[{"available":true,"c_guid":"d8eaad5b-46c8-4fa6-b25c-acbb102e6647","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban össztüzet zúdított az amerikai kormány a Huaweire, ezért a kínai cég most szeretné tisztázni a félreértéseket.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban össztüzet zúdított az amerikai kormány a Huaweire, ezért a kínai cég most szeretné tisztázni...","id":"20190301_huawei_wall_street_journal_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8eaad5b-46c8-4fa6-b25c-acbb102e6647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b167d0c7-77b1-45fa-b7df-4b21133e5185","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_huawei_wall_street_journal_hirdetes","timestamp":"2019. március. 01. 09:33","title":"Visszavág a Huawei: egész oldalas hirdetésben hívták meg a cég központjába a teljes amerikai sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Adnan Polat török oligarcha alapítványa megkapja Gül baba türbéjének üzemeltetését is a működtetés után. Ugyan eddig nem reklámozták, de az alapítványt a magyar állam hozta létre, Polaton kívül Szijjártó Péter külügyminiszterhez közeli emberek vezetik, évi 700 millió adóforintból. Az alapítvány 2020-ban közhasznúvá fog alakulni, addig a külügyminisztérium támogatási szerződést köt vele, bár a 2019-es szerződés még nem készült el. A 2017-ben létrehozott alapítvány azt ígéri, 2019. február végén nyilvánosságra hozza alapító okiratát és működési szabályzatát.","shortLead":"Adnan Polat török oligarcha alapítványa megkapja Gül baba türbéjének üzemeltetését is a működtetés után. Ugyan eddig...","id":"20190227_Orban_torok_oligarchaja_meg_jobban_beveszi_Gul_baba_turbejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8269defa-f122-4e5c-a4ab-158cd187e7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Orban_torok_oligarchaja_meg_jobban_beveszi_Gul_baba_turbejet","timestamp":"2019. február. 27. 14:30","title":"Orbán török oligarchája még jobban beveszi Gül baba türbéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba656253-6277-401e-93f8-4b4343ac40d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az új USB-szabvány, és ahogy az lenni szokott, ismét megváltoznak az egyes technológiák jelzései. Ezúttal még bonyolultabbá válik a dolog. ","shortLead":"Elkészült az új USB-szabvány, és ahogy az lenni szokott, ismét megváltoznak az egyes technológiák jelzései. Ezúttal még...","id":"20190227_usb_32_szabvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba656253-6277-401e-93f8-4b4343ac40d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a051975e-e041-4e55-9ef5-522f146aca1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_usb_32_szabvany","timestamp":"2019. február. 27. 18:03","title":"Jön az USB 3.2, nagyon gyors lesz, de van itt egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf311dd-6dbb-461d-b717-d60eaf492e62","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő 78 éves volt. ","shortLead":"A színésznő 78 éves volt. ","id":"20190227_Meghalt_Demjen_Gyongyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bf311dd-6dbb-461d-b717-d60eaf492e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4fde8c-c6f2-471d-9e20-10b022db1fa0","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Meghalt_Demjen_Gyongyver","timestamp":"2019. február. 27. 12:24","title":"Meghalt Demjén Gyöngyvér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint nem is érdemes törni magunkat, nem fogjuk utolérni 11 éven belül az osztrák életszínvonalat.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint nem is érdemes törni magunkat, nem fogjuk utolérni 11 éven belül...","id":"20190228_Parragh_szurrealis_Matolcsy_elkepzelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be49a81d-6def-4a39-b8bf-cde4b2fb5d5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Parragh_szurrealis_Matolcsy_elkepzelese","timestamp":"2019. február. 28. 09:30","title":"Parragh: Szürreális Matolcsy elképzelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82047cce-2021-4533-bcfa-943289d6de03","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kapnak egy kis ráadást a moziban.","shortLead":"Kapnak egy kis ráadást a moziban.","id":"20190228_A_mazlista_amerikaiak_megnezhetik_a_Csillag_szuletik_hosszabb_verziojat_is_moziban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82047cce-2021-4533-bcfa-943289d6de03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6303d29b-0226-48c6-b478-9c960e5c8eb1","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_A_mazlista_amerikaiak_megnezhetik_a_Csillag_szuletik_hosszabb_verziojat_is_moziban","timestamp":"2019. február. 28. 12:00","title":"A mázlista amerikaiak megnézhetik a Csillag születik hosszabb verzióját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960951f6-4079-4ca5-b1f6-1d804f5cdbd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt csinálja a VW, amiben igazán jó, egy jó nagy, V8-as TDI-t küld a piacra.","shortLead":"Azt csinálja a VW, amiben igazán jó, egy jó nagy, V8-as TDI-t küld a piacra.","id":"20190228_volkswagen_tdi_v8_touareg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=960951f6-4079-4ca5-b1f6-1d804f5cdbd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf034f3-10c5-4564-a016-b473056423ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_volkswagen_tdi_v8_touareg","timestamp":"2019. február. 28. 17:13","title":"Igazi nehézsúlyú dízellel üzen a Volkswagen, itt a 421 lóerős V8-as Touareg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5a972f-7b9e-40d8-a5c5-0cafd8ac7a19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A British Airways hétfői Londonból Gibraltárra tartó gépe komolyan küzdött a széllel. Végül visszafordult, és Málagában szállt le. A légitársaság szerint az utasok nem voltak veszélyben.","shortLead":"A British Airways hétfői Londonból Gibraltárra tartó gépe komolyan küzdött a széllel. Végül visszafordult, és Málagában...","id":"20190227_Nem_szeretett_volna_ezen_a_gepen_ulni_amelyet_a_szel_dobalt_Gibraltar_folott__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e5a972f-7b9e-40d8-a5c5-0cafd8ac7a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4d04af-5d9a-4655-a014-06f23eb317ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_Nem_szeretett_volna_ezen_a_gepen_ulni_amelyet_a_szel_dobalt_Gibraltar_folott__video","timestamp":"2019. február. 27. 17:20","title":"Nem szeretett volna ezen a gépen ülni, amelyet a szél dobált Gibraltár fölött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]