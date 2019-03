Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1245e11d-d239-4cdb-90b7-6e67ec2371ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint a különleges igényű gyerekeknek kijelölt hűvösvölgyi intézmény nem is teljesen akadálymentesített. ","shortLead":"A Népszava szerint a különleges igényű gyerekeknek kijelölt hűvösvölgyi intézmény nem is teljesen akadálymentesített. ","id":"20190301_Nem_akadalymentesitett_otthonba_vinnek_Fotrol_a_kerekesszekes_gyerekeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1245e11d-d239-4cdb-90b7-6e67ec2371ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab998e20-57ff-48d7-b201-d30da3ccd0bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Nem_akadalymentesitett_otthonba_vinnek_Fotrol_a_kerekesszekes_gyerekeket","timestamp":"2019. március. 01. 08:56","title":"Nem akadálymentesített otthonba vinnék Fótról a kerekesszékes gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526f569b-dd0b-4976-b10e-13afb04493f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy egyesek már találkoztak ezzel a jelzéssel, de valószínűleg így sincsenek tisztában a pontos jelentésével.","shortLead":"Lehet, hogy egyesek már találkoztak ezzel a jelzéssel, de valószínűleg így sincsenek tisztában a pontos jelentésével.","id":"20190228_mutatunk_egy_tablat_aminek_a_jelenteset_szinte_senki_sem_ismeri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=526f569b-dd0b-4976-b10e-13afb04493f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4200bdcd-d272-440c-b23a-a7060f221013","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_mutatunk_egy_tablat_aminek_a_jelenteset_szinte_senki_sem_ismeri","timestamp":"2019. február. 28. 06:41","title":"Mutatunk egy táblát, aminek a jelentését szinte senki sem ismeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c773546-714f-4bcd-9152-71df752b9663","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán pénteken átadta Indiának Abinandan Vartaman pilótát, akinek repülőgépét a héten lelőtte a pakisztáni légierő.","shortLead":"Pakisztán pénteken átadta Indiának Abinandan Vartaman pilótát, akinek repülőgépét a héten lelőtte a pakisztáni légierő.","id":"20190301_kasmir_pakisztan_india_pilota_lelott_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c773546-714f-4bcd-9152-71df752b9663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556fcf1e-b220-4c3c-b46c-ef13fa212aee","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_kasmir_pakisztan_india_pilota_lelott_repulogep","timestamp":"2019. március. 01. 16:10","title":"Konfliktus Kasmírban: Pakisztán betartotta, amit ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc896cc-65c4-4a66-8a5a-6132af584c13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újonnan több mint 4 millió forintba kerül a Cellebrite eszköze, amit a bűnüldöző szerveknek készít a cég. A készülékkel nemcsak androidos mobilokat lehetett feltörni, de a régebbi iPhone-okat és iPodokat is meg tudták hackelni vele.","shortLead":"Újonnan több mint 4 millió forintba kerül a Cellebrite eszköze, amit a bűnüldöző szerveknek készít a cég. A készülékkel...","id":"20190228_hogyan_lehet_feltorni_egy_telefont_okostelefon_feltorese_ebay_iphone_ipod_samsung_lg_zte_motorola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cc896cc-65c4-4a66-8a5a-6132af584c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e267d305-a255-4920-bf73-f56135503efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_hogyan_lehet_feltorni_egy_telefont_okostelefon_feltorese_ebay_iphone_ipod_samsung_lg_zte_motorola","timestamp":"2019. február. 28. 20:03","title":"Fillérekért árulták az eBayen az eszközt, amivel bármilyen okostelefont fel lehetett törni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff796d2e-24d0-438a-844a-4391b934bd41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több tízezer forintot csaltak ki idősektől az álgázszerelők.","shortLead":"Több tízezer forintot csaltak ki idősektől az álgázszerelők.","id":"20190301_Gazszereloket_hazudtak_magukat_de_lebuktak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff796d2e-24d0-438a-844a-4391b934bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12fbfe5-02aa-4b25-8d65-35a229beb862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Gazszereloket_hazudtak_magukat_de_lebuktak","timestamp":"2019. március. 01. 11:10","title":"Gázszerelőknek hazudták magukat, de lebuktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legalábbis ha megalakul a sztrájkbizottság csütörtökön, és nem lesz megállapodás. De mivel az áruház nem emeli a béreket bruttó 210 ezerre, ahogy a dolgozók szeretnék, ez várható. ","shortLead":"Legalábbis ha megalakul a sztrájkbizottság csütörtökön, és nem lesz megállapodás. De mivel az áruház nem emeli...","id":"20190228_Sztrajkbizottsag_alakulhat_a_Metro_aruhaznal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126863b9-7cda-4749-8fb6-9ed203cf4410","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Sztrajkbizottsag_alakulhat_a_Metro_aruhaznal","timestamp":"2019. február. 28. 08:12","title":"Sztrájk jöhet a Metro áruháznál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b54dce9-6cef-4a20-97a6-3257df27112c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern spanyol márkája sem kíván lemaradni az aktuális trendektől, íme a 100 százalékig elektromos el-Born.","shortLead":"A VW konszern spanyol márkája sem kíván lemaradni az aktuális trendektől, íme a 100 százalékig elektromos el-Born.","id":"20190301_hivatalos_itt_a_seat_elso_villanyautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b54dce9-6cef-4a20-97a6-3257df27112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b53e024-4c64-403d-a04f-d5bb5e04ff4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_hivatalos_itt_a_seat_elso_villanyautoja","timestamp":"2019. március. 01. 11:33","title":"Hivatalos: itt a Seat első teljes értékű villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72c1324-db38-4eda-b9e6-9735fbb2b39c","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Egy síeléssel töltött hét az egyik legcsodálatosabb élmény, ami télen történhet velünk, azonban hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések, érdemes egy pár dologra felkészülni. ","shortLead":"Egy síeléssel töltött hét az egyik legcsodálatosabb élmény, ami télen történhet velünk, azonban hogy ne érjenek...","id":"feelaustria_20190122_5_dolog_amire_mindenkeppen_figyeljunk_mielott_elindulnank_sielni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a72c1324-db38-4eda-b9e6-9735fbb2b39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2568003c-8874-426e-9c24-754db2aa2bf4","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20190122_5_dolog_amire_mindenkeppen_figyeljunk_mielott_elindulnank_sielni","timestamp":"2019. március. 01. 15:42","title":"5 dolog, amire mindenképpen figyeljünk, mielőtt elindulnánk síelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"}]