[{"available":true,"c_guid":"0c5f07e1-a5a1-4787-886a-3bdef5de7570","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk a toplistát, melyet a jelenleg kapható legnagyobb e-hatótávú autók uralnak. Az első helyezettel 63 kilométert lehet megtenni a benzinmotor beindulása nélkül.","shortLead":"Mutatjuk a toplistát, melyet a jelenleg kapható legnagyobb e-hatótávú autók uralnak. Az első helyezettel 63 kilométert...","id":"20190227_eminens_hibridek_ezek_a_modellek_birjak_legtovabb_neman_elektromosan_toplista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c5f07e1-a5a1-4787-886a-3bdef5de7570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c323a72b-bd02-4c95-b083-903bbe21c7b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_eminens_hibridek_ezek_a_modellek_birjak_legtovabb_neman_elektromosan_toplista","timestamp":"2019. február. 27. 13:21","title":"Eminens hibridek: ezek a modellek bírják legtovább némán elektromosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2836303b-5dec-4eb3-8af8-626e7951cd3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baden-Württemberg kormánya lemondta Szijjártó Péter péntekre tervezett stuttgarti látogatását az \"európai értékeket sértő\" magyar plakátkampány miatt. Ez a német tartomány a jelentős magyar beruházásokat megvalósító Mercedes és Bosch hazája.","shortLead":"Baden-Württemberg kormánya lemondta Szijjártó Péter péntekre tervezett stuttgarti látogatását az \"európai értékeket...","id":"20190227_Nemet_pofon_a_Junckerplakatert_Szijjarto_nem_mehet_a_Mercedes_fovarosaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2836303b-5dec-4eb3-8af8-626e7951cd3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa4e85b-5101-4459-ac01-7a78c3c67d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Nemet_pofon_a_Junckerplakatert_Szijjarto_nem_mehet_a_Mercedes_fovarosaba","timestamp":"2019. február. 27. 09:15","title":"Német pofon a Juncker-plakátért: Szijjártó nem mehet a Mercedes fővárosába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4721-6ab5-43f9-97e4-827a4527745f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több nyugati számot obszcénnak minősítettek.","shortLead":"Több nyugati számot obszcénnak minősítettek.","id":"20190227_Tul_pornos_Ed_Sheeran_es_Ariana_Grande_dala_Indonezianak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4721-6ab5-43f9-97e4-827a4527745f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e25fcc1-9a56-4019-bafe-1aa1e0c9b563","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Tul_pornos_Ed_Sheeran_es_Ariana_Grande_dala_Indonezianak","timestamp":"2019. február. 27. 07:51","title":"Túl pornós Ed Sheeran és Ariana Grande dala Indonéziának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25696ace-b9d4-4a14-974a-9ca7599ba48d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 3000 négyzetméteres tokiói Roastery nemcsak ezért lesz különleges. ","shortLead":"A 3000 négyzetméteres tokiói Roastery nemcsak ezért lesz különleges. ","id":"20190227_Vattacukros_fekete_tea_lattet_is_arulnak_majd_a_vilag_legnagyobb_Starbucks_uzleteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25696ace-b9d4-4a14-974a-9ca7599ba48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2265ab45-6db6-4c2c-976f-bcef0b5681ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_Vattacukros_fekete_tea_lattet_is_arulnak_majd_a_vilag_legnagyobb_Starbucks_uzleteben","timestamp":"2019. február. 27. 11:51","title":"Vattacukros fekete tea lattét is árulnak majd a világ legnagyobb Starbucks üzletében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A székesfehérvári és a diósgyőri létesítmény is bekerült a legjobb 10 közé az Év Stadionja versenyen. ","shortLead":"A székesfehérvári és a diósgyőri létesítmény is bekerült a legjobb 10 közé az Év Stadionja versenyen. ","id":"20190227_Ket_magyar_stadion_is_torenelmet_irhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280774e5-f3ca-4531-a69f-7b0c39765011","keywords":null,"link":"/sport/20190227_Ket_magyar_stadion_is_torenelmet_irhat","timestamp":"2019. február. 27. 10:15","title":"Két magyar stadion is történelmet írhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d75a173-3373-4ab6-9768-f2713ed1cb1e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az italról leszokni nehéz, de egyáltalán nem lehetetlen vállalkozás. Első lépésként azonban észre kell vennünk, hogy belecsúsztunk a függőségbe. Ehhez nyújt segítséget Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus, egyetemi adjunktus, akinek közelgő szalonestje előtt öt gyakori kérdést tettünk fel.","shortLead":"Az italról leszokni nehéz, de egyáltalán nem lehetetlen vállalkozás. Első lépésként azonban észre kell vennünk...","id":"20190226_Az_alkoholfuggonek_egesz_eleteben_menedzselnie_kell_a_sajat_jozansagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d75a173-3373-4ab6-9768-f2713ed1cb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820559f4-903f-45ce-851f-64f4d611d863","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190226_Az_alkoholfuggonek_egesz_eleteben_menedzselnie_kell_a_sajat_jozansagat","timestamp":"2019. február. 26. 08:30","title":"Az alkoholfüggőnek egész életében menedzselnie kell a saját józanságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea8df2e-40ec-4268-9298-a84e403ac501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány éve még óriási reményeket fűzött a kormány a kiugró létszámú Ratkó-unokák korosztályához, ha a 1973-77 között született nők nem állítják meg a népességfogyást, akkor semmi, vélték akkor. A korosztályhoz tartozók egy része lassan úgy lép ki a szülőképes korból, hogy végül nem született gyereke, de bő hatvanezren így is vannak, akiknek még lehetne. A gyerekvállaláshoz ők azonban már nem számíthatnak segítségre. A kormány néhány éve tudatosan váltott stratégiát, és céloz inkább a fiatalokra. Az üzenet át is ment, nagyjából így: \"OV-nak 40 felett már nincs rád szüksége\".","shortLead":"Néhány éve még óriási reményeket fűzött a kormány a kiugró létszámú Ratkó-unokák korosztályához, ha a 1973-77 között...","id":"20190227_OVnak_40_felett_mar_nincs_rad_szuksege__miert_maradtak_ki_a_gyermekvallalast_osztonzo_csomagbol_szulokepes_koru_nok_tizerei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea8df2e-40ec-4268-9298-a84e403ac501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342686ab-8ea2-4760-8848-5af38f912f24","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_OVnak_40_felett_mar_nincs_rad_szuksege__miert_maradtak_ki_a_gyermekvallalast_osztonzo_csomagbol_szulokepes_koru_nok_tizerei","timestamp":"2019. február. 27. 11:00","title":"\"40 felett már húzzuk le a rolót\" – Miért maradtak ki a kormány családsegítő akciójából szülőképes korú nők tízezrei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Könnyen rászedheti Kim Dzsongun.","shortLead":"Könnyen rászedheti Kim Dzsongun.","id":"20190226_Amerikai_lapok_Trump_tul_optimistan_megy_EszakKoreaval_targyalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51aa9fd1-11b3-4b42-bbfd-48c28959e0ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Amerikai_lapok_Trump_tul_optimistan_megy_EszakKoreaval_targyalni","timestamp":"2019. február. 26. 07:26","title":"Amerikai lapok: Trump túl optimistán megy Észak-Koreával tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]