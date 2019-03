Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"A szerencsétlenség még pénteken történt, nagy mennyiségű olaj is kiömlött. ","shortLead":"A szerencsétlenség még pénteken történt, nagy mennyiségű olaj is kiömlött. ","id":"20190302_Felrobbant_egy_koolajvezetek_Nigeriaban_50_ember_eltunt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10499bc2-ac64-4769-b07c-8d66b8eaabd0","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Felrobbant_egy_koolajvezetek_Nigeriaban_50_ember_eltunt","timestamp":"2019. március. 02. 13:50","title":"Felrobbant egy kőolajvezeték Nigériában, 50 ember eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szívbetegek gyakran a diagnózis után is tovább dohányoznak vagy folytatják az egészségtelen életmódot – állapította meg egy nemzetközi kardiológiai kutatás.","shortLead":"A szívbetegek gyakran a diagnózis után is tovább dohányoznak vagy folytatják az egészségtelen életmódot – állapította...","id":"20190302_szivbetegek_diagnozis_dohanyzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe689381-5f77-40d4-a1b5-292778ff5cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_szivbetegek_diagnozis_dohanyzas","timestamp":"2019. március. 02. 12:03","title":"Megdöbbentek a kutatók: a szívbetegek gyakran a diagnózis után is tovább dohányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező így is előrébb léphet a világranglistán.","shortLead":"A magyar teniszező így is előrébb léphet a világranglistán.","id":"20190228_Ket_szettben_kikapott_Fucsovics_Federertol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d889b5-d040-4dd7-883c-055280ffd863","keywords":null,"link":"/sport/20190228_Ket_szettben_kikapott_Fucsovics_Federertol","timestamp":"2019. február. 28. 19:34","title":"Két szettben kikapott Fucsovics Federertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf81ba30-c034-4291-88a9-d9f117c21998","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Beverly Hills 90210 színésze kórházban van, megfigyelés alatt tartják.","shortLead":"A Beverly Hills 90210 színésze kórházban van, megfigyelés alatt tartják.","id":"20190301_Sztrokot_kapott_Luke_Perry","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf81ba30-c034-4291-88a9-d9f117c21998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ee57dd-48ef-448e-887c-292540f67896","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Sztrokot_kapott_Luke_Perry","timestamp":"2019. március. 01. 07:38","title":"Sztrókot kapott Luke Perry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418e535e-f885-4512-92db-ea6d07c53c69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilóta életét vesztette, a házban senkinek nem esett baja. ","shortLead":"A pilóta életét vesztette, a házban senkinek nem esett baja. ","id":"20190302_Tobbemeletes_haznak_utkozott_egy_kisrepulogep_Floridaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418e535e-f885-4512-92db-ea6d07c53c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b275a0-ce78-4554-b171-032a67dc02b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Tobbemeletes_haznak_utkozott_egy_kisrepulogep_Floridaban","timestamp":"2019. március. 02. 08:03","title":"Többemeletes háznak ütközött egy kisrepülőgép Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d75c2b7-0345-4e8d-9d74-8965eeb3beb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több év sem volt elegendő ahhoz, hogy az amerikai rendszámos személyautót elszállítsák az utcáról. De a főváros illetékes cége cikkünk megjelenése után jelezte: épp most kezdték meg az intézkedést, az autót a jövőhéten elszállítják.","shortLead":"Több év sem volt elegendő ahhoz, hogy az amerikai rendszámos személyautót elszállítsák az utcáról. De a főváros...","id":"20190301_a_nap_fotoi_a_budapesti_roncsauto_ami_evek_ota_foglal_egy_parkolohelyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d75c2b7-0345-4e8d-9d74-8965eeb3beb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c479e2-9d9b-4eec-beb7-5442bc835117","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_a_nap_fotoi_a_budapesti_roncsauto_ami_evek_ota_foglal_egy_parkolohelyet","timestamp":"2019. március. 01. 06:41","title":"A nap fotója: a budapesti roncsautó, ami évek óta foglal egy fizetős parkolóhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba6693b-1d65-4428-8e83-89f1c0058b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áttételesen az Android-világ egyik közismert problémájára is utal az Apple legújabb statisztikája az iOS 12-ről.","shortLead":"Áttételesen az Android-világ egyik közismert problémájára is utal az Apple legújabb statisztikája az iOS 12-ről.","id":"20190301_ios_12_verzio_elterjedtsege_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dba6693b-1d65-4428-8e83-89f1c0058b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71d0247c-d5e6-4c19-a230-239591d2a713","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_ios_12_verzio_elterjedtsege_frissites","timestamp":"2019. március. 01. 11:03","title":"Ismét lehet irigykedni az iPhone-osokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapszabály szerint ennyi kell, hogy hivatalosan is kérjék a tagok egy párt kizárását az EPP-ből. ","shortLead":"Az alapszabály szerint ennyi kell, hogy hivatalosan is kérjék a tagok egy párt kizárását az EPP-ből. ","id":"20190301_Megvan_a_hetedik_a_svedek_is_a_Fidesz_kizarasat_kezdemenyezik_a_Neppartbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7476d9a3-d4e4-4af9-9c4c-fe5ee2cc06b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Megvan_a_hetedik_a_svedek_is_a_Fidesz_kizarasat_kezdemenyezik_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 01. 17:14","title":"Megvan a hetedik: a svédek is a Fidesz kizárását kezdeményezik a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]