[{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programja, valamint a nemzeti jelentőségű vajdasági magyar intézmények programjai és megkezdett beruházásai megvalósításához szükséges forrás biztosításáról döntött a kormány. Az ezekről szóló kormányhatározatok a Magyar Közlöny hétfői számában jelentek meg.","shortLead":"A kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programja, valamint a nemzeti jelentőségű vajdasági magyar intézmények...","id":"20190225_karpatalja_vajdasag_magyar_kozlony_kormany_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00c651b-e66f-421f-bd91-678d8eca9d86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_karpatalja_vajdasag_magyar_kozlony_kormany_tamogatas","timestamp":"2019. február. 25. 22:02","title":"12 milliárdot oszt szét a kormány Kárpátalján és a Vajdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korallzátonyoknak 9-12 évre van szükségük a teljes regenerálódáshoz egy-egy jelentős természeti katasztrófa, például a globális felmelegedés okozta tömeges korallfehéredés vagy pusztító erejű vihar után – állapították meg az ausztráliai Southern Cross Egyetem kutatói.","shortLead":"A korallzátonyoknak 9-12 évre van szükségük a teljes regenerálódáshoz egy-egy jelentős természeti katasztrófa, például...","id":"20190225_korallzatonyok_teljes_regeneralodasa_egy_tomeges_korallfeheredes_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d10e2-9dc9-4038-8d8b-c808aa4a9b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_korallzatonyok_teljes_regeneralodasa_egy_tomeges_korallfeheredes_utan","timestamp":"2019. február. 25. 13:03","title":"Oda kellene figyelnünk rájuk: 9-12 évükbe telik a koralloknak, mire felépülnek egy \"betegségből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megállapodás nélküli Brexit esetén egyrészt hirtelen áremelkedés várható, másrészt valóban fennáll a kockázata az áruhiánynak. ","shortLead":"Megállapodás nélküli Brexit esetén egyrészt hirtelen áremelkedés várható, másrészt valóban fennáll a kockázata...","id":"20190227_Brexit_A_brit_kormany_szerint_is_valos_veszely_az_elelmiszerhiany_kialakulasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784ebf55-2fef-4145-afa8-f3ea9eb47114","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Brexit_A_brit_kormany_szerint_is_valos_veszely_az_elelmiszerhiany_kialakulasa","timestamp":"2019. február. 27. 05:58","title":"Brexit: A brit kormány szerint is valós veszély az élelmiszerhiány kialakulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20beb626-31bd-4c50-a4d5-e7c69a91235a","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Nem túlzás, ennyit perkált forintra átszámítva egy amerikai gyűjtő a kétségtelenül ritkának számító több mint 200 éves régiségért.\r

","shortLead":"Nem túlzás, ennyit perkált forintra átszámítva egy amerikai gyűjtő a kétségtelenül ritkának számító több mint 200 éves...","id":"20190226_Hat_es_felmillio_forint_egy_dugohuzoert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20beb626-31bd-4c50-a4d5-e7c69a91235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b6a40d-eff5-48c5-be80-44ae6a056ccb","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Hat_es_felmillio_forint_egy_dugohuzoert","timestamp":"2019. február. 26. 17:59","title":"Hat és fél millió forint egy dugóhúzóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195f0794-0db0-426f-80f7-6b31885ce95a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az 5G valósággá válik 2019-ben – fogalmazott Claudia Nemat, a Deutsche Telekom (DT) igazgatótanácsának technológiáért és innovációért felelős tagja hétfő délután, a Barcelonában zajló Mobile World Congress (MWC) szakkiállításon annak kapcsán, hogy a telekommunikációs vállalat a következő hónapokban Európa-szerte berúgja a következő generációs mobilhálózatok motorját.","shortLead":"Az 5G valósággá válik 2019-ben – fogalmazott Claudia Nemat, a Deutsche Telekom (DT) igazgatótanácsának technológiáért...","id":"20190225_deutsche_telekom_5g_halozat_mwc_2019_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195f0794-0db0-426f-80f7-6b31885ce95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c616d683-2716-4c0b-93c7-41d7228118ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_deutsche_telekom_5g_halozat_mwc_2019_magyarorszag","timestamp":"2019. február. 25. 14:43","title":"Indul az 5G: a Telekom 150 antennát kapcsol fel Európában, Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országgyűlési határozati javaslattá konvertálja az LMP azt a diplomáciai nyilatkozatot, amit Orbán Viktor is aláírt, pedig ebben elítélik a menekültekkel kapcsolatos gyűlöletkeltést. Így a fideszes képviselőknek dönteniük kell: vagy szembemennek a kormány migránsozó politikájával, vagy leszavazzák azt, amit maga a főnökük szentesített.\r

