dacára régebbi vitáiknak, rendkívül sokra tartja Merkelt, amit Németországért és egy erősebb Európáért tett, tesz. Azt mondja, súlyos oka van, amiért ír:

Nagyon sokan, köztük én is, azt gondoljuk, hogy Magyarországon fojtogató lett a légkör, a tény, hogy a mai magyar kormány nem Európa egységén, hanem bomlasztásán munkálkodik, az az Ön felelőssége is.

Számára egyre nehezebben elfogadható módon, de Merkel „végső soron szemet huny Orbán miniszterelnök önkényuralmat teremtő, Európa-ellenes politikája felett. Nem Ön tartja hatalomban a magyar miniszterelnököt – hiszen mi vagyunk a választók –, de mentegető, elnéző politikájával akarva-akaratlanul hozzájárul ahhoz.”

Ezekben napokban sok tízmillió eurós állami pénzből plakátolják ki országszerte, hogy az Európai Unió bevándorláspárti többsége, benne a Néppárt, Magyarországra tör. Olvastam nyilatkozatát, hogy Ön ezzel nem ért egyet, és majd ezt el fogja mondani a magyar miniszterelnöknek. Nem naivitásból kérdezem: és akkor mi lesz? Marad a megtévesztett, félrevezetett magyar nép, az erős Európa-ellenes hangulat, a manipuláció. Arra kérem, hogy amilyen bátran kiállt sokszor elvei, meggyőződése mellett, most se tegyen mást. Ha Németország szemet huny a magyar kormány politikája felett, és csak szavakban áll ki Európa mellett, akkor iszonyatos évek várnak ránk. Európára is, Magyarországra is. Tudom, hogy érti, mit kérek. Nem én, a magyar választók legalább fele, akik még reménykednek Németországban. És Önben.